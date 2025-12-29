School Holidays 2025: भीषण ठंड का प्रकोप, बिहार और झारखंड में 31 दिसंबर तक स्कूल बंद; सरकार का बड़ा फैसला

संक्षेप: School Holidays 2025: बिहार और झारखंड की सरकारों ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को 31 दिसंबर 2025 तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

School Holidays Today: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर शुरू हो गया है। बढ़ती ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए बिहार और झारखंड की सरकारों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। दोनों राज्यों में भीषण ठंड की स्थिति को देखते हुए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को 31 दिसंबर 2025 तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

बिहार में शीतकालीन अवकाश की घोषणा बिहार के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने के कारण विजिबिलिटी भी कम हो गई है। शिक्षा विभाग ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया है कि राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। अधिकारियों का कहना है कि छोटे बच्चों के लिए इतनी ठंड में स्कूल जाना जोखिम भरा हो सकता है, जिससे वे बीमार पड़ सकते हैं। हालांकि, शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए अलग से निर्देश जारी किए गए हैं।

झारखंड में कड़ाके की ठंड का असर झारखंड में भी स्थिति कमोबेश वैसी ही है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में शीतलहर का असर दिखने लगा है। झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर कहा है कि राज्य के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूल तत्काल प्रभाव से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल विद्यार्थियों के लिए है। कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 5-7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है।

अभिभावकों ने फैसले का किया स्वागत स्कूलों के बंद होने के फैसले से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। अभिभावकों का कहना है कि सुबह के समय ठंड बहुत ज्यादा होती है और कोहरे के कारण स्कूल बसों के परिचालन में भी दिक्कत आती है। ऐसे में छुट्टियों की घोषणा बच्चों के हित में है। मौसम विभाग (IMD) ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी रहेगा और कई इलाकों में पारा और नीचे गिर सकता है।