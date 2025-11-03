Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़School Holidays in November 2025: Check the Complete List Here
November School Holidays: नवंबर 2025 में छात्रों के लिए छुट्टियों की सौगात, ये रही पूरी लिस्ट

November School Holidays: नवंबर 2025 में छात्रों के लिए छुट्टियों की सौगात, ये रही पूरी लिस्ट

संक्षेप: November School Holidays: नवंबर का महीना भी अपने साथ कई महत्वपूर्ण उत्सव और छुट्टियां लेकर आया है, जिससे स्कूली छात्रों को पढ़ाई के बीच राहत और मस्ती का समय मिलेगा। नवंबर 2025 में आने वाली मुख्य छुट्टियों की एक लिस्ट।

Mon, 3 Nov 2025 01:04 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

School Holidays in November 2025: अक्टूबर में दिवाली और कई त्योहारों की लंबी छुट्टी के बाद, अब छात्रों को नवंबर महीने में छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार है। नवंबर का महीना भी अपने साथ कई महत्वपूर्ण उत्सव और छुट्टियां लेकर आया है, जिससे स्कूली छात्रों को पढ़ाई के बीच राहत और मस्ती का समय मिलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नवंबर की ये छुट्टियां न केवल छात्रों को आराम करने का मौका देंगी बल्कि उन्हें भारत की संस्कृति और त्योहारों के बारे में जानने का अवसर भी देंगी।

यहां नवंबर 2025 में आने वाली मुख्य छुट्टियों की एक लिस्ट दी गई है-

5 नवंबर 2025- गुरु नानक जयंती 8 नवंबर 2025 - दूसरा शनिवार (Second Saturday)

9 नवंबर 2025- साप्ताहिक अवकाश

14 नवंबर 2025- बाल दिवस (Children's Day)

16 नवंबर 2025 - साप्ताहिक अवकाश

23 नवंबर 2025- साप्ताहिक अवकाश

24 नवंबर 2025- गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस

30 नवंबर 2025- साप्ताहिक अवकाश

छुट्टियों के बारे में जानें-

गुरु नानक जयंती (5 नवंबर): यह त्योहार सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है।

बाल दिवस (14 नवंबर): देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बच्चों के प्रति उनके प्रेम के कारण 'बाल दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस (24 नवंबर): यह दिन सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है।

इन छुट्टियों के अलावा हर महीने आने वाले साप्ताहिक अवकाश (रविवार और दूसरा/चौथा शनिवार) भी छात्रों को ब्रेक लेने में मदद करेंगे। छुट्टियों के दौरान समय का सही उपयोग उन्हें आगामी परीक्षाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद करेगा। आपको बता दें कि यह छुट्टियों की एक सामान्य लिस्ट है। आपके राज्य या स्कूल में स्थानीय त्योहारों और परिस्थितियों के आधार पर इन छुट्टियों में बदलाव हो सकता है। सटीक और सही जानकारी के लिए अपने स्कूल के कैलेंडर को जरूर देखें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
School Holidays Student अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।