25 November School Holiday: दिल्ली के स्कूल कल रहेंगे बंद, गुरु तेग बहादुर के 'शहीदी दिवस' पर अवकाश की घोषणा

संक्षेप: Tomorrow School Holiday (25 November): राजधानी दिल्ली के स्कूलों में 25 नवंबर, 2025 सोमवार को छुट्टी रहेगी। यह छुट्टी सिखों के नौवें गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर घोषित की गई है।

Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas 2025: राजधानी दिल्ली के स्कूलों में 25 नवंबर, 2025 सोमवार को छुट्टी रहेगी। यह छुट्टी सिखों के नौवें गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर घोषित की गई है, जिसे 'शहीदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

दिल्ली में सभी स्कूल रहेंगे बंद दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने एक आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए यह जानकारी दी है कि 25 नवंबर 2025 को दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल बंद रहेंगे। यह अवकाश न केवल छात्रों के लिए, बल्कि स्कूलों के सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए भी मान्य होगा। दिल्ली सरकार ने यह फैसला गुरु जी के महान बलिदान को सम्मान देने के लिए लिया है।

दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश में भी स्कूलों में 25 नवंबर, 2025 सोमवार को छुट्टी रहेगी। हालांकि, कई राज्यों में शहीदी दिवस का अवकाश 24 नवंबर 2025 को घोषित किया गया है।

गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान गुरु तेग बहादुर जी को 'हिंद की चादर' के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 17वीं शताब्दी में धर्म, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। उनकी शहादत भारतीय इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का एक महान प्रतीक है। इस दिन देश भर में उनकी वीरता और त्याग को याद किया जाता है। गुरु तेग बहादुर जी ने अन्याय और धार्मिक कट्टरता का विरोध करते हुए आत्म-बलिदान दिया। उनकी शहादत को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटना माना जाता है। इसी महान बलिदान को याद करने और सम्मान देने के लिए दिल्ली सरकार ने इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।