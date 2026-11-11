12 नवंबर को बंद रहेंगे स्कूल? प्रदूषण और छठ पूजा के बीच क्या कल रहेगा अवकाश, जानें ताजा अपडेट
12 नवंबर 2026 को देश के कई राज्यों में त्योहारों की छुट्टियों के कारण स्कूल बंद रहेंगे। वहीं दिल्ली-NCR में प्रदूषण के कारण हाइब्रिड पढ़ाई जारी रहेगी।
त्योहारों के मौसम और बढ़ते प्रदूषण के बीच देशभर के स्कूलों के लिए 12 नवंबर 2026 का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अलग-अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों, दीवाली की छुट्टियों के आगे बढ़ने और मौसम के मिजाज को देखते हुए स्कूलों का शेड्यूल तय किया गया है। ऐसे में छात्र और उनके माता-पिता हैं यह जानना चाहते हैं कि 12 नवंबर को आपके राज्य में स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे, तो आइए जानते हैं राज्यवार पूरी स्थिति।
दिल्ली-NCR और अन्य राज्यों का हाल
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-NCR में प्रदूषण के बढ़ते लेवल को देखते हुए GRAP स्टेज III के तहत कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड लर्निंग व्यवस्था (ऑनलाइन + ऑफलाइन) लागू की गई है। हालांकि, यहां कोई सार्वजनिक छुट्टी घोषित नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, असम और ओडिशा जैसे राज्यों में 12 नवंबर के लिए कोई राज्यव्यापी अवकाश नहीं है। छत्तीसगढ़ और सिक्किम में दीवाली की छुट्टियां 11 नवंबर को समाप्त हो चुकी हैं और 12 नवंबर से नियमित कक्षाएं शुरू होने की संभावना है।
इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल
देश के कई प्रमुख राज्यों में दीवाली और छठ पर्व के उपलक्ष्य में लंबी छुट्टियां घोषित की गई हैं, जिसके तहत 12 नवंबर को भी स्कूल बंद रहेंगे।
गोवा : शिक्षा निदेशालय ने 2 नवंबर से 21 नवंबर 2026 तक दीवाली की छुट्टियों की घोषणा की है। यहां 23 नवंबर से स्कूल दोबारा खुलेंगे।
गुजरात : प्राइमरी स्कूलों में 5 नवंबर से 25 नवंबर तक 21 दिनों का लंबा दीवाली अवकाश चल रहा है। स्कूल 26 नवंबर को खुलेंगे।
बिहार : दीवाली, चित्रगुप्त पूजा, भैया दूज और छठ पर्व को कवर करते हुए 7 नवंबर से 17 नवंबर तक सरकारी स्कूलों में छुट्टियां हैं। 18 नवंबर से कक्षाएं फिर से शुरू होंगी।
राजस्थान : राज्य के स्कूलों में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक मिड-टर्म अवकाश घोषित है। कक्षाएं 16 नवंबर से सुचारू रूप से चलेंगी।
महाराष्ट्र : मुंबई के म्युनिसिपल और एडेड प्राइमरी स्कूलों में 23 नवंबर तक तथा पुणे के प्राइवेट सेकेंडरी स्कूलों में 18 नवंबर तक छुट्टियां रहेंगी।
पश्चिम बंगाल: दुर्गा पूजा और दीवाली के फेस्टिव ब्रेक के तहत 12 नवंबर तक स्कूल बंद रहने का शेड्यूल है।
मौसम का मिजाज और सलाह
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है, लेकिन मौसम के आधार पर फिलहाल किसी स्कूल बंद करने की अलग से घोषणा नहीं की गई है। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी भ्रम से बचने के लिए अपने-अपने स्कूल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस या सर्कुलर को जरूर चेक कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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