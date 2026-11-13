14 नवंबर को खुलेंगे या बंद रहेंगे स्कूल? दिल्ली-UP समेत इन राज्यों में जानें छुट्टी का अपडेट
क्या कल दिल्ली-NCR, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में स्कूल बंद रहेंगे? जानें राज्यवार छुट्टी का ताजा अपडेट।
दिवाली की छुट्टियों के बाद अब स्कूल जाने की तैयारी कर रहे बच्चों और उनके अभिभावकों के मन में एक सवाल है कि क्या शनिवार 14 नवंबर 2026 को स्कूल खुले रहेंगे या छुट्टी रहेगी? दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के बाद बढ़ते वायु प्रदूषण और कुछ इलाकों में स्थानीय गतिविधियों के चलते स्कूलों की छुट्टी को लेकर असमंजस बना हुआ है। वहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भी अभिभावक स्कूलों की छुट्टी का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल 14 नवंबर को लेकर देशभर में कोई एक समान सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में ज्यादातर राज्यों में स्कूल सामान्य रूप से खुलने की उम्मीद है। हालांकि, जिला प्रशासन या स्कूल प्रबंधन स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अलग से छुट्टी का आदेश जारी कर सकते हैं।
14 नवंबर को स्कूलों में छुट्टी है या नहीं?
14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती है, हालांकि, 14 नवंबर 2026 को देशभर के स्कूलों में छुट्टी का कोई राष्ट्रव्यापी आदेश सामने नहीं आया है। ज्यादातर राज्यों में स्कूल अपने सामान्य समय पर संचालित होने की संभावना है। हालांकि, दिवाली के आसपास के त्योहारों, स्थानीय आयोजनों, वायु प्रदूषण और मौसम की स्थिति को देखते हुए कुछ जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव या छुट्टी का फैसला लिया जा सकता है। अभिभावकों को सलाह है कि बच्चों को स्कूल भेजने से पहले संबंधित स्कूल की ओर से जारी सूचना जरूर देख लें।
दिल्ली-एनसीआर में कल स्कूल खुले रहेंगे या बंद?
दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 14 नवंबर को स्कूल सामान्य रूप से खुलने की उम्मीद है। फिलहाल पूरे दिल्ली-एनसीआर में स्कूल बंद रखने का कोई साझा आदेश जारी नहीं हुआ है। हालांकि, दिवाली के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने के कारण कुछ स्कूल हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के कनॉट प्लेस (सीपी) और विरोध-प्रदर्शन से प्रभावित इलाकों के आसपास स्थित स्कूलों के विद्यार्थियों के अभिभावकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। ऐसे स्कूलों में छुट्टी या ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर सुबह अलग से सूचना जारी हो सकती है।
उत्तर प्रदेश में 14 नवंबर को स्कूलों की छुट्टी है?
उत्तर प्रदेश में 14 नवंबर को स्कूलों की छुट्टी का कोई राज्यव्यापी आदेश नहीं है। ऐसे में ज्यादातर स्कूलों में नियमित कक्षाएं चलने की संभावना है। हालांकि, दिवाली के आसपास की छुट्टियों के कार्यक्रम के तहत कुछ स्कूल अपने स्तर पर अवकाश दे सकते हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अलग आदेश जारी किया जा सकता है।
हरियाणा में कल स्कूल बंद रहेंगे?
हरियाणा में 14 नवंबर को स्कूल बंद रखने की कोई राज्यव्यापी घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में सरकारी और निजी स्कूल सामान्य समय पर खुलने की उम्मीद है। हालांकि, जिला प्रशासन की ओर से कोई विशेष आदेश जारी होने पर स्कूलों के कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है।
हिमाचल प्रदेश में स्कूलों की छुट्टी का अपडेट
हिमाचल प्रदेश में भी 14 नवंबर को लेकर राज्यव्यापी छुट्टी की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में स्कूल अपने नियमित समय के अनुसार संचालित होने की संभावना है। विद्यार्थियों और अभिभावकों को स्कूल की ओर से जारी छुट्टियों के कैलेंडर और ताजा सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए।
बिहार में कल स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे?
बिहार में 14 नवंबर को स्कूलों में छुट्टी का कोई राज्यव्यापी आदेश सामने नहीं आया है। ऐसे में स्कूलों में सामान्य रूप से पढ़ाई होने की उम्मीद है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन या स्कूल प्रबंधन की ओर से छुट्टी घोषित की जा सकती है।
राजस्थान में स्कूलों की छुट्टी को लेकर क्या है अपडेट?
राजस्थान में भी 14 नवंबर को स्कूल बंद रखने का कोई राज्यव्यापी आदेश नहीं है। ज्यादातर स्कूल सामान्य रूप से खुल सकते हैं। हालांकि, जिला प्रशासन और स्कूल अपने स्थानीय अवकाश कैलेंडर के मुताबिक अलग फैसला ले सकते हैं।
उत्तराखंड में 14 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे?
उत्तराखंड के वर्ष 2026 के सार्वजनिक अवकाश कैलेंडर में 14 नवंबर को राज्यव्यापी सार्वजनिक अवकाश के रूप में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में स्कूलों में सामान्य रूप से कक्षाएं संचालित होने की उम्मीद है। किसी जिले में विशेष परिस्थिति होने पर प्रशासन अलग आदेश जारी कर सकता है।
गौरतलब है कि स्कूलों की छुट्टियों से जुड़े फैसले स्थानीय परिस्थितियों, मौसम, वायु प्रदूषण और प्रशासनिक आदेशों के आधार पर बदल सकते हैं। बच्चों को स्कूल भेजने से पहले स्कूल प्रबंधन या संबंधित जिला प्रशासन से छुट्टी की पुष्टि जरूर कर लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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