11 अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल? झमाझम बारिश के बीच क्या कल रहेगा अवकाश, जानिए IMD का ताजा अपडेट
मॉनसून की बारिश ने देश के अलग अलग राज्यों में स्थिति को असमान्य कर दिया है। झमाझम हो रही बारिश में एक सवाल का छात्रों और उनके पेरेंट्स के मन में उठना लाजमी है कि क्या कल यानी 11 अगस्त बारिश की वजह से स्कूल बंद रहेंगे या नहीं।
School Holiday 11 August 2026: अगस्त के महीने में बारिश ने एक बार फिर कई राज्यों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं लगातार हो रही बारिश से सड़कें पानी में डूबी हैं, तो कहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 11 अगस्त 2026 को स्कूल बंद रहेंगे? खासकर उन इलाकों में जहां बारिश के साथ जलभराव और खराब मौसम की स्थिति बनी हुई है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अपनी हालिया प्रेस रिलीज में देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों के मौसम का अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 अगस्त को भी कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने वाला है। हालांकि, सिर्फ मौसम विभाग की बारिश की चेतावनी को स्कूल बंद होने का आदेश नहीं माना जा सकता। स्कूलों में छुट्टी का अंतिम फैसला संबंधित राज्य सरकार, जिला प्रशासन या स्कूल प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के आधार पर ही होगा।
11 अगस्त को कहां-कहां बारिश का अलर्ट?
IMD के मुताबिक 11 अगस्त को उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में 10 और 11 अगस्त को तथा 13 अगस्त को व्यापक बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 अगस्त और फिर 14-15 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 से 15 अगस्त के दौरान भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी भारत की बात करें तो गंगीय पश्चिम बंगाल में 11 से 14 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। झारखंड में 10-11 अगस्त को छिटपुट बारिश और 13-14 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान है। बिहार में 10-12 अगस्त के दौरान छिटपुट बारिश तथा 13-16 अगस्त के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ओडिशा में भी 10-11 अगस्त को भारी बारिश और 12-15 अगस्त के दौरान कई जगहों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है।
दिल्ली में 11 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम?
राजधानी दिल्ली की बात करें तो IMD के मुताबिक 11 अगस्त को आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा। सुबह से दोपहर के बीच हल्की बारिश के साथ कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। शाम या रात के समय भी हल्की बारिश का एक और दौर देखने को मिल सकता है। दिल्ली में 11 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। यानी दिल्ली में बारिश की संभावना जरूर है, लेकिन IMD की इस प्रेस रिलीज में 11 अगस्त को स्कूल बंद रखने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इसलिए केवल मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर स्कूलों में छुट्टी मान लेना सही नहीं होगा। भारी बारिश के बीच 10 अगस्त को भोपाल के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है।
इन जिलों में 11 अगस्त से स्कूल रहेंगे बंद
उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में स्कूलों की छुट्टी का कारण बारिश नहीं, बल्कि कांवड़ यात्रा है। आपके दिए इनपुट के मुताबिक गाजियाबाद में 4 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक नर्सरी से कक्षा 12 तक के स्कूल बंद रखने का आदेश है। यह आदेश बेसिक शिक्षा परिषद, यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE, मदरसा बोर्ड और अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू बताया गया है। इसी तरह मेरठ में भी कांवड़ यात्रा को देखते हुए 4 अगस्त से 12 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को देखते हुए स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, इन जिलों से संबंधित छुट्टी के आदेश आपके दिए इनपुट में हैं; संलग्न IMD प्रेस रिलीज इन स्कूल अवकाश आदेशों की पुष्टि नहीं करती है। IMD दस्तावेज में मुख्य रूप से मौसम और बारिश का पूर्वानुमान दिया गया है।
क्या 11 अगस्त को पूरे देश में स्कूल बंद रहेंगे?
क्या 11 अगस्त को पूरे देश में स्कूल बंद रहेंगे तो इसका जवाब नहीं है। 11 अगस्त को पूरे देश के सभी स्कूलों के लिए छुट्टी का कोई एक समान आदेश नहीं है। बारिश की स्थिति अलग-अलग राज्यों और जिलों में अलग हो सकती है, इसलिए स्थानीय प्रशासन परिस्थितियों के हिसाब से फैसला ले सकता है। अगर आपके जिले में भारी बारिश, जलभराव, बाढ़ या दूसरी आपात स्थिति बनती है, तो जिला प्रशासन स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर सकता है। इसलिए अभिभावकों और छात्रों को अपने जिले के प्रशासन, शिक्षा विभाग और स्कूल की ओर से जारी आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए।
स्कूल जाने से पहले जरूर चेक करें ये अपडेट
अगर आप 11 अगस्त को स्कूल खुलने या बंद होने को लेकर असमंजस में हैं, तो सुबह घर से निकलने से पहले स्कूल का व्हाएट्सग्रुप, स्कूल की वेबसाइट या आधिकारिक नोटिस जरूर देख लें। साथ ही जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की सूचना पर भी नजर रखें। कुल मिलाकर, IMD ने 11 अगस्त को कई इलाकों में बारिश की संभावना जरूर जताई है, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी अपने आप स्कूल की छुट्टी का आदेश नहीं बन जाती। स्कूल बंद रहेगा या नहीं, इसका फैसला संबंधित प्रशासन या स्कूल की ओर से जारी आधिकारिक आदेश से ही तय होगा। IMD के मुताबिक भारी बारिश की स्थिति में कुछ इलाकों में जलभराव, बाढ़ और सड़क-रेल यातायात प्रभावित होने जैसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव