फरवरी 2026 की छुट्टियों की लिस्ट, बोर्ड एग्जाम के बीच जानिए कब बंद रहेंगे स्कूल?

संक्षेप: school holidays february 2026: फरवरी में स्कूलों की छुट्टियां कब-कब रहेंगी? जानिए गुरु रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, शिवाजी जयंती समेत राज्यवार अवकाश और फरवरी में शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की पूरी जानकारी।

school holidays february 2026: फरवरी का महीना छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों तीनों के लिए खास रहने वाला है। एक तरफ जहां इस महीने कई अहम धार्मिक और ऐतिहासिक अवसर पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत भी इसी महीने से होने जा रही है। ऐसे में स्कूल छुट्टियों की सही जानकारी होना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और पारिवारिक योजनाओं के बीच संतुलन बनाया जा सके। इस खबर में हम आपको फरवरी 2026 की संभावित स्कूल छुट्टियों की पूरी तस्वीर, राज्यवार अवकाश और शैक्षणिक अपडेट आसान हिंदुस्तानी जुबान में बता रहे हैं।

फरवरी 2026 में स्कूल छुट्टियां क्यों हैं खास? हर साल फरवरी का महीना अकादमिक लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है। अधिकतर स्कूलों में इस समय प्री-बोर्ड, रिवीजन क्लासेज और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां चरम पर होती हैं। ऐसे में अगर बीच में छुट्टियां पड़ती हैं, तो उनका असर सीधे पढ़ाई की योजना पर पड़ता है। फरवरी 2026 में कुछ ऐसी ही तारीखें हैं, जो कई राज्यों में स्कूल बंद रहने की वजह बन सकती हैं।

फरवरी 2026: संभावित स्कूल छुट्टियों की सूची नीचे फरवरी 2026 में पड़ने वाले प्रमुख पर्व और अवसर दिए गए हैं, जिन्हें कई राज्यों में प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holiday) के तौर पर माना जाता है। अंतिम फैसला राज्य सरकार, शिक्षा विभाग या जिलाधिकारी के आदेश पर निर्भर करेगा।

1 फरवरी 2026: गुरु रविदास जयंती (आर)

12 फरवरी 2026: स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती (आर)

15 फरवरी 2026: महाशिवरात्रि (आर)

19 फरवरी 2026: छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती (आर) नोट: (आर) का मतलब है कि यह अवकाश हर जगह अनिवार्य नहीं होता, बल्कि राज्य और स्कूल प्रबंधन के निर्णय पर निर्भर करता है।

फरवरी 2026: राज्यवार स्कूल छुट्टियां अब बात करते हैं उन छुट्टियों की, जो खास-खास राज्यों में बड़े स्तर पर मनाई जाती हैं और जिनकी वजह से स्कूल बंद रहने की पूरी संभावना रहती है।

1 फरवरी 2026 (रविवार) - गुरु रविदास जयंती यह पर्व चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। इन राज्यों में कई सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश देखा जाता है।

15 फरवरी 2026 (रविवार) - महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि देशभर में एक बड़ा धार्मिक पर्व है। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों को छोड़ दें, तो अधिकांश हिस्सों में यह पर्व मनाया जाता है। चूंकि 2026 में यह रविवार को पड़ रही है, इसलिए कई जगह अलग से स्कूल छुट्टी का असर सीमित हो सकता है।

15 फरवरी 2026 (रविवार) - लुई-नगाई-नी यह पर्व मुख्य रूप से मणिपुर में मनाया जाता है और वहां स्कूलों में अवकाश घोषित किया जा सकता है।

18 फरवरी 2026 (बुधवार) - लोसार सिक्किम में लोसार पर्व के अवसर पर स्कूल बंद रहते हैं। यह राज्य का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक त्योहार है।

19 फरवरी 2026 (गुरुवार) - छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती महाराष्ट्र में यह दिन बेहद खास माना जाता है। इस मौके पर राज्यभर के स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश रहता है।

फरवरी 2026 में बोर्ड परीक्षाएं: छात्रों के लिए अहम सूचना छुट्टियों के साथ-साथ फरवरी 2026 में शैक्षणिक मोर्चे पर भी बड़ी हलचल रहेगी।

CBSE बोर्ड परीक्षा 2026 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के अनुसार, कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है। ऐसे में परीक्षा से ठीक पहले या दौरान पड़ने वाली छुट्टियां छात्रों के लिए राहत भी बन सकती हैं और चुनौती भी।

अन्य बोर्डों की स्थिति ICSE और विभिन्न राज्य बोर्डों की परीक्षाएं भी फरवरी 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। अलग-अलग बोर्ड अपनी-अपनी तारीखें अलग समय पर जारी करते हैं, इसलिए छात्रों और अभिभावकों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए।