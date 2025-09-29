School Holiday: इन राज्यों में अक्टूबर के पहले हफ्ते तक रहेगी छुट्टी, यहां चेक करें पूरी लिस्ट
भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र के 6 जिलों में आज स्कूल बंद हैं, जबकि दशहरा और पूजा के लिए बंगाल, बिहार, समेत कई राज्यों में लंबी छुट्टी घोषित की गई है।
देशभर में नवरात्रि (Navratri) और दशहरा (Dussehra के त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते कई राज्यों के स्कूलों में बच्चों के लिए छुट्टियों का ऐलान किया गया है। कई जगह 30 सितंबर तक तो कहीं 6 अक्टूबर तक छुट्टियां घोषित की गई हैं, ताकि छात्र दशहरा का आनंद उठा सकें। इन त्योहारों के बीच, कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी के कारण भी स्कूलों में तत्काल अवकाश घोषित किया गया है। आइए जानते हैं किन राज्यों में दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों के चलते स्कूल बंद रहेंगे, और कहां बारिश के कारण छुट्टी का ऐलान हुआ है...
त्योहारों के कारण लंबी छुट्टियां
पश्चिम बंगाल: दुर्गा पूजा के कारण, पश्चिम बंगाल में स्कूल 24 सितंबर से 6 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। सरकारी और निजी स्कूलों के लिए छुट्टियों की तारीखों में हल्का बदलाव हो सकता है। कक्षाएं 6 अक्टूबर के बाद फिर से शुरू होंगी।
बिहार: बिहार में स्कूल की छुट्टियां 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक घोषित की गई हैं। इसके अलावा, कुछ जिलों में ये छुट्टियां 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई हैं ।
झारखंड: आधिकारिक सूचना के अनुसार, धनबाद के सरकारी स्कूलों में 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अवकाश रहेगा। कुछ स्कूलों में छुट्टियां 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई हैं ।
अन्य राज्यों में अवकाश की स्थिति
दिल्ली: दिल्ली निदेशालय शिक्षा के नोटिफिकेशन के अनुसार, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्कूल की छुट्टियां घोषित की गई हैं। हालांकि, निजी स्कूलों की छुट्टियों की तारीखों में बदलाव हो सकता है। कक्षाएं 3 अक्टूबर को फिर से शुरू होंगी।
ओडिशा: ओडिशा में स्कूल 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बंद रहेंगे और 3 अक्टूबर को फिर से खुलने की संभावना है ।
असम: असम में दशहरा के लिए 30 सितंबर तक छुट्टियों का ऐलान किया गया है, और साथ ही 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में भी स्कूल बंद रहेंगे ।
उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में दशहरा और गांधी जयंती के लिए 1 और 2 अक्टूबर को स्कूल की छुट्टियां घोषित की गई हैं।
महाराष्ट्र में बारिश के कारण छुट्टी का ऐलान (29 सितंबर, 2025)
IMD द्वारा भारी बारिश की भविष्यवाणी के बाद एहतियाती कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में आज 29 सितंबर, 2025 को स्कूल की छुट्टियों की घोषणा की गई है। जिन क्षेत्रों में आज (29 सितंबर, 2025) स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है, वे हैं:
- नासिक
- ठाणे
- पालघर
- मुंबई सबअर्बन
- रायगढ़
- पुणे
राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे घर के अंदर ही रहें और गैर-जरूरी यात्रा से बचें। छात्रों और अभिभावकों को भी 29 सितंबर, 2025 को बारिश के कारण स्कूल की छुट्टियों से संबंधित अपडेट जांचते रहने के लिए कहा गया है।