School Holiday October 28: 28 अक्टूबर को कहां रहेगी स्कूलों की छुट्टी? कहां बंद रहेंगे स्कूल

संक्षेप: School Holiday, October 28: उत्तर भारत में छठ पूजा का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि कल 28 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्टी है या नहीं। उत्तर भारत के कई राज्यों में छठ पूजा के उपलक्ष्य में स्कूलों को अवकाश दिया गया है।

School Holiday, October 28: उत्तर भारत में छठ पूजा का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि कल 28 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्टी है या नहीं। उत्तर भारत के कई राज्यों में छठ पूजा के उपलक्ष्य में स्कूलों को अवकाश दिया गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों, झारखंड समेत कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। सूर्य देव की उपासना के इस महापर्व के कारण इन राज्यों में शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। जिससे छात्रों और शिक्षकों को त्योहार मनाने में सुविधा मिलेगी।

उत्तर प्रदेश- उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्थानीय प्रशासन के द्वारा 28 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर सहित कई जिलों में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। छात्र और अभिभावक स्कूल प्रशासन से संपर्क करें।

पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल में भी छठ पूजा के लिए 27 और 28 अक्टूबर को अवकाश है। इसके अलावा, 31 अक्टूबर को जगद्धात्री पूजा के लिए भी स्कूल बंद रहेंगे।

झारखंड: झारखंड सरकार ने भी छठ पूजा के लिए 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को स्कूलों में अवकाश घोषित किया है।

बिहार: छठ पूजा के लिए बिहार में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को 29 अक्टूबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। यहां छुट्टियां 18 अक्टूबर से शुरू हो गई थीं, जिसमें दिवाली और छठ दोनों पर्व शामिल थे।