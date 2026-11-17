18 नवंबर को स्कूल खुलेंगे या रहेंगे बंद? जानें दिल्ली-NCR, यूपी और बिहार समेत सभी राज्यों का ताजा अपडेट
18 नवंबर को स्कूल खुलेंगे या रहेगी छुट्टी? दिल्ली-NCR, यूपी, बिहार और हरियाणा समेत सभी राज्यों का ताजा अपडेट यहां जानें। छुट्टी के लिए स्कूल नोटिस जरूर चेक करें।
सर्दियों की शुरुआत, त्योहारों की चहल-पहल और बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच बच्चों और उनके माता-पिता के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या अगले दिन स्कूल की छुट्टी है या नहीं? बुधवार, 18 नवंबर 2026 को लेकर भी ऐसा ही असमंजस बना हुआ है।
अगर आप भी इस बात को लेकर उलझन में हैं कि कल बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं, तो ताजा अपडेट के अनुसार 18 नवंबर को पूरे देश के लिए कोई स्कूल अवकाश घोषित नहीं किया गया है। अधिकांश राज्यों में स्कूल अपने सामान्य समय पर खुलने की संभावना है, हालांकि स्थानीय परिस्थितियों, प्रदूषण के कारण कुछ क्षेत्रों में स्कूल स्तर पर अलग निर्णय लिया जा सकता है।
दिल्ली-NCR और उत्तर प्रदेश में क्या है स्थिति?
दिल्ली-NCR के अंतर्गत आने वाले दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में स्कूल रोजाना की तरह ही खुलने की उम्मीद है, जब तक कि स्थानीय प्रशासन या संबंधित स्कूल की ओर से छुट्टी की कोई घोषणा न की जाए। दिवाली के बाद बढ़े वायु प्रदूषण के कारण कुछ स्कूलों ने हाइब्रिड मोड अपनाया है, इसलिए पेरेंट्स सुबह स्कूल से जरूर संपर्क कर लें। वहीं, उत्तर प्रदेश में भी 18 नवंबर को स्कूल खुले रहने की उम्मीद है, अगर किसी जिले के प्रशासन या स्कूल के अपने फेस्टिव कैलेंडर में अलग से अवकाश घोषित न किया गया हो।
हरियाणा, बिहार, राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड का हाल
हरियाणा और हिमाचल प्रदेश: इन दोनों राज्यों में किसी भी तरह की राज्यव्यापी छुट्टी की नहीं है। यहां स्कूल अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही चलेंगे।
बिहार और राजस्थान: बिहार में स्कूल नियमित समय पर खुलने की संभावना है, हालांकि आखिरी समय में होने वाले किसी भी बदलाव के लिए अपने स्कूल का आधिकारिक नोटिस चेक करना जरूरी है। राजस्थान में भी स्कूल खुले रहेंगे, जब तक जिला प्रशासन या कोई स्कूल अलग से आदेश जारी न करे।
उत्तराखंड: उत्तराखंड के 2026 के आधिकारिक अवकाश कैलेंडर में 18 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश के घोषित नहीं किया गया है, इसलिए यहां भी स्कूल सामान्य रूप से खुलेंगे।
बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अभिभावक जरूर करें ये काम
खराब मौसम, प्रदूषण या स्थानीय कारणों से स्कूल बंद करने के आदेश कई बार देर शाम या सुबह-सुबह जारी किए जाते हैं। इसलिए बच्चों को तैयार करने से पहले अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप, एसएमएस या मोबाइल ऐप, स्कूल की वेबसाइट, जिला मजिस्ट्रेट (DM) या जिला प्रशासन की घोषणाओं, राज्य शिक्षा विभाग के नोटिस को एक बार जरूर चेक कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स