School Holidays : यूपी समेत किन राज्यों के स्कूलों में 15 जनवरी को मकर संक्रांति की छुट्टी, देखें लिस्ट

Jan 15, 2026 10:27 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
15 जनवरी गुरुवार को मकर संक्रांति और कुछ उत्तर भारतीय राज्यों में शीतकालीन अवकाश बढ़ाए जाने के कारण कई स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात सहित कई राज्यों में मकर संक्रांति/बिहू पर्व के अवसर पर स्कूलों में अवकाश रहेगा। वहीं उत्तराखंड में छात्र घुघुती ( फसल उत्सव) मनाएंगे, जिस कारण स्कूलों में छुट्टी रहेगी। दिल्ली में मकर संक्रांति पर कोई गैजटेड हॉलिडे नहीं है इसलिए सामान्य रूप से स्कूलों में छुट्टी नहीं होती। लेकिन अत्यधिक ठंड को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शीतकालीन अवकाश को 15 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया है।

दिल्ली और दिल्ली-एनसीआर: सर्दियों की छुट्टियों के कारण स्कूल बंद

दिल्ली और दिल्ली-NCR में खराब मौसम के चलते रोजाना की गतिविधियों में परेशानी हो रही है। प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी के चलते सभी उम्र के लोगों को दिक्कत हो रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने आदेश दिया है कि दिल्ली में स्कूल कल बंद रहेंगे। दिल्ली में शीतकालीन अवकाश की तारीखें 15 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई हैं।

नोएडा/गाजियाबाद में स्कूलों की छुट्टी है या नहीं

नोएडा डीएम के आदेश के अनुसार ठंड के चलते जिले के सभी बोर्डों (सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड आदि) के नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूल 15 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। इससे पहले प्रशासन ने स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया था, लेकिन शीतलहर और कम दृश्यता की स्थिति में सुधार न होने के कारण इस छुट्टी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया।

गाजियाबाद के स्कूलों का भी बदला समय

यूपी में 15 जनवरी को मकर संक्रांति की छुट्टी घोषित की गई है। इससे पहले गाजियाबाद डीएम ने कक्षा नर्सरी से लेकर 5 वीं तक के सभी स्कूल स्कूलों में 15 जनवरी तक छुट्‌टी की है।

प्रयागराज में स्कूल 20 तक बंद

प्रयागराज में कक्षा 8 तक के स्कूल 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। चल रहे माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की अपेक्षित भीड़ को देखते हुए छुट्टी की घोषणा की गई है। जिला प्रशासन ने 20 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की है।

चंडीगढ़ में स्कूल 17 तक बंद

चंडीगढ़ में अधिकारियों ने तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण 17 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियों को बढ़ाने की घोषणा की है। केंद्र शासित प्रदेश में 17 जनवरी तक लंबी सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी और 18 जनवरी को रविवार है। इसलिए स्कूल 19 जनवरी को फिर से खुलेंगे।

हरियाणा स्कूल छुट्टी

हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग ने ठंड के चलते 15 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर रखी हैं। 17 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने के फैसला लेने पर विचार किया जा रहा है। 18 जनवरी को रविवार की छुट्टी है। ऐसे में 19 जनवरी को स्कूल दोबारा शुरू करने की कोशिश हो रही हैं।

तमिलनाडु: पोंगल त्योहार की छुट्टियां शुरू

तमिलनाडु में पोंगल के मौके पर 17 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। ये दिन किसानों को समर्पित हैं, ताकि वे नई फसल का जश्न मना सकें और उनके गहरे योगदान के लिए आभार व्यक्त कर सकें।

गुजरात- 15 जनवरी- उत्तरायण के मुख्य उत्सव के लिए 15 जनवरी को अधिकांश स्कूलों में छुट्टी के आदेश हैं

तेलंगाना और आंध्र- 14 - 15 जनवरी- भोगी और पोंगल/संक्रांति के उपलक्ष्य में स्कूलों में बहु-दिवसीय अवकाश रहता है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
