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कल छुट्टी मिलेगी या नहीं? 24 जुलाई को स्कूल बंद होने पर आया बड़ा अपडेट

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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नीट पेपर लीक पर छात्र संगठनों के बंद और भारी बारिश के अलर्ट के बीच 24 जुलाई को स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं इस पर ताजा अपडेट सामने आया है।

कल छुट्टी मिलेगी या नहीं? 24 जुलाई को स्कूल बंद होने पर आया बड़ा अपडेट

क्या कल स्कूल जाना है या घर पर रहकर आराम करना है? आज पूरे देश में लाखों बच्चे और उनके माता-पिता इसी सवाल का जवाब अपने मोबाइल फोन पर तलाश रहे हैं। वजह एक नहीं, बल्कि दो-दो हैं। एक तरफ नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में छात्रों का गुस्सा उबाल पर है, तो दूसरी तरफ आसमान से आफत बनकर बरस रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कल यानी शुक्रवार 24 जुलाई को देश के कई हिस्सों में छात्र संगठनों ने 'बंद' का ऐलान किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। ऐसे में हर घर में यही चर्चा है कि क्या कल स्कूलों में ताला लगा रहेगा? आइए विस्तार से बताते हैं कि कल कहां-कहां स्कूल बंद रह सकते हैं और सरकारों की तरफ से क्या ताजा अपडेट सामने आया है।

नीट पेपर लीक को लेकर बंद की तैयारी

नीट परीक्षा में हुए कथित घोटाले ने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे ने अब इतना तूल पकड़ लिया है कि छात्र आर-पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में SFI, PDSU, AISF, AISA, NSUI, DYFI और AIYF जैसे तमाम बड़े छात्र और युवा संगठनों ने मिलकर 24 जुलाई को देश के कई हिस्सों में बंद बुलाने का कड़ा फैसला किया है। इन संगठनों की मांगें बिल्कुल साफ हैं। वे चाहते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें, नीट पेपर लीक में शामिल लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और परीक्षा के पूरे सिस्टम में ऐसी पारर्दशिता लाई जाए कि भविष्य में किसी भी होनहार बच्चे का हक न मारा जाए। इन छात्र नेताओं ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, जूनियर और डिग्री कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज और यहां तक कि आम जनता से भी इस बंद को पूरी तरह कामयाब बनाने की भावुक अपील की है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कैसा रहेगा माहौल?

दक्षिण भारत के दो अहम राज्यों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस बंद का अच्छा-खासा असर देखने को मिल सकता है। यहां के छात्र संगठनों ने इस विरोध प्रदर्शन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वे जगह-जगह रैलियां निकाल रहे हैं और शिक्षण संस्थानों के मैनेजमेंट से अपील कर रहे हैं कि वे कल अपने दरवाजे बंद रखें। हालांकि, सरकारी मशीनरी अपनी रफ्तार से चलती है और नियमों से बंधी होती है। खबर लिखे जाने तक न तो आंध्र प्रदेश सरकार ने और न ही तेलंगाना सरकार ने 24 जुलाई के लिए पूरे राज्य में किसी भी तरह की स्कूल की छुट्टी का कोई आधिकारिक ऐलान किया है। इसलिए, बच्चों और पेरेंट्स को यही अक्लमंदी भरी सलाह दी जाती है कि वे अपने-अपने स्कूल मैनेजमेंट, व्हाट्सएप ग्रुप्स या फिर जिला प्रशासन के सीधे संपर्क में रहें। कोई भी बड़ा फैसला आखिरी वक्त पर लिया जा सकता है।

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केरल में SFI का बड़ा प्रदर्शन

अगर बात केरल की करें, तो वहां भी हालात कुछ ऐसे ही गर्माए हुए हैं। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने नीट मामले को लेकर केरल में राज्यव्यापी बंद का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि इस बंद का सीधा असर राज्य के स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों, कॉलेजों और बड़ी यूनिवर्सिटीज पर पड़ेगा। लेकिन यहां भी पेंच वही है। केरल की राज्य सरकार ने अपनी तरफ से अभी तक कोई भी सरकारी छुट्टी डिक्लेयर नहीं की है। ऐसे में जिन बच्चों को कल स्कूल या कॉलेज जाना है, उन्हें सुबह घर से निकलने से पहले अपने संस्थान से एक बार कन्फर्म जरूर कर लेना चाहिए। अक्सर ऐसे माहौल में बसें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है।

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बारिश से कहां-कहां हो सकती है परेशानी?

सिर्फ छात्रों का प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि मौसम का बिगड़ता मिजाज भी कल आपकी छुट्टी की वजह बन सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 24 जुलाई को देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश की चेतावनी दी है। हालांकि, अभी तक किसी भी राज्य ने सिर्फ बारिश की वजह से पूरे स्टेट में 'ब्लैंकेट हॉलिडे' (एक साथ पूरे राज्य में छुट्टी) का ऐलान नहीं किया है। फिर भी, मौसम की नजाकत को देखते हुए जिला स्तर पर डीएम छुट्टी की घोषणा कर सकते हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक, इन राज्यों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है -

  • हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर
  • राजस्थान (पूर्वी और पश्चिमी हिस्से), पंजाब और हरियाणा
  • मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा
  • असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा
  • गुजरात, कोंकण और गोवा
  • कर्नाटक के तटीय इलाके और केरल

इसके अलावा तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने और तूफान आने की भी आशंका जताई गई है। जब मौसम इतना खराब हो, तो प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए रातों-रात भी स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी कर सकता है।

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कल के लिए क्या है फाइनल अपडेट?

अगर हम पूरे हालात का निचोड़ निकालें तो स्थिति अभी भी थोड़ी उलझी हुई नजर आती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में छात्र संगठनों का बंद जरूर है, लेकिन किसी भी सरकार ने अभी तक कोई ऑफिशियल छुट्टी घोषित नहीं की है। वहीं, बारिश की वजह से भी अब तक किसी राज्य सरकार ने पूरे राज्य में स्कूल बंद करने का आदेश जारी नहीं किया है। ऐसे में माता-पिता अपने मोबाइल फोन पर नजर बनाए रखें। स्कूलों की तरफ से आने वाले मैसेज और लोकल प्रशासन के अपडेट्स ही आपको कल सुबह की बिल्कुल सही तस्वीर दिखाएंगे।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

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