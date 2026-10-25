26 अक्टूबर को खुलेंगे या बंद रहेंगे स्कूल? महर्षि वाल्मीकि जयंती अवकाश और जानें IMD अपडेट
26 अक्टूबर 2026 को देशभर में कोई राष्ट्रव्यापी स्कूल छुट्टी घोषित नहीं है। वाल्मीकि जयंती अवकाश और स्थानीय मौसम संबंधी रिपोर्टों के बीच जानें अपने राज्य और शहर में स्कूलों का ताजा अपडेट।
अक्टूबर का महीना त्योहारों और छुट्टियों से भरा रहा है। विजयादशमी और दशहरा अवकाश बीतने के बाद अब छात्रों और उनके माता-पिता के मन में कल 26 अक्टूबर सोमवार को लेकर बड़ा सवाल है कि क्या इस दिन स्कूल बंद रहेंगे या नियमित कक्षाएं चलेंगी।
26 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती का अवसर है। हालांकि, भारत सरकार और राज्य शिक्षा विभागों की गाइडलाइंस के अनुसार, इस दिन पूरे देश के लिए कोई एक समान राष्ट्रव्यापी स्कूल छुट्टी का आदेश जारी नहीं किया गया है।
महर्षि वाल्मीकि जयंती और राज्यों में छुट्टी का नियम
महर्षि वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी का फैसला पूरी तरह राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन के कैलेंडर पर निर्भर करता है।
उत्तर प्रदेश: यूपी की योगी सरकार ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसके चलते प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे।
दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा: केंद्रीय और राज्य सरकार के हॉलिडे लिस्ट में 26 अक्टूबर को रिस्ट्रिक्टेड या ऐच्छिक छुट्टी के रूप में चिह्नित किया गया है। इसका मतलब है कि अधिकांश सरकारी और प्राइवेट स्कूल नियमित शेड्यूल के अनुसार ही खुलेंगे। हालांकि, कुछ प्राइवेट स्कूल अपने कैलेंडर के अनुसार छुट्टी रख सकते हैं।
तेलंगाना: तेलंगाना सरकार ने 26 अक्टूबर को हजरत सैयद मोहम्मद जौनपुरी की जयंती के उपलक्ष्य में वैकल्पिक अवकाश घोषित किया है।
चंडीगढ़, शिमला, जम्मू व श्रीनगर: इन क्षेत्रों में कुछ प्रशासनिक व शैक्षणिक संस्थानों में स्थानीय कैलेंडर के आधार पर वाल्मीकि जयंती का अवकाश रहेगा।
चक्रवात और बारिश अलर्ट: क्या दिल्ली-एनसीआर में स्कूल बंद हैं?
सोशल मीडिया पर 26 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में चक्रवाती तूफान या भारी बारिश के कारण स्कूलों के बंद रहने की कुछ अफवाहें उड़ रही थीं। मौसम विभाग (IMD) और स्थानीय प्रशासन की ताजा अपडेट के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद) के लिए 26 अक्टूबर को कोई चक्रवात या स्कूल बंदी की पुष्टि नहीं की गई है।
मौसम से संबंधित स्कूल बंदी का आधिकारिक आदेश ओडिशा के पांच जिलों के लिए सामने आया है, जहां संभावित मौसम के खतरे को देखते हुए 28 और 29 अक्टूबर को स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। 26 अक्टूबर को ओडिशा में स्थितियां सामान्य रहने की उम्मीद है।
अभिभावकों और छात्रों के लिए सलाह
त्योहारों के इस सीजन में अलग-अलग राज्यों और स्कूलों के शैक्षणिक कैलेंडर में अंतर हो सकता है। इसलिए अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया की अफवाहों पर भरोसा न करें और अपने बच्चे के स्कूल द्वारा भेजे गए आधिकारिक व्हाट्सएप मैसेज, नोटिस या सर्कुलर को ही अंतिम आदेश मानें।
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