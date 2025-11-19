Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़School Holiday News guru tegh bahadur martyrdom day november 24 holiday news schools colleges closed two day
24 नवंबर को इन राज्यों में स्कूल-कॉलेज बंद, छात्रों के लिए बन गया दो दिन का सुपर वीकेंड

24 नवंबर को इन राज्यों में स्कूल-कॉलेज बंद, छात्रों के लिए बन गया दो दिन का सुपर वीकेंड

संक्षेप: School Holiday News : 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। रविवार संग छात्रों को दो दिन की छुट्टी रहेगी। कई राज्यों में बैंक भी बंद रहेंगे।

Wed, 19 Nov 2025 06:00 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

School Holiday News : देशभर में 24 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के मौके पर कई राज्यों की सरकारों ने सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का ऐलान किया है। यह तारीख सोमवार को पड़ रही है, इसलिए रविवार की वीकली छुट्टी के साथ मिलकर छात्रों और अध्यापकों को लगातार दो दिनों का आराम मिलने जा रहा है। इस वजह से स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह छोटा सा मिनी वीकेंड बन गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस

सिख इतिहास में गुरु तेग बहादुर जी का स्थान उनके अदम्य साहस और धर्म की रक्षा के कारण बेहद ऊंचा माना जाता है। हिंद की चादर के नाम से मशहूर नौवें सिख गुरु ने 1675 में अपनी जान केवल अपने धर्म के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों की आस्था बचाने के लिए कुर्बान कर दी जो उनसे अलग धार्मिक पृष्ठभूमि से आते थे। औरंगजेब के अत्याचारों के विरोध में दिल्ली के चांदनी चौक में उनका बलिदान भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है, जिसे हर साल बेहद श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। गुरुद्वारों में इस अवसर पर पाठ, कीर्तन, नगर कीर्तन और विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जहां उनके जीवन, विचारों और साहस को स्मरण किया जाता है।

किन राज्यों में 24 नवंबर को अवकाश

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, कई प्रदेशों ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि सोमवार को सभी सरकारी और निजी संस्थान बंद रहेंगे। इनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड शामिल हैं। इन इलाकों में स्कूल कॉलेजों के साथ साथ सरकारी दफ्तर, नगरपालिका इकाइयां, अदालतें, और अधिकांश सार्वजनिक संस्थान भी सोमवार को काम नहीं करेंगे।

छात्रों को मिल रहा है दो दिन का लगातार ब्रेक

चूंकि 24 नवंबर सोमवार है, इसलिए रविवार 23 नवंबर की छुट्टी जोड़कर छात्रों के पास पढ़ाई से दूर दो दिन का पूरा आराम होगा। इन दो दिनों में किसी भी स्तर पर शिक्षण कार्य या कक्षाएं नहीं चलेंगी।

बैंकों में भी कामकाज रहेगा रुका हुआ

आरबीआई की 2025 की छुट्टियों की सूची के अनुसार, 24 नवंबर को कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। काउंटर पर मिलने वाली सेवाएं जैसे कि नकदी जमा, चेक क्लियरिंग, डिमांड ड्राफ्ट, अकाउंट अपडेट की ये सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। जिन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे उनमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू एवं कश्मीर शामिल हैं। हालांकि, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। बैंक 25 नवंबर से फिर से नियमित कामकाज शुरू करेंगे।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Holiday
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।