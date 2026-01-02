ठंड का कहर, पंजाब से असम तक स्कूल बंद; किस राज्य में कब तक छुट्टी

संक्षेप: School Closer News: भीषण ठंड और घने कोहरे के चलते उत्तर व पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पंजाब, असम, यूपी, बिहार और झारखंड में लाखों छात्रों को राहत मिली।

School Closer News : उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन के साथ-साथ स्कूल व्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। तापमान में लगातार गिरावट, घना कोहरा और शीतलहर के चलते कई राज्यों में लाखों छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। पंजाब से लेकर असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तक राज्य सरकारों और जिला प्रशासन ने या तो सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं या फिर अस्थायी रूप से कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पंजाब में 7 जनवरी तक स्कूल बंद पंजाब में ठंड और कोहरे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। आदेश के मुताबिक, राज्य के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल 7 जनवरी तक बंद रहेंगे। सभी स्कूल 8 जनवरी 2026 से अपने नियमित समय पर दोबारा खुलेंगे। सरकार ने साफ कहा है कि बच्चों और स्कूल स्टाफ की सेहत और सुरक्षा सर्वोपरि है।

असम में गुवाहाटी समेत स्कूलों पर ताला पूर्वोत्तर भारत में भी ठंड का असर तेजी से बढ़ा है। असम के कामरूप महानगर जिले, जिसमें गुवाहाटी शहर शामिल है, वहां सभी सरकारी और प्रांतीयकृत स्कूलों को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक स्कूल बंद रहेंगे और 7 जनवरी से कक्षाएं फिर शुरू होंगी। इस दौरान सभी शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। निजी स्कूलों को छात्रों के हित में खुद फैसला लेने की सलाह दी गई है।

IMD की चेतावनी, तापमान सामान्य से नीचे भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, गुवाहाटी में अधिकतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.4 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक बादल, हल्की बारिश और कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। पूर्वोत्तर असम के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण को मौसम के बिगड़ते हालात की बड़ी वजह बताया गया है।

यूपी के गौतम बुद्ध नगर में स्कूलों की छुट्टी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में भी घने कोहरे और भीषण ठंड को देखते हुए स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए थे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक सभी बोर्डों जैसे कि सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और यूपी बोर्ड के स्कूलों को 1 जनवरी 2026 तक बंद रखने का निर्देश दिए गए थे। हालांकि, आदेश में यह भी कहा गया है कि शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को स्कूल आना होगा। जिले में स्कूल 2 जनवरी से फिर खुले।

हालांकि, मथुरा जिले में भी ठंड और कोहरे को देखते हुए कक्षा आठवीं तक के सभी स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। यह आदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के साथ-साथ राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, वित्तविहीन, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य सभी बोर्डों से संचालित विद्यालयों पर समान रूप से लागू रहेगा, ताकि छोटे बच्चों को कड़ाके की ठंड से सुरक्षित रखा जा सके।

बिहार और झारखंड में भी राहत बिहार में पटना समेत कई जिलों में तापमान गिरने के बाद स्कूलों को 30 दिसंबर तक बंद कर दिया गया। वहीं झारखंड में रांची सहित कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सरकार ने एहतियातन 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया था। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों को ठंड से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए यह कदम जरूरी था।