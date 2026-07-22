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भारी बारिश का अलर्ट, कश्मीर और यूपी के इन जिलों में स्कूल बंद; देखें कहां-कहां रहेगी छुट्टी

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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देश के कई हिस्सों में मानसून की तेज बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताई है।  इसी के तहत कुछ राज्यों और जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है।

भारी बारिश का अलर्ट, कश्मीर और यूपी के इन जिलों में स्कूल बंद; देखें कहां-कहां रहेगी छुट्टी

देश के कई हिस्सों में मानसून की तेज बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कई राज्यों के प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जरूरी कदम उठाए हैं। इसी के तहत कुछ राज्यों और जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। कुछ राज्यों में आज यानी 22 जुलाई तक स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। वहीं, जम्मू-कश्मीर में 26 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे।

26 जुलाई को जम्मू-कश्मीर में स्कूल रहेंगे बंद

जम्मू-कश्मीर सरकार ने घोषणा की है कि 22 जुलाई (बुधवार) को कश्मीर संभाग (Kashmir Division) और जम्मू संभाग के विंटर ज़ोन (Winter Zones) में आने वाले सभी स्कूल बंद रहेंगे। यह फैसला लगातार हो रही भारी बारिश और खराब मौसम को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने मौसम विभाग (IMD) की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गर्मी की छुट्टियों को तीन दिन और बढ़ा दिया है। यानी जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्कूलों की छुट्टियां 26 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा और लगातार हो रही बारिश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

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जम्मू-कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, "छात्रों, शिक्षकों और उनके परिवारों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग के विंटर ज़ोन के सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां अब 26 जुलाई 2026 तक बढ़ाई जाती हैं।"

बता दें कि भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते 6 जुलाई से स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां घोषित की गई थीं। पहले स्कूल 20 जुलाई से दोबारा खुलने वाले थे, लेकिन लगातार खराब मौसम और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं।

नैनीताल में भी 22 जुलाई को स्कूल बंद

रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तराखंड के नैनीताल जिला प्रशासन ने 22 जुलाई 2026 (बुधवार) को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने का आदेश दिया है। यह फैसला IMD की भारी बारिश, गरज-चमक और भूस्खलन की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि खराब मौसम के दौरान बिना जरूरी काम के यात्रा करने से बचें।

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हिमाचल प्रदेश में कहां बंद रहेंगे स्कूल?

हिमाचल प्रदेश में 21 जुलाई को कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों के स्कूल IMD द्वारा जारी रेड अलर्ट के चलते बंद रखे गए थे। हालांकि, 22 जुलाई 2026 के लिए अब तक सिर्फ सिरमौर जिले में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं, राज्य के अन्य जिलों के लिए 22 जुलाई को स्कूल बंद करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों (Deputy Commissioners) को स्थानीय मौसम की स्थिति, भारी बारिश, अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) और सड़कों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरत पड़ने पर स्कूलों में छुट्टी घोषित करने का अधिकार दिया है।

यूपी के इन जिलों में 22 तक बंद रहेंगे स्कूल

उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आंधी-पानी के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर बहराईच जिले में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 20 जुलाई को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त, वित्तहीन/अशासकीय और मदरसा समेत सभी बोर्ड के कक्षा 1 से आठवीं तक के स्कूल 21 और 22 जुलाई को बंद रहेंगेष आदेश में आगे कहा गया है कि अगर इस अवधि में कोई स्कूल संचालित पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा फर्रुखाबाद में मौसम विभाग द्वारा भारी वर्षा की चेतावनी के कारण 22 जुलाई को कक्षा 8 तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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