31 जुलाई को स्कूलों में रहेगी छुट्टी? क्या कल भारी बारिश की वजह से होगा अवकाश
देश के कई हिस्सों में मानसून की बेरहम बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। ऐसे में यह सवाला लाजमी है कि कल यानी 31 जुलाई 2026 को स्कूल बंद रहेंगे?
आजकल देश के कई हिस्सों में मॉनसून पूरी तरह से मेहरबान है और झमाझम बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में कल, यानी शुक्रवार 31 जुलाई 2026 को स्कूलों की छुट्टी को लेकर हर तरफ सुगबुगाहट तेज हो गई है। बच्चे इस उम्मीद में खुश हैं कि शायद कल सुबह जल्दी उठकर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, जबकि अभिभावक इस उलझन में फंसे हैं कि सुबह बच्चों का टिफिन बनाना है या फिर उन्हें आराम से सोने देना है। अगर आप भी इसी कशमकश में हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि स्कूलों की छुट्टी को लेकर आधिकारिक स्थिति क्या है।
मौसम विभाग (IMD) ने हालात को देखते हुए उत्तर, मध्य, पूर्वी और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जब आसमान से इस तरह आफत बरसती है, तो सबसे ज्यादा चिंता छोटे बच्चों की सुरक्षा की होती है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव, भयंकर ट्रैफिक जाम और कई तरह की जलजनित बीमारियों का खतरा अचानक से काफी बढ़ जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, अक्सर प्रशासन ऐहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर देता है। लेकिन क्या 31 जुलाई को पूरे देश या आपके राज्य में वाकई स्कूल बंद रहेंगे?
कौन लेता है यह फैसला
फिलहाल की स्थिति की बात करें तो, किसी भी राज्य सरकार ने 31 जुलाई के लिए पूरे राज्य में एक साथ स्कूल बंद करने का कोई आधिकारिक 'ब्लैंकेट ऑर्डर' जारी नहीं किया है। आमतौर पर बारिश और खराब मौसम के मामलों में फैसले पूरे राज्य की बजाय जिला स्तर पर लिए जाते हैं। आपके इलाके में बारिश की क्या स्थिति है, नदियां उफान पर हैं या नहीं, और सड़कों का क्या हाल है, इसके आधार पर वहां के जिला अधिकारी (डीएम), जिला प्रशासन या स्थानीय शिक्षा विभाग स्कूलों को बंद करने का अंतिम फैसला लेते हैं। मौसम का मिजाज बड़ा अजीब होता है, कई बार ऐसा होता है कि रात में अचानक मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। ऐसी स्थिति में छुट्टी का आदेश रात को देर से या फिर शुक्रवार की बिल्कुल अलसुबह आ सकता है।
पंजाब में कल स्कूल बंद रहने की संभावना
मौसम की इस आंख-मिचौली से इतर अगर बात पंजाब की करें, तो वहां की तस्वीर थोड़ी अलग है। पंजाब के स्कूलों में 31 जुलाई को छुट्टी रहने की पूरी संभावना है और इसके पीछे वजह बारिश नहीं है। दरअसल, कल शहीद ऊधम सिंह का शहीदी दिवस है। इस ऐतिहासिक और बेहद अहम मौके पर पंजाब भर में सरकारी और प्राइवेट स्कूल आमतौर पर बंद रहते हैं। यह छुट्टी राज्य सरकार के आधिकारिक कैलेंडर का हिस्सा होती है। हालांकि, फिर भी यह सलाह दी जाती है कि एक बार अपने स्कूल के कैलेंडर या नोटिस बोर्ड की जांच जरूर कर लें, ताकि सुबह-सुबह किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन न रहे।
अब सवाल यह उठता है कि ऐसे अनिश्चित माहौल में माता-पिता आखिर क्या करें? आजकल सोशल मीडिया पर अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं और कोई भी पुराना स्क्रीनशॉट या फर्जी मैसेज वॉट्सऐप पर वायरल हो जाता है कि 'कल स्कूल बंद हैं।' आपको ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए और सिर्फ पुख्ता जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। अगर आपके इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही है, तो रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोन पर नजर जरूर डालें। अपने स्कूल के आधिकारिक वॉट्सऐप ग्रुप, वेबसाइट या एसएमएस अलर्ट को चेक करें। इसके अलावा, अपने जिले के डीएम और स्थानीय प्रशासन के सोशल मीडिया अकाउंट्स (जैसे ट्विटर या फेसबुक) पर भी अपडेट्स देखते रहें। कई स्कूल अब ऐसी स्थिति में पढ़ाई का नुकसान रोकने के लिए छुट्टी की बजाय ऑनलाइन क्लास का भी विकल्प दे देते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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