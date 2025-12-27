Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़school closed due to cold wave bihar jharkhand up ranchi patna bareilly winter vacation update 2025
कड़ाके की ठंड का कहर, बिहार, झारखंड के स्कूलों पर असर; यूपी का क्या हाल

संक्षेप:

school closed news : उत्तर भारत में शीतलहर का असर जारी है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कई राज्यों में स्कूल बंद किए गए हैं। 

Dec 27, 2025 07:46 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
school closed news : उत्तर भारत इस वक्त भीषण ठंड, शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है। हाड़ कंपा देने वाली सर्दी ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है, खासकर छोटे बच्चों और छात्रों की सेहत को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इसी को देखते हुए बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने का बड़ा फैसला लिया गया है। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि यह कदम पूरी तरह बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

झारखंड में रांची में केजी से 12वीं तक स्कूल बंद

झारखंड की राजधानी रांची में शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए बड़ा आदेश जारी किया गया है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और निजी स्कूलों में किंडरगार्टन से कक्षा 12 तक की पढ़ाई स्थगित रहेगी। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। आदेश में मौसम विभाग की चेतावनी का हवाला देते हुए कहा गया है कि रांची को येलो जोन में रखा गया है, जहां भीषण ठंड और शीतलहर की संभावना अधिक है। शुक्रवार को रांची का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो आने वाले दिनों में और गिर सकता है।

जमशेदपुर, गुमला और कोल्हान में भी ठंड का असर

जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। घना कोहरा, बर्फीली हवाएं और कम दृश्यता लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। ग्रामीण इलाकों जैसे पोटका, घाटशिला, पटमदा और जादूगोड़ा में ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। गुमला समेत आसपास के जिलों में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है।

बिहार में पटना, सहरसा, नालंदा और भोजपुर में स्कूल बंद

बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में ठंड और शीतलहर ने लोगों को बेहाल कर दिया है। पटना जिलाधिकारी त्यागराजन एस.एम. के आदेश के अनुसार, कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 30 दिसंबर 2025 तक बंद रहेंगे। कक्षा 9 और उससे ऊपर की पढ़ाई सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही कराई जाएगी। सहरसा जिले में कक्षा 10 तक के सभी स्कूल 30 दिसंबर 2025 तक बंद रहेंगे। यह आदेश सभी सरकारी और निजी विद्यालयों पर लागू होगा। नालंदा जिले में भी ठंड की गंभीर स्थिति को देखते हुए कक्षा 10 तक के स्कूल 31 दिसंबर 2025 तक बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। भोजपुर जिले में 27 से 31 दिसंबर तक कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी, निजी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह बंद रहेंगे।

उत्तर प्रदेश में बरेली समेत कई जिलों में छुट्टी

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में 29 और 30 दिसंबर को अवकाश घोषित किया गया है। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि इस दौरान शिक्षक प्रशासनिक कार्यों के लिए स्कूलों में निर्धारित समय पर उपस्थित रहेंगे। मौसम विभाग ने बरेली में कोहरे को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

देशभर में शीतकालीन अवकाश का हाल

  • दिल्ली: 1 से 15 जनवरी 2026
  • पंजाब: 22 दिसंबर से 10 जनवरी
  • हरियाणा: 1 से 15 जनवरी
  • ओडिशा: 23 दिसंबर से 1 जनवरी
  • उत्तर प्रदेश: 20 से 31 दिसंबर (संभावित)
  • केंद्रीय विद्यालय: 23 दिसंबर से 1 जनवरी

प्रशासन का साफ संदेश

प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधन को आदेशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। मौसम सामान्य होते ही आगे की सूचना जारी की जाएगी।

