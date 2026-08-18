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19 अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल? मूसलाधार बारिश के बीच क्या कल रहेगा अवकाश, IMD का अपडेट

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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19 अगस्त को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं? IMD ने भारी से अत्यंत भारी बारिश को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। अपने राज्य का हाल जानें।

School Holiday August 19 2026
क्या 19 अगस्त को बंद रहेंगे देश भर के स्कूल?

देश के अलग-अलग हिस्सों में मानसून की मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। पहाड़ों पर हो रही लैंडस्लाइड और मैदानी इलाकों में जलभराव की वजह से छात्रों और उनके माता-पिता के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या 19 अगस्त 2026 को स्कूलों में छुट्टी घोषित की जाएगी? भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई प्रमुख राज्यों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश के सभी स्कूलों के लिए एक साथ किसी अवकाश का आदेश जारी नहीं किया गया है। स्थानीय परिस्थितियों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही स्कूल बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है।

IMD अलर्ट का क्या होता है असर?

मौसम विभाग जब किसी इलाके के लिए येलो या ऑरेंज अलर्ट जारी करता है, तो इसका मतलब तेज बारिश और मौसम खराब होने की चेतावनी होता है। हालांकि, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि सभी स्कूल अपने आप बंद हो जाएंगे। संबंधित जिलों के डीएम (DM) और स्थानीय प्रशासन अपने क्षेत्र में सड़कों की स्थिति, पानी के भराव और छात्रों की सुरक्षा का जायजा लेते हैं। उसके बाद ही आधिकारिक स्कूल छुट्टी का नोटिस जारी किया जाता है।

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राज्यवार क्या है स्थिति?

दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR): दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव के इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है। 19 अगस्त के लिए पूरे दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों में छुट्टी का कोई आदेश नहीं है। हालांकि अत्यधिक जलभराव वाले क्षेत्रों में स्थानीय अधिकारी कदम उठा सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड: पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड और सड़कें बंद होने का खतरा अधिक रहता है। संवेदनशील पहाड़ी जिलों के DM हालात देखकर स्थानीय स्तर पर स्कूल बंद करने या ऑनलाइन क्लास चलाने का आदेश जारी कर रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर: खराब मौसम और पहाड़ी रास्तों पर खतरे की संभावना को देखते हुए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने स्कूल प्रशासन के संपर्क में रहें।

महाराष्ट्र और अन्य राज्य: जिन जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है या निचले इलाकों में पानी भर चुका है, वहां स्थानीय प्रशासन द्वारा स्थिति के अनुसार छुट्टियां तय की जा रही हैं।

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छात्रों के लिए जरूरी सलाह

छात्रों और उनके माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अन-वेरिफाइड खबर या सोशल मीडिया की अफवाहों पर भरोसा न करें। स्कूल जाने से पहले अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप, नोटिस बोर्ड या स्थानीय जिला प्रशासन की आधिकारिक नोटिस को ही सही मानें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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