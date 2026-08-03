4 अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल? मॉनसून की बारिश से क्या कल होगा अवकाश, क्या है IMD का अपडेट
मॉनसून की भारी बारिश ने कई देश भर के अन्य इलाकों में आम लोगों की जिंदगी मुहार कर दी है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि 4 अगस्त 2026 को स्कूल बंद रहेंगे या खुलेंगे?
देशभर में मॉनसून अब अपने पूरे शबाब पर है। कहीं मूसलाधार बारिश लोगों को गर्मी से राहत दे रही है तो कहीं यही बारिश आफत बनकर सड़कों को तालाब और नदियों को उफान पर ला रही है। ऐसे में लाखों छात्रों और अभिभावकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 4 अगस्त 2026 (मंगलवार) को स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है।
क्या 4 अगस्त को पूरे देश में स्कूल बंद रहेंगे?
फिलहाल देशभर में 4 अगस्त को स्कूल बंद रखने का कोई राष्ट्रव्यापी आदेश जारी नहीं किया गया है। न तो केंद्र सरकार और न ही किसी राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। हालांकि, जिन जिलों में मौसम खराब है या विशेष परिस्थितियां हैं, वहां जिला प्रशासन अपने स्तर पर छुट्टी घोषित कर सकता है। इसलिए छात्रों और अभिभावकों को अपने जिले के प्रशासन, शिक्षा विभाग और स्कूल की ओर से जारी आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।
इन जिलों में 4 अगस्त से स्कूल रहेंगे बंद
बारिश नहीं बल्कि कांवड़ यात्रा के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। गाजियाबाद में जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार 4 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे। यह आदेश नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों पर लागू होगा। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, मदरसा बोर्ड और अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों के स्कूल शामिल हैं। साथ ही सरकारी और निजी कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं तकनीकी संस्थानों में भी नियमित कक्षाएं स्थगित रहेंगी। हालांकि पहले से तय परीक्षाएं अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होंगी।
मेरठ प्रशासन ने भी 4 अगस्त से 12 अगस्त तक सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों में अवकाश घोषित किया है। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही और छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यहां भी पहले से निर्धारित परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगी। मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ यात्रा को देखते हुए स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु रहे और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
मौसम विभाग ने क्या कहा?
आईएमडी के अनुसार अगले कई दिनों तक देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, सिक्किम समेत कई राज्यों के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। दिल्ली-एनसीआर के लिए भी 4 अगस्त को दिनभर बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।
यदि आपके जिले में लगातार बारिश हो रही है या प्रशासन ने कोई विशेष निर्देश जारी किए हैं, तो बिना पुष्टि के बच्चों को स्कूल न भेजें। स्कूल जाने से पहले संबंधित विद्यालय, जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग की आधिकारिक सूचना जरूर जांच लें। कई बार मौसम की स्थिति बिगड़ने पर जिला प्रशासन अंतिम समय में भी छुट्टी घोषित कर देता है। फिलहाल निष्कर्ष यही है कि 4 अगस्त 2026 को पूरे देश में स्कूल बंद नहीं रहेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में कांवड़ यात्रा के चलते स्कूलों में अवकाश रहेगा , जबकि अन्य जिलों में छुट्टी का फैसला स्थानीय प्रशासन और मौसम की स्थिति के अनुसार लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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