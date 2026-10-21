22 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल? दशहरा और दुर्गा पूजा के बाद देखें अपने राज्य में छुट्टियों का हाल
दशहरा और दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद 22 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड में स्कूल फिर से खुल रहे हैं, जबकि तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कुछ जगह छुट्टियां जारी रहेंगी।
दशहरा और दुर्गा पूजा उत्सव बीतने के बाद देश भर के स्कूली छात्रों और उनके माता-पिता के बीच 22 अक्टूबर को स्कूल खुलने या बंद रहने को लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई है। भारत के अलग-अलग राज्यों में त्योहारों के अवकाश कैलेंडर अलग-अलग होने के कारण 22 अक्टूबर को स्कूलों के खुलने को लेकर मिली-जुली स्थिति देखी जा रही है। जहां कुछ राज्यों में लंबी दशहरा छुट्टियों के बाद छात्र फिर से कक्षाओं में लौट रहे हैं, वहीं कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में त्यौहारी अवकाश जारी रहने के कारण स्कूल बंद रहेंगे।
राज्यों के अनुसार स्कूलों की ताजा स्थिति
उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर: दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के ज्यादातर स्कूलों में मुख्य दशहरा अवकाश के बाद 21 या 22 अक्टूबर से सामान्य काम-काज शुरू हो रहा है। हालांकि, कुछ प्राइवेट स्कूलों ने स्थानीय अवकाश कैलेंडर के अनुसार अतिरिक्त छुट्टी घोषित की है।
आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड: आंध्र प्रदेश में दशहरा का आधिकारिक अवकाश पूरा होने के बाद 22 अक्टूबर को स्कूल फिर से खुल रहे हैं। इसी तरह बिहार और झारखंड में भी मुख्य पूजा अवकाश समाप्त होने के बाद छात्र अपनी नियमित कक्षाओं में लौटेंगे।
तेलंगाना: तेलंगाना राज्य में दशहरे का ब्रेक थोड़ा लंबा निर्धारित किया गया है। राज्य में 22 अक्टूबर को भी स्कूल बंद रहेंगे और कक्षाएं 23 अक्टूबर से फिर से नियमित रूप से शुरू होंगी।
पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और विजयादशमी का विस्तारित त्योहार सीजन जारी रहने के कारण 22 अक्टूबर को भी कई स्कूलों में छुट्टियां जारी रहेंगी।
महाराष्ट्र और पंजाब: इन राज्यों में मुख्य त्योहार बीतने के साथ ही 22 अक्टूबर को स्कूल खुले रहेंगे, बशर्ते किसी स्कूल ने विशेष छुट्टी न घोषित की हो।
देशव्यापी कोई एक समान छुट्टी नहीं
केंद्र सरकार द्वारा 22 अक्टूबर के लिए कोई देशव्यापी छुट्टी का आदेश जारी नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि स्कूलों का खुलना पूरी तरह से राज्य सरकारों के दिशा-निर्देशों और संबंधित स्कूल प्रशासनों के फैसले पर निर्भर करता है।
दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए स्थानीय प्रशासन जरूरत पड़ने पर तुरंत उसी समय छुट्टियां घोषित कर सकता है। ऐसे में छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे सुबह स्कूल जाने से पहले अपने स्कूल के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेज सर्कुलर को जरूर चेक कर लें। स्थानीय समाचारों और जिला मजिस्ट्रेट (DM) के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर नजर रखें। अपने क्षेत्र के मौसम चेतावनी की जानकारी रखें। कुल मिलाकर, यदि आपके इलाके में कोई गंभीर मौसम चेतावनी नहीं है, तो 15 सितंबर को आपकी नियमित कक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
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