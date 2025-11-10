School Holiday : 11 नवंबर को सरकारी ऑफिस और स्कूल रहेंगे बंद, जानें डिटेल्स

संक्षेप: School Holiday : जुबली हिल्स उपचुनाव के मद्देनजर तेलंगाना सरकार ने मतदान संबंधी गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए 11 नवंबर को इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों और सरकारी ऑफिस में अवकाश घोषित कर दिया है।

School Holiday 11 November 2025 : तेलंगाना के जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। जुबली हिल्स उपचुनाव के मद्देनजर, तेलंगाना सरकार ने मतदान संबंधी गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए 11 नवंबर को इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों और सरकारी ऑफिस में अवकाश घोषित कर दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कब और कहां रहेगा अवकाश? अवकाश की तारीख: 11 नवंबर (सोमवार)

कारण: जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान।

कहां लागू- यह अवकाश विशेष रूप से जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के अंदर स्थित सभी सरकारी ऑफिस, स्कूलों और अन्य संस्थानों पर लागू होगा।

हैदराबाद के जिला कलेक्टर हरिचंदना दासारी ने इन अवकाशों की घोषणा की है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की जरूरत होती है, और मतदान केंद्रों के रूप में अक्सर स्कूलों और सरकारी कार्यालयों के भवनों का उपयोग किया जाता है।

केवल 11 नवंबर ही नहीं, इन तारीखों पर भी अवकाश जुबली हिल्स उपचुनाव के कारण केवल मतदान के दिन ही नहीं, बल्कि मतदान से पहले और मतगणना के दिन भी इन संस्थानों में पेड हॉलीडे घोषित किया गया है।

10 नवंबर: मतदान से एक दिन पहले (पोलिंग स्टेशन की तैयारी के लिए)

11 नवंबर: मतदान का दिन

14 नवंबर: मतगणना का दिन (वोटों की गिनती के लिए)

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यह पेड हॉलीडे उन सभी सरकारी कार्यालयों और स्कूलों पर लागू होगा जिनका उपयोग मतदान केंद्र या मतगणना केंद्र के रूप में किया जाएगा। यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल में पूरी हो सके।