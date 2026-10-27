28 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल? चक्रवात अर्नब के बीच क्या कल रहेगा अवकाश; क्या है IMD का अपडेट
लगातारा हो रही बारिश और चक्रवात अर्नब के बीच क्या कल यानी 28 अक्टूबर को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं, आइए जानते हैं।
बंगाल की खाड़ी में उठे भीषण चक्रवाती तूफान अर्नब के कारण देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। 28 अक्टूबर 2026 को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना के चलते तटीय और मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बच्चों और स्कूल स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रभावित राज्यों के स्थानीय प्रशासन ने 28 अक्टूबर को स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है।
हालांकि, पूरे देश में कोई एक जैसा आदेश लागू नहीं है। चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर बाकी राज्यों में स्कूल रोज की तरह ही चलेंगे। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अपने ताजा मौसम बुलेटिन में अगले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि, सिर्फ IMD के बारिश के पूर्वानुमान के आधार पर पूरे देश में स्कूल बंद होने की घोषणा नहीं की गई है। स्कूलों की छुट्टी का फैसला संबंधित राज्य सरकार या जिला प्रशासन की ओर से किया जाता है।
दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश का क्या है स्टेटस?
दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के छात्रों के लिए फिलहाल कोई चक्रवात-संबंधी छुट्टी घोषित नहीं की गई है। इन इलाकों में 28 अक्टूबर को स्कूल सामान्य टाइम टेबल के अनुसार ही खुलेंगे।
इसी तरह उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत अन्य शहरों और तमिलनाडु में भी राज्य स्तर पर कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं है। फिर भी, स्थानीय स्तर पर मौसम में अचानक बदलाव होने पर जिला प्रशासन नए आदेश जारी कर सकता है।
ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज
चक्रवात अर्नब का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय जिलों में देखने को मिल रहा है।
आंध्र प्रदेश: विशाखापट्टनम, काकीनाडा और डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोणसीमा जिलों में 27 और 28 अक्टूबर को स्कूल पूरी तरह बंद रखे गए हैं। अनाकापल्ली जिले में सुरक्षा के लिहाज से 27 से 29 अक्टूबर तक तीन दिनों की छुट्टी घोषित की गई है।
ओडिशा: दक्षिणी ओडिशा के 5 सबसे संवेदनशील जिलों—गंजम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट और मलकानगिरी में 28 और 29 अक्टूबर को सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।
करवा चौथ और सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें
29 अक्टूबर को करवा चौथ का त्योहार भी आ रहा है। ध्यान दें कि करवा चौथ कई जगहों पर प्रतिबंधित अवकाश की श्रेणी में आता है, इसलिए हर राज्य या प्राइवेट स्कूल में इस दिन छुट्टी होना अनिवार्य नहीं है। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर तैर रही किसी भी फर्जी खबर पर विश्वास न करें। किसी भी छुट्टी की पुष्टि के लिए केवल अपने स्कूल प्रशासन के आधिकारिक मैसेज या राज्य सरकार के नोटिफिकेशन पर ही भरोसा करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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