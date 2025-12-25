साल 2026 में सरकारी स्कूलों में 60 दिन की छुट्टियां, विद्यालयों के अवकाश की लिस्ट जारी

संक्षेप: जेसीईआरटी ने सरकारी, सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए वर्ष 2026 की एकीकृत अवकाश तालिका जारी कर दी है। इसमें सरकारी स्कूलों में 60 दिन की छुट्टियां तय की गई हैं।

Dec 25, 2025 09:23 am IST

झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी) ने सरकारी, सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए वर्ष 2026 की एकीकृत अवकाश तालिका जारी कर दी है। इसमें सरकारी स्कूलों में 60 दिन की छुट्टियां तय की गई हैं। इस बार स्कूलों में सोहराय और करमा पर्व पर दो-दो दिनों का अवकाश रहेगा। कई छुट्टियां तीसरे शनिवार और रविवार को भी पड़ रहा है, जिस दिन स्कूल बंद रहता है। ऐसे में पांच दिनों का अवकाश स्थानीय पर्व-त्योहार को ध्यान में रखकर संबंधित जिलों द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा।

जेसीईआरटी ने स्पष्ट किया है कि चांद के दिखने के आधार पर मुस्लिम त्योहारों के लिए निर्धारित अवकाश की तिथि में बदलाव किया जा सकता है। वहीं, उर्दू स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी रहेगी। विशेष परिस्थिति में विभागीय सचिव या उपायुक्त की ओर से अतिरिक्त विशेष अवकाश घोषित किया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति रविवार या अन्य अवकाश के दिनों में किया जाएगा।

तीसरे शनिवार और रविवार को पड़ने वाले अवकाश - 01 फरवरी (रविवार) : संत रविदास जयंती

- 15 फरवरी (रविवार) : महाशिवरात्रि

- 21 मार्च (तृतीय शनिवार) : ईद उल फितर, सरहुल

- 22 मार्च (रविवार) : सरहुल फुलखोंसी

- 09 अगस्त (रविवार) : विश्व आदिवासी दिवस

- 15 अगस्त (तृतीय शनिवार) : स्वतंत्रता दिवस

- 11 अक्टूबर (रविवार) : नवरात्र कलश स्थापना

- 18 अक्टूबर (रविवार) : महासप्तमी

- 08 नवंबर (रविवार) : दीपावली

- 15 नवंबर (रविवार) : बिरसा मुंडा जयंती, झारखंड स्थापना दिवस, सूर्य षष्ठी डाला छठ सायं अर्ध्य

- एक से पांच जनवरी : शीतकालीन अवकाश

- 12-13 जनवरी (सोमवार, मंगलवार) : सोहराय

- 14 जनवरी (बुधवार) : मकर संक्रांति

- 23 जनवरी (शुक्रवार) : बसंत पंचमी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती

- 26 जनवरी (सोमवार) : गणतंत्र दिवस

- 03 मार्च (मंगलवार) : होलिका दहन

- 04 मार्च (बुधवार) : होली

- 26 मार्च (गुरुवार) : रामनवमी

- 31 मार्च (मंगलवार) : महावीर जयंती

- 03 अप्रैल (शुक्रवार) : गुड फ्राइडे

- 14 अप्रैल (मंगलवार) : आंबेडकर जयंती

- 01 मई : मजदूर दिवस, पंडित रघुनाथ मुर्मू जन्म दिवस

- 22 मई से 10 जून तक : ग्रीष्मकालीन अवकाश

- 27 मई (बुधवार): बकरीद एवं ईद उल जुहा

- 26 जून (शुक्रवार) : मुहर्रम

- 30 जून (मंगलवार) : हूल दिवस

- 16 जुलाई (गुरुवार) : रथ यात्रा

- 26 अगस्त (बुधवार) : मिलाद-उन-नबी

- 28 अगस्त (शुक्रवार) : रक्षा बंधन

- 04 सितंबर (शुक्रवार) : जन्माष्टमी

- 14 सितंबर (सोमवार) : गणेश चतुर्थी

- 17 सितंबर (गुरुवार) : विश्वकर्मा पूजा

- 22-23 सितंबर (मंगलवार, बुधवार) : करमा पूजा

- 02 अक्तूबर (शुक्रवार) : गांधी जयंती

- 19 अक्टूबर (सोमवार) : महाअष्टमी

- 20 अक्टूबर (मंगलवार) : महानवमी, विजयादशमी

- 09 नवंबर (सोमवार) : गोवर्द्धन पूजा

- 11 नवंबर (बुधवार) : भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा

- 16 नवंबर (सोमवार) : सूर्य षष्ठी डाला छठ, प्रात: अर्ध्य

- 24 नवंबर (मंगलवार ) : गुरुनानक जयंती

- 25 दिसंबर (शुक्रवार) : क्रिसमस