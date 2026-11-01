2 नवंबर को बंद रहेंगे स्कूल? त्योंहारों के बीच क्या कल रहेगा अवकाश, जानिए अपने राज्य का हाल
2 नवंबर 2026 को महाराष्ट्र के स्कूलों में 13 दिनों की लंबी दिवाली की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, जबकि दिल्ली-एनसीआर, यूपी और हरियाणा में नियमित कक्षाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी।
नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही पूरे देश में त्योहारों का मौसम और छुट्टियों की आहट महसूस होने लगी है। ऐसे में छात्रों और उनके माता-पिता के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2 नवंबर 2026 सोमवार को स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे। सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों पर छुट्टियों को लेकर चल रही खबरों के बीच दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र सहित देश के अलग-अलग राज्यों के लिए स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। छुट्टियों का नियम अलग-अलग राज्यों के शिक्षा विभागों और वहां के स्थानीय त्योहारों के कैलेंडर पर निर्भर करता है।
महाराष्ट्र में 2 नवंबर से 13 दिनों का लंबा दिवाली अवकाश
महाराष्ट्र के स्कूली छात्रों के लिए 2 नवंबर का दिन बेहद खास और खुशियों भरा है। महाराष्ट्र राज्य स्कूली शिक्षा विभाग ने 2 नवंबर 2026 से 14 नवंबर 2026 तक 13 दिनों के लंबे दिवाली मिट-टर्म अवकाश की आधिकारिक घोषणा की है। क्योंकि 15 नवंबर को रविवार (छठ पूजा) है, इसलिए राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल अब सीधे 16 नवंबर को खुलेंगे। महाराष्ट्र के छात्रों को त्योहारों के इस सीजन में पढ़ाई से एक लंबा और तरोताजा करने वाला ब्रेक मिल गया है।
दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में क्या है स्थिति?
बात करें दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के शहरों—नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम की, तो 2 नवंबर को यहां के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे।
दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार, 2 नवंबर को कोई आधिकारिक या गजेटेड छुट्टी घोषित नहीं है। इन राज्यों में मुख्य त्योहारों जैसे धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के आसपास ही स्कूलों में छुट्टियों की शुरुआत होगी। इसलिए यहां के छात्रों को 2 नवंबर को नियमित रूप से अपने स्कूल जाना होगा।
छात्रों और अभिभावकों के लिए सलाह
त्योहारों के इस महीने में अक्सर छुट्टियों की तिथियों को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आती हैं। ऐसे में किसी भी भ्रम से बचने के लिए छात्रों और अभिभावकों को केवल अपने राज्य के शिक्षा विभाग या अपने संबंधित स्कूल द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस बोर्ड और सर्कुलर पर ही भरोसा करना चाहिए। यदि किसी जिले में स्थानीय कारणों या परीक्षाओं के कारण अचानक छुट्टी की घोषणा की जाती है, तो इसकी सूचना स्कूल मैनेजमेंट द्वारा सीधे दी जाती है। दिवाली और अन्य मुख्य त्योहारों 8 नवंबर से 11 नवंबर तक अधिकांश उत्तरी राज्यों में छुट्टियों का आधिकारिक आदेश लागू रहेगा। छुट्टी की जानकारी अपने स्कूल से जरूर चेक करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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