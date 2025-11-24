Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़School Holiday on November 25 on Account of Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas school closed
25 November School Holiday: दिल्ली के स्कूल कल रहेंगे बंद, गुरु तेग बहादुर के 'शहीदी दिवस' पर अवकाश की घोषणा

25 November School Holiday: दिल्ली के स्कूल कल रहेंगे बंद, गुरु तेग बहादुर के 'शहीदी दिवस' पर अवकाश की घोषणा

संक्षेप:

Tomorrow School Holiday (25 November): राजधानी दिल्ली के स्कूलों में 25 नवंबर, 2025 सोमवार को छुट्टी रहेगी। यह छुट्टी सिखों के नौवें गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर घोषित की गई है।

Mon, 24 Nov 2025 01:31 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas 2025: राजधानी दिल्ली के स्कूलों में 25 नवंबर, 2025 सोमवार को छुट्टी रहेगी। यह छुट्टी सिखों के नौवें गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर घोषित की गई है, जिसे 'शहीदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली में सभी स्कूल रहेंगे बंद

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने एक आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए यह जानकारी दी है कि 25 नवंबर 2025 को दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल बंद रहेंगे। यह अवकाश न केवल छात्रों के लिए, बल्कि स्कूलों के सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए भी मान्य होगा। दिल्ली सरकार ने यह फैसला गुरु जी के महान बलिदान को सम्मान देने के लिए लिया है।

दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश में भी स्कूलों में 25 नवंबर, 2025 सोमवार को छुट्टी रहेगी। हालांकि, कई राज्यों में शहीदी दिवस का अवकाश 24 नवंबर 2025 को घोषित किया गया है।

गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान

गुरु तेग बहादुर जी को 'हिंद की चादर' के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 17वीं शताब्दी में धर्म, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। उनकी शहादत भारतीय इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का एक महान प्रतीक है। इस दिन देश भर में उनकी वीरता और त्याग को याद किया जाता है। गुरु तेग बहादुर जी ने अन्याय और धार्मिक कट्टरता का विरोध करते हुए आत्म-बलिदान दिया। उनकी शहादत को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटना माना जाता है। इसी महान बलिदान को याद करने और सम्मान देने के लिए दिल्ली सरकार ने इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों के स्कूल द्वारा जारी किए गए किसी भी अंतिम नोटिस या सर्कुलर की जरूर चेक कर लें। हालांकि, सरकारी आदेश के अनुसार सभी स्कूल इस दिन अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे। साथ ही अवकाश के संबंध में स्कूल प्रशासन से जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
School Closed Holiday
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।