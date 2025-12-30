Hindustan Hindi News
कोहरे-कड़ाके की ठंड का डबल अटैक, नोएडा के सभी स्कूल बंद; बिहार-झारखंड का क्या हाल

कोहरे-कड़ाके की ठंड का डबल अटैक, नोएडा के सभी स्कूल बंद; बिहार-झारखंड का क्या हाल

संक्षेप:

घने कोहरे और भीषण ठंड के कारण गौतम बुद्ध नगर में नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद रहेंगे, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया। बिहार-झारखंड के स्कूलों का क्या हाल है?

Dec 30, 2025 05:32 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर भारत में बढ़ती सर्दी और घने कोहरे ने जनजीवन के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। इसी बीच नोएडा और पूरे गौतम बुद्ध नगर के अभिभावकों और छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जिला प्रशासन ने बच्चों की सेहत और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ने वाले लाखों छात्रों को राहत मिली है। देश के अन्य राज्यों के स्कूलों का क्या हाल है?

घने कोहरे और ठंड के चलते लिया गया फैसला

स्कूल हॉलिडेज 2025 को लेकर जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, गौतम बुद्ध नगर जिले में 29 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। यह आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार द्वारा जारी किया गया है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि घने कोहरे और अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

किस किस बोर्ड के स्कूल रहेंगे बंद?

यह अवकाश आदेश जिले में संचालित सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। इनमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE), इंटरनेशनल बोर्ड (IB), उत्तर प्रदेश बोर्ड अन्य सभी सरकारी और निजी बोर्डों से संबद्ध स्कूल शामिल हैं।

नर्सरी से कक्षा 12 तक कक्षाएं स्थगित

आदेश के मुताबिक, नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक की सभी कक्षाएं पूरी तरह स्थगित रहेंगी। प्रशासन का मानना है कि सुबह के समय कोहरा और ठंड बच्चों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती है, इसलिए स्कूलों को बंद रखना जरूरी है।

शिक्षक और स्टाफ को स्कूल आना होगा

हालांकि छात्रों को छुट्टी दी गई है, लेकिन आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकारी, गैर सरकारी और परिषद से संबद्ध स्कूलों के शिक्षक और अन्य कर्मचारी अपने अपने स्कूलों में सामान्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश सभी स्कूल प्रबंधन को दिए गए हैं।

स्कूल कब खुलेंगे?

जारी सूचना के अनुसार, गौतम बुद्ध नगर जिले के सभी स्कूल 2 जनवरी 2026 से फिर से खुलेंगे। 1 जनवरी तक अवकाश रहेगा और उसके बाद हालात सामान्य होने पर नियमित कक्षाएं शुरू की जाएंगी।

बिहार और झारखंड में भी स्कूलों पर असर

ठंड का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। बिहार में भी ठंड के कारण स्कूलों में कक्षाएं 30 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई हैं। वहीं झारखंड में शीतलहर को देखते हुए स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। रांची में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पटना में लगातार बेहद कम तापमान दर्ज किया जा रहा है, जिससे बच्चों की सेहत को लेकर प्रशासन सतर्क है।

अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह

प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड और कोहरे से बचाने के लिए जरूरी सावधानियां बरतें। अनावश्यक रूप से सुबह और देर रात बाहर निकलने से बचें और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। स्कूलों से जुड़ी आगे की अपडेट के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

