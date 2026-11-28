28 नवंबर को रहेगी छुट्टी? कल कहां बंद रहेंगे स्कूल, यहां देखिए किस राज्य में क्या है हाल
28 नवंबर 2026 को चौथे शनिवार पर तेलंगाना और आंध्र के स्कूल बंद हैं। पंजाब के तीन शहरों में चुनाव की छुट्टी है।
सुबह उठते ही बच्चे का सवाल आता है। आज स्कूल जाना है या नहीं? बस्ता तैयार करें या रजाई में दुबके रहने दें? आज 28 नवंबर 2026 है और शनिवार भी। जवाब हर राज्य में अलग है। कहीं छुट्टी की मौज है। कहीं स्कूल की घंटी बजेगी। और उत्तर भारत में कोहरा अलग से इम्तिहान ले रहा है। आज महीने का चौथा शनिवार है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो स्कूल चौथे शनिवार की छुट्टी मानते हैं वहां आज ताला रहेगा। कल इतवार है। यानी दो दिन की पूरी छुट्टी।
पर एक बात साफ समझ लीजिए। यह कोई सरकारी आदेश नहीं है। हर स्कूल का प्रबंधन अपना फैसला खुद करता है। जिन स्कूलों में यह नियम नहीं है वहां पढ़ाई रोज की तरह चलेगी। अभिभावक स्कूल का सर्कुलर या व्हाट्सऐप ग्रुप जरूर देख लें।
पंजाब में सिर्फ तीन जगह छुट्टी
पंजाब में छुट्टी पूरे राज्य के लिए नहीं है। पटियाला, बागा पुराना और धर्मकोट में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। वजह है नगर निकाय चुनाव। वोट सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे। पटियाला शहर के जिन संस्थानों में पोलिंग बूथ बने हैं वे भी बंद रहेंगे। बाकी पंजाब में स्कूल अपने समय पर खुलेंगे। राज्य में कोहरे का अलर्ट भी है इसलिए सुबह निकलने से पहले एक बार जरूर सोच लें।
तमिलनाडु में खुलेंगे स्कूल
यहां उलटी तस्वीर है। तमिलनाडु सरकार ने आज के दिन को कामकाजी दिन घोषित किया है। दीवाली के बाद 9 नवंबर को जो अतिरिक्त छुट्टी मिली थी उसकी भरपाई आज होगी। स्कूल और कॉलेज समेत सारे शिक्षण संस्थान खुलेंगे। एक राहत की बात यह है कि टाइमटेबल शनिवार वाला ही चलेगा। पूरे हफ्ते वाला नहीं। बच्चों को क्लास जाना है और अभिभावकों को टाइमिंग का सर्कुलर देख लेना है।
दिल्ली एनसीआर यूपी और हरियाणा में कोहरे की मार
दिल्ली एनसीआर में छुट्टी का कोई आदेश नहीं आया है। स्कूल अपने सामान्य शेड्यूल पर चलेंगे। हालांकि शनिवार का समय हर स्कूल का अलग होता है। मौसम विभाग के मुताबिक आसमान ज्यादातर साफ रहेगा पर सुबह के वक्त कई इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है। नोएडा और गुरुग्राम के स्कूलों को जिला प्रशासन के निर्देश मानने होंगे।
उत्तर प्रदेश का हाल भी ऐसा ही है। पूरब और पश्चिम दोनों हिस्सों में घने कोहरे की चेतावनी है। मौसम सूखा रहेगा पर सुबह ठंडी और धुंधली होगी। हरियाणा में भी ठंड और कोहरे के आसार हैं। जिलाधिकारी हालात बिगड़ने पर कभी भी स्कूल का समय बदल सकते हैं या छुट्टी कर सकते हैं। इसलिए सुबह की खबर पर नजर बनाए रखिए।
बिहार और राजस्थान में क्या है स्थिति
बिहार में दीवाली और छठ की छुट्टियों के बाद स्कूल 18 नवंबर को खुल चुके हैं। आज भी पढ़ाई सामान्य रहने की उम्मीद है। मौसम सूखा रहेगा। सुबह और रात में ठंड रहेगी और कहीं-कहीं हल्का कोहरा दिख सकता है।
राजस्थान में पूर्वी हिस्सों में शीतलहर तेज होने का अनुमान है। छोटे बच्चों के अभिभावक स्थानीय आदेश पर नजर रखें। घर से निकलने से पहले स्कूल से पुष्टि कर लेना ही समझदारी है।
पश्चिम बंगाल और ओडिशा
इन दोनों राज्यों में अब तक किसी सरकारी छुट्टी का आदेश नहीं मिला है। शनिवार का शेड्यूल स्कूल और उसके बोर्ड पर निर्भर करता है। जिला प्रशासन मौसम या किसी और वजह से स्थानीय छुट्टी कर सकता है। अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए। सिर्फ आधिकारिक सूचना ही अंतिम मानी जाएगी।
आखिर में काम की बात
छुट्टी की खबरें अक्सर रात में आती हैं और सुबह तक बदल भी जाती हैं। इसलिए तीन आदतें अपनाइए। स्कूल का व्हाट्सऐप ग्रुप देखिए। नोटिस बोर्ड या वेबसाइट का सर्कुलर पढ़िए। और घने कोहरे में बच्चों को भेजने से पहले विजिबिलिटी का अंदाजा लगा लीजिए। बच्चे की सुरक्षा किसी भी क्लास से बड़ी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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