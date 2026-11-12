13 नवंबर को बंद रहेंगे स्कूल? क्या कल रहेगा अवकाश, जानिए दिल्ली, यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों का हाल
13 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं? दिल्ली-एनसीआर, यूपी और राजस्थान सहित अधिकांश राज्यों में स्कूल सामान्य रूप से खुलेंगे। प्रदूषण और छठ पूजा के चलते अपने राज्य में अवकाश का हाल जानें।
अगर आप या आपके घर के बच्चे इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि कल यानी शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को स्कूल खुला रहेगा या छुट्टी है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है! दरअसल, 13 नवंबर को पूरे देश में एक साथ कोई राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं किया गया है, लेकिन क्षेत्रीय त्योहारों, मौसम और प्रदूषण की स्थिति के कारण अलग-अलग राज्यों में स्कूलों के समय और छुट्टियों में बड़ा बदलाव किया गया है।
कहीं पारंपरिक उत्सव की वजह से स्कूल बंद रहेंगे, तो कहीं प्रदूषण की मार के कारण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई होगी। आइए जानते हैं देश के प्रमुख राज्यों का ताजा अपडेट।
दिल्ली-NCR में हाइब्रिड मोड में पढ़ाई
दिल्ली-NCR: दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों में 13 नवंबर को स्कूलों को पूरी तरह बंद करने का आदेश नहीं है। हालांकि, बढ़ते वायु प्रदूषण और GRAP स्टेज-3 लागू होने के कारण प्रशासन ने कक्षा 5वीं तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड लागू किया है। इसके तहत जहां ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, वहां छात्र घर से ऑनलाइन या स्कूल जाकर ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हैं।
किन राज्यों में खुले रहेंगे स्कूल?
उत्तर प्रदेश (UP): यूपी में 13 नवंबर को राज्यव्यापी छुट्टी की कोई घोषणा नहीं हुई है। दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं, इसलिए स्कूल सामान्य रूप से खुलेंगे।
बिहार : बिहार के 2026 हॉलिडे कैलेंडर में 13 नवंबर को अवकाश लिस्ट में नहीं है, इसलिए स्कूल खुले रहने की उम्मीद है। हालांकि, छठ पूजा की छुट्टियां जल्द शुरू होने वाली हैं, इसलिए छात्र अपने स्कूल के ताजा नोटिस को जरूर चेक करें।
पश्चिम बंगाल: 12 नवंबर तक चली लंबी पूजा छुट्टियों के बाद 13 नवंबर से पश्चिम बंगाल के ज्यादातर स्कूल फिर से खुलने जा रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश और ओडिशा: इन दोनों राज्यों में भी राज्य स्तर पर किसी छुट्टी का ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए नियमित कक्षाएं शुरू होंगी जब तक कि किसी जिले या स्कूल मैनेजमेंट द्वारा अलग से आदेश न जारी किया गया हो।
किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल?
मेघालय : राज्य सरकार ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को पारंपरिक वांगला महोत्सव, जिसे 100 ड्रम्स फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है—के अवसर पर पूरे राज्य में अवकाश घोषित किया है। इसलिए मेघालय के सभी स्कूल बंद रहेंगे।
राजस्थान : जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर सहित पूरे राजस्थान में चल रहे मिड-टर्म वेकेशन के कारण 13 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे। राज्य में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक छुट्टियां घोषित हैं और अब नियमित कक्षाएं 16 नवंबर से फिर से शुरू होंगी।
छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी स्थानीय बदलाव को अपने स्कूल के आधिकारिक ग्रुप या नोटिस बोर्ड से जरूर चेक कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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