18 अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल? झमाझम बारिश के बीच क्या कल रहेगी छुट्टी, क्या है IMD का अपडेट
मॉनसून की भारी बारिश के बीच 18 अगस्त को स्कूलों में छुट्टी होगी या नहीं? IMD ने यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जानें कल स्कूल बंद रहने को लेकर क्या है अपडेट।
बारिश का दौर इस वक्त देश के कई हिस्सों में तेज हो गया है। कहीं लगातार झमाझम बारिश से सड़कें पानी-पानी हैं तो कहीं भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में स्कूली बच्चों और अभिभावकों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 18 अगस्त 2026 को स्कूल बंद रहेंगे? खासकर उत्तर भारत के कई इलाकों में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद स्कूलों की छुट्टी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के हालिया मौसम बुलेटिन में बताया है कि उत्तर प्रदेश में अगले 3-4 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं 18 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 16 से 18 अगस्त के दौरान गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना बताई गई है।
18 अगस्त को स्कूलों की छुट्टी होगी?
यहां एक बात साफ समझना जरूरी है कि आईएमडी की मौसम चेतावनी अपने आप में स्कूल बंद करने का आदेश नहीं है। स्कूलों में अवकाश का फैसला संबंधित राज्य सरकार, जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के आधार पर होता है। इसलिए केवल आईएमडी के बारिश के पूर्वानुमान के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि 18 अगस्त को पूरे राज्य में सभी स्कूल बंद रहेंगे। अगर किसी जिले में बारिश की स्थिति गंभीर होती है या बाढ़, जलभराव और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन फैसला लेता है, तभी वहां स्कूल बंद किए जा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा 18 अगस्त का मौसम?
आईएमडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 18 अगस्त को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 18 अगस्त तक गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है।
पिछले 24 घंटे में भी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के निघासन (खीरी) में 19 सेमी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राठ (हमीरपुर) में 16 सेमी बारिश रिकॉर्ड की गई।
दिल्ली-NCR में 18 अगस्त को क्या होगा?
दिल्ली-NCR के लिए भी मौसम विभाग ने 18 अगस्त को आसमान में बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर तथा शाम से रात के बीच हल्की बारिश के एक-दो दौर की संभावना जताई है। तापमान करीब 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। यानी दिल्ली में भी फिलहाल आईएमडी ने 18 अगस्त के लिए ऐसी स्थिति नहीं बताई है जिससे अपने आप स्कूलों की छुट्टी घोषित मानी जाए। स्कूल बंद करने का अंतिम फैसला स्थानीय प्रशासन या संबंधित शिक्षा विभाग के आदेश से ही होगा।
किन इलाकों में ज्यादा सावधानी की जरूरत?
आईएमडी ने भारी बारिश के दौरान जलभराव, निचले इलाकों में पानी भरने, सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने तथा स्थानीय स्तर पर बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई है। बहुत भारी बारिश वाले क्षेत्रों में लोगों को मौसम पर नजर रखने और परिस्थितियां बिगड़ने पर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह भी दी गई है।
ऐसे में छात्रों और अभिभावकों को सोशल मीडिया पर चल रही छुट्टी की खबरों पर तुरंत भरोसा करने के बजाय अपने जिले के डीएम, जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग के आधिकारिक आदेश को देखना चाहिए। अगर स्थानीय प्रशासन की ओर से 18 अगस्त को स्कूल बंद करने का आदेश जारी होता है, तभी उस जिले के स्कूलों में अवकाश माना जाएगा। फिलहाल आईएमडी के हालिया बुलेटिन में 18 अगस्त को देशभर के स्कूलों को बंद रखने का कोई निर्देश नहीं है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी और पूर्वानुमान जारी किया है, जबकि स्कूल बंद करने का फैसला स्थानीय प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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