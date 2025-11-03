November School Holidays: नवंबर 2025 में छात्रों के लिए छुट्टियों की सौगात, ये रही पूरी लिस्ट
संक्षेप: November School Holidays: नवंबर का महीना भी अपने साथ कई महत्वपूर्ण उत्सव और छुट्टियां लेकर आया है, जिससे स्कूली छात्रों को पढ़ाई के बीच राहत और मस्ती का समय मिलेगा। नवंबर 2025 में आने वाली मुख्य छुट्टियों की एक लिस्ट।
School Holidays in November 2025: अक्टूबर में दिवाली और कई त्योहारों की लंबी छुट्टी के बाद, अब छात्रों को नवंबर महीने में छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार है। नवंबर का महीना भी अपने साथ कई महत्वपूर्ण उत्सव और छुट्टियां लेकर आया है, जिससे स्कूली छात्रों को पढ़ाई के बीच राहत और मस्ती का समय मिलेगा।
नवंबर की ये छुट्टियां न केवल छात्रों को आराम करने का मौका देंगी बल्कि उन्हें भारत की संस्कृति और त्योहारों के बारे में जानने का अवसर भी देंगी।
यहां नवंबर 2025 में आने वाली मुख्य छुट्टियों की एक लिस्ट दी गई है-
5 नवंबर 2025- गुरु नानक जयंती 8 नवंबर 2025 - दूसरा शनिवार (Second Saturday)
9 नवंबर 2025- साप्ताहिक अवकाश
14 नवंबर 2025- बाल दिवस (Children's Day)
16 नवंबर 2025 - साप्ताहिक अवकाश
23 नवंबर 2025- साप्ताहिक अवकाश
24 नवंबर 2025- गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस
30 नवंबर 2025- साप्ताहिक अवकाश
छुट्टियों के बारे में जानें-
गुरु नानक जयंती (5 नवंबर): यह त्योहार सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है।
बाल दिवस (14 नवंबर): देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बच्चों के प्रति उनके प्रेम के कारण 'बाल दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस (24 नवंबर): यह दिन सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है।
इन छुट्टियों के अलावा हर महीने आने वाले साप्ताहिक अवकाश (रविवार और दूसरा/चौथा शनिवार) भी छात्रों को ब्रेक लेने में मदद करेंगे। छुट्टियों के दौरान समय का सही उपयोग उन्हें आगामी परीक्षाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद करेगा। आपको बता दें कि यह छुट्टियों की एक सामान्य लिस्ट है। आपके राज्य या स्कूल में स्थानीय त्योहारों और परिस्थितियों के आधार पर इन छुट्टियों में बदलाव हो सकता है। सटीक और सही जानकारी के लिए अपने स्कूल के कैलेंडर को जरूर देखें।