क्या 25 नवंबर को भी बंद रहेंगे स्कूल? देखें दिल्ली, यूपी और बिहार समेत सभी राज्यों का ताजा अपडेट!
School holiday tomorrow, November 25: क्या कल यानी बुधवार, 25 नवंबर को भी स्कूलों की छुट्टी रहेगी? जानिए देशभर के राज्यों का ताजा स्टेटस।
24 नवंबर को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर मिली छुट्टी के बाद अब छात्रों और उनके माता-पिता के मन में यह सवाल है कि क्या कल बुधवार, 25 नवंबर 2026 को भी स्कूल बंद रहेंगे? इस असमंजस को दूर करते हुए साफ किया गया है कि कल देशभर में कोई राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं किया गया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में स्कूल अपने नियमित समय के अनुसार खुलेंगे और क्लासेज अपने टाइम-टेबल से चलेंगे। हालांकि, दिवाली अवकाश के कारण कुछ राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे या लंबे समय के बाद कल से फिर खुलने जा रहे हैं।
गुजरात में कल भी बंद रहेंगे स्कूल, 26 नवंबर से शुरू होगी पढ़ाई
देश के अन्य राज्यों से अलग गुजरात में कल यानी 25 नवंबर को सभी स्कूल बंद रहेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार, राज्य में 5 नवंबर से शुरू हुआ 21 दिनों का दिवाली अवकाश 25 नवंबर तक जारी रहेगा। गुजरात के स्कूलों में कक्षाएं अब गुरुवार, 26 नवंबर 2026 से फिर से शुरू होंगी।
महाराष्ट्र में क्या रहेगी स्थिति?
महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई के नगर निगम और सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूल कल यानी 25 नवंबर से फिर से खुलने जा रहे हैं। इन स्कूलों में 5 नवंबर से 23 नवंबर तक दिवाली की छुट्टियां थीं, जिसके बाद 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती का अवकाश रहा। वहीं पुणे के स्कूलों में दिवाली अवकाश पहले ही खत्म हो चुका है और वहां भी कल नियमित समय पर कक्षाएं लगेंगी।
दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रमुख राज्यों का हाल
दिल्ली और एनसीआर: राजधानी दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 24 नवंबर को छुट्टी थी। 25 नवंबर के लिए किसी अवकाश की घोषणा नहीं की गई है, इसलिए सभी स्कूल खुले रहेंगे।
उत्तर प्रदेश और बिहार: दोनों राज्यों में 25 नवंबर को कोई राज्यस्तरीय छुट्टी नहीं है। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल अपने नियमित शेड्यूल के अनुसार खुलेंगे।
हरियाणा, पंजाब और राजस्थान: इन राज्यों में भी कल स्कूल खुले रहेंगे और सामान्य रूप से पढ़ाई होगी।
अन्य राज्य: गोवा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा और तेलंगाना में भी 25 नवंबर को किसी राज्यव्यापी अवकाश की घोषणा नहीं की गई है और सभी स्कूल खुले रहेंगे।
अभिभावकों और बच्चों को सलाह दी जाती है कि यदि किसी जिले या स्कूल प्रशासन द्वारा लोकल लेवल पर कोई बदलाव किया गया हो, तो उसकी जानकारी के लिए अपने स्कूल के आधिकारिक नोटिस या संदेश को जरूर देख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स