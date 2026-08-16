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17 अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल? मूसलाधार बारिश के बीच क्या कल रहेगा अवकाश, IMD का क्या अपडेट

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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17 अगस्त को स्कूल बंद रहेंगे या नहीं? IMD ने भारी से अत्यंत भारी बारिश को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। जानें UP समेत अन्य राज्यों में कल स्कूलों की छुट्टी पर क्या है अपडेट।

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बारिश की वजह से प्रभावित स्कूली बच्चे

मॉनसून के बीच देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर लगातार तेज हो गया है। कहीं मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न हैं तो कहीं नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में स्कूली बच्चों और अभिभावकों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि 17 अगस्त 2026 को स्कूल खुले रहेंगे या बारिश के चलते छुट्टी घोषित की जाएगी? खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान जैसे बारिश से प्रभावित राज्यों में इस सवाल को लेकर काफी चर्चा है।

इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी ) ने अपने ताजा मौसम बुलेटिन में कई राज्यों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि, पूरे देश में स्कूल बंद करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। स्कूलों में अवकाश का फैसला संबंधित राज्य सरकार, जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग की ओर से लिया जाएगा।

17 अगस्त को कहां भारी बारिश का अलर्ट?

आईएमडी के मुताबिक 17 अगस्त को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में बेहद भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। विभाग ने गंगीय पश्चिम बंगाल में 17 अगस्त को अलग-अलग स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई है। ओडिशा में भी 16 और 17 अगस्त को अत्यंत भारी बारिश का अनुमान है।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। आईएमडी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16-17 अगस्त और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 16-22 अगस्त तक व्यापक बारिश की संभावना जताई है। 17 अगस्त को उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ मौसम खराब रहने की भी संभावना है।

तो क्या 17 अगस्त को स्कूल बंद रहेंगे?

यहां सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ आईएमडी की बारिश की चेतावनी के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि 17 अगस्त को सभी स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में मौसम का पूर्वानुमान और चेतावनियां जारी की हैं, जबकि स्कूल बंद करने का निर्णय स्थानीय प्रशासन या शिक्षा विभाग करता है। इसलिए अगर आपके जिले में जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग की ओर से 17 अगस्त की छुट्टी का अलग आदेश जारी किया जाता है, तभी स्कूल बंद रहेंगे। फिलहाल उपलब्ध आईएमडी प्रेस रिलीज में स्कूलों की छुट्टी को लेकर कोई आदेश या घोषणा नहीं है।

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उत्तर प्रदेश के लिए क्या है आईएमडी का अपडेट?

उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान खासा अहम है। बीते 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। आईएमडी के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में निघासन, खीरी में 19 सेमी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राठ, हमीरपुर में 16 सेमी बारिश दर्ज की गई। विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 18 अगस्त और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 19 अगस्त को भी अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं 16-18 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है।

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बारिश से क्या-क्या परेशानी हो सकती है?

आईएमडी ने अत्यधिक बारिश की स्थिति में जलभराव, निचले इलाकों में पानी भरने, सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने तथा कुछ इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई है। तेज हवा और बारिश से पेड़ की शाखाएं टूटने तथा कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बताया गया है।

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ऐसे मौसम में अभिभावकों को अपने जिले के जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के आधिकारिक आदेश पर नजर रखनी चाहिए। अगर स्थानीय प्रशासन की ओर से स्कूल बंद करने का आदेश आता है, तो उसी के अनुसार स्कूलों का संचालन प्रभावित होगा। यानी फिलहाल सीधी बात यह है कि 17 अगस्त को स्कूलों की छुट्टी को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। मौसम विभाग ने कई राज्यों और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का अलर्ट जरूर जारी किया है। इसलिए स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे इसका अंतिम फैसला स्थानीय प्रशासन के आदेश पर निर्भर करेगा।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

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