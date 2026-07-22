भारी बारिश का अलर्ट, कश्मीर और यूपी के इन जिलों में स्कूल बंद; देखें कहां-कहां रहेगी छुट्टी

देश के कई हिस्सों में मानसून की तेज बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताई है। इसी के तहत कुछ राज्यों और जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है।

देश के कई हिस्सों में मानसून की तेज बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कई राज्यों के प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जरूरी कदम उठाए हैं। इसी के तहत कुछ राज्यों और जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। कुछ राज्यों में आज यानी 22 जुलाई तक स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। वहीं, जम्मू-कश्मीर में 26 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे।

26 जुलाई को जम्मू-कश्मीर में स्कूल रहेंगे बंद जम्मू-कश्मीर सरकार ने घोषणा की है कि 22 जुलाई (बुधवार) को कश्मीर संभाग (Kashmir Division) और जम्मू संभाग के विंटर ज़ोन (Winter Zones) में आने वाले सभी स्कूल बंद रहेंगे। यह फैसला लगातार हो रही भारी बारिश और खराब मौसम को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने मौसम विभाग (IMD) की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गर्मी की छुट्टियों को तीन दिन और बढ़ा दिया है। यानी जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्कूलों की छुट्टियां 26 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा और लगातार हो रही बारिश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

जम्मू-कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, "छात्रों, शिक्षकों और उनके परिवारों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग के विंटर ज़ोन के सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां अब 26 जुलाई 2026 तक बढ़ाई जाती हैं।"

बता दें कि भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते 6 जुलाई से स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां घोषित की गई थीं। पहले स्कूल 20 जुलाई से दोबारा खुलने वाले थे, लेकिन लगातार खराब मौसम और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं।

नैनीताल में भी 22 जुलाई को स्कूल बंद रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तराखंड के नैनीताल जिला प्रशासन ने 22 जुलाई 2026 (बुधवार) को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने का आदेश दिया है। यह फैसला IMD की भारी बारिश, गरज-चमक और भूस्खलन की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि खराब मौसम के दौरान बिना जरूरी काम के यात्रा करने से बचें।

हिमाचल प्रदेश में कहां बंद रहेंगे स्कूल? हिमाचल प्रदेश में 21 जुलाई को कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों के स्कूल IMD द्वारा जारी रेड अलर्ट के चलते बंद रखे गए थे। हालांकि, 22 जुलाई 2026 के लिए अब तक सिर्फ सिरमौर जिले में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं, राज्य के अन्य जिलों के लिए 22 जुलाई को स्कूल बंद करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों (Deputy Commissioners) को स्थानीय मौसम की स्थिति, भारी बारिश, अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) और सड़कों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरत पड़ने पर स्कूलों में छुट्टी घोषित करने का अधिकार दिया है।