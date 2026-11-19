20 नवंबर को बंद रहेंगे स्कूल? चक्रवाती तूफान अकवान के चलते क्या कल रहेगा अवकाश, IMD का ताजा अपडेट
चक्रवाती तूफान अकवान के खतरे को देखते हुए 20 नवंबर 2026 को ओडिशा के कई जिलों में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। वहीं दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान में स्कूल रोजाना की तरह खुलेंगे।
मौसम के बदलते मिजाज और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान अकवान के खतरे को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। यही वजह है कि शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को स्कूल खुलने या बंद रहने को लेकर देश के कई हिस्सों में माता-पिता और छात्र ताजा अपडेट तलाश रहे हैं। ताजा प्रशासनिक आदेशों के मुताबिक, चक्रवात के असर के कारण ओडिशा के कई जिलों में 20 नवंबर को स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है, जबकि देश के अधिकांश अन्य राज्यों में स्कूल अपने रेगुलर टाइम-टेबल पर ही खुलेंगे।
ओडिशा के किन जिलों में बंद रहेंगे स्कूल?
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ओडिशा में चक्रवाती तूफान अकवान का अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान अकवान के चलते एहतियात के तौर पर ओडिशा सरकार और जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। राज्य के छह प्रमुख जिलों गंजम, गजपति, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और कंधमाल में सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूल 19 नवंबर से 21 नवंबर 2026 तक लगातार तीन दिनों के लिए बंद रखे गए हैं। इसके अलावा खोरधा, मलकानगिरी, रायगड़ा और कोरापुट जिलों में भी 20 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे, जबकि भारी बारिश की चेतावनी के बीच भद्रक, बालासोर और मयूरभंज जिला प्रशासन ने भी 20 नवंबर को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अवकाश घोषित किया है।
दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु और अन्य राज्यों का हाल
ओडिशा को छोड़कर अन्य प्रमुख राज्यों में फिलहाल किसी राज्यव्यापी छुट्टी की घोषणा नहीं की गई है। दिल्ली में कोई नया आधिकारिक आदेश जारी न होने के कारण 20 नवंबर को सभी स्कूल सामान्य रूप से खुलेंगे। इसी तरह बिहार, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी कोई राज्यस्तरीय अवकाश घोषित नहीं है और स्कूल अपने नियमित समय पर चलेंगे। तमिलनाडु में भी राज्यव्यापी छुट्टी नहीं है, हालांकि भारी बारिश से प्रभावित कुछ जिलों में स्थानीय कलेक्टर मौसम की स्थिति देखकर स्कूल बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भी फिलहाल कोई सामान्य अवकाश आदेश नहीं है।
छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह
तूफान और बारिश के कारण स्थानीय प्रशासन देर शाम या सुबह के समय भी नए आदेश जारी कर सकता है, इसलिए सभी छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे सुबह स्कूल जाने से पहले अपने स्कूल के आधिकारिक नोटिस, व्हाट्सएप ग्रुप या जिला प्रशासन की घोषणाओं को एक बार जरूर चेक कर लें। साथ ही अपने जिले के जिलाधिकारी (DM) या शिक्षा विभाग के नोटिस और स्थानीय मौसम की स्थिति पर भी नजर रखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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