21 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल? मूसलाधार बारिश के बीच क्या कल रहेगा अवकाश, IMD का ताजा अपडेट
21 अक्टूबर को विजयादशमी, दशहरा छुट्टियों और दक्षिण भारत में भारी बारिश के अलर्ट के चलते कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे। जानें अपने राज्य और शहर में स्कूलों की ताजा स्थिति।
दशहरा और दुर्गा पूजा उत्सव के बाद देश भर के स्कूली छात्रों और उनके माता-पिता के मन में एक ही बड़ा सवाल है कि क्या 21 अक्टूबर को स्कूल खुलेंगे या छुट्टी रहेगी? अलग-अलग राज्यों में त्योहारों के छुट्टियों के शेड्यूल और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी भारी बारिश के अलर्ट के कारण स्कूलों के खुलने को लेकर मिली-जुली स्थितियां देखने को मिल रही हैं। कई राज्यों में जहां दशहरा और विजयादशमी की लंबी छुट्टियां जारी हैं, वहीं कुछ राज्यों में मुख्य पर्व बीतने के साथ ही 21 अक्टूबर से कक्षाएं नियमित रूप से शुरू की जा रही हैं।
दशहरा ब्रेक: किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल?
त्योहारों के चलते कई राज्यों में लंबी छुट्टियां घोषित की गई हैं, जिससे 21 अक्टूबर को स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे।
हरियाणा (गुरुग्राम): हरियाणा सरकार की ओर से 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक दशहरा अवकाश घोषित किया गया है, इसलिए यहां सभी स्कूल बंद रहेंगे।
पश्चिम बंगाल: विजयादशमी/बिजोया दशमी का पर्व 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और दुर्गा पूजा का अवकाश 15 से 26 अक्टूबर तक जारी है, जिसके तहत स्कूल बंद रहेंगे।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना: आंध्र प्रदेश में दशहरा की छुट्टियां 21 अक्टूबर तक रहेंगी और स्कूल 22 अक्टूबर को खुलेंगे। वहीं तेलंगाना में दशहरा ब्रेक 22 अक्टूबर तक है, जिसके बाद 23 अक्टूबर से कक्षाएं शुरू होंगी।
उत्तर भारत (दिल्ली, यूपी, पंजाब और राजस्थान) का हाल
दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में मुख्य दशहरा पर्व 20 अक्टूबर को मनाया गया।
दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद: अधिकांश प्राइवेट व सरकारी स्कूलों में 21 अक्टूबर को नियमित कक्षाएं शुरू होने की संभावना है। हालांकि, कुछ शैक्षणिक संस्थानों ने ऑटम ब्रेक को आगे बढ़ाया है, इसलिए अभिभावकों को अपने स्कूल के आधिकारिक सर्कुलर या व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचना देखने की सलाह दी जाती है।
पंजाब और महाराष्ट्र: यहां भी री-ओपनिंग स्कूल के अपने कैलेंडर पर निर्भर करेगी।
दक्षिण भारत में IMD का भारी बारिश का अलर्ट
त्योहारों के साथ-साथ दक्षिण भारत के राज्यों में मौसम का मिजाज भी बिगड़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 21 अक्टूबर के लिए कई राज्यों में मूसलाधार बारिश और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की है।
तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराइकल: तटीय और आंतरिक इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है।
केरल, कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश: दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं और बिजली चमकने के साथ झमाझम बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग का अलर्ट स्वचालित रूप से स्कूल बंद होने की पुष्टि नहीं करता है। अगर किसी जिले में जलभराव या भारी बारिश के कारण स्थिति बिगड़ती है, तो स्थानीय जिला प्रशासन (DM) सुबह तक अलग से छुट्टी का आदेश जारी कर सकता है। इसलिए छात्र और उनके माता-पिता अपने स्कूल प्रशासन और जिला स्तर के बुलेटिन पर नजर बनाए रखें।
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