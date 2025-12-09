School Assembly News Headlines 9 December : स्कूल असेंबली के लिए 9 दिसंबर की देश विदेश की बड़ी खबरें

संक्षेप: स्कूल असेंबली के दौरान देश विदेश की ताजा खबरों से छात्रों को रूबरू करवाने के लिए देश, विदेश, आर्थिक, खेल जगत की खबरें पढ़ी जाती हैं। इस दौरान देश दुनिया की खबरों पर चर्चा होती है। आइए जानते हैं आज यानी कि 9 दिसंबर 2025 को देश दुनिया की बड़ी खबरें क्या हैं।

School Assembly News Headlines 9 December Today : स्कूल असेंबली के दौरान देश विदेश की ताजा खबरों से छात्रों को रूबरू करवाने के लिए देश, विदेश, आर्थिक, खेल जगत की खबरें पढ़ी जाती हैं। इस दौरान देश दुनिया की खबरों पर चर्चा होती है। ग्रुप डिस्कशन होता है। यह एक्टिविटी बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में काफी मददगार भी साबित होती है। स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। ऐसे में आइए जानते हैं आज यानी कि 9 दिसंबर 2025 को देश दुनिया की बड़ी खबरें क्या हैं।

यहां जानें स्कूल असेंबली के लिए 9 दिसंबर की समाचार सुर्खियां- राष्ट्रीय खबरें अदालतों की विवादित टिप्पणियों पर शीर्ष कोर्ट ने जताई नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यौन हमलों से जुड़े मामलों में असंवेदनशील न्यायिक टिप्पणियों का पीड़िता, उनके परिवार और बड़े पैमाने पर समाज पर ‘डरावना असर’ पड़ सकता है, ऐसे में इस तरह की टिप्पणियों पर लगाम लगाने के लिए उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों के लिए दिशा-निर्देश बनाने पर विचार कर सकता है।

काउंसिल में महिला वकीलों को 30% आरक्षण दें: कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कहा कि जिन राज्य बार काउंसिल में अभी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, उनमें कार्यकारणी की 30 फीसदी सीटें महिला वकीलों के लिए आरक्षित किए जाएं।

एक करोड़ के इनामी समेत 12 नक्सलियों का सरेंडर छत्तीसगढ़ में नक्सली लगातार कमजोर पड़ रहे हैं। एमएमसी जोन के केंद्रीय समिति के सदस्य और 1.05 करोड़ के इनामी रामधेर सहित 12 माओवादियों ने अपने हथियार डाल दिए। छह महिलाओं समेत सभी नक्सलियों ने राजनांदगांव जिला मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसर्पण कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

सरकार बोली, इंडिगो पर कड़ी कार्रवाई होगी इंडिगो संकट को लेकर सोमवार को राज्यसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, नियमों का उल्लंघन करने वाली एयरलाइन कंपनी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सभी कंपनियों के लिए उदाहरण होगा। वहीं, संकट के सातवें दिन भी इंडिगो की 500 से अधिक उड़ानें रद्द रहीं।

आर्थिक जगत नए आईटीआर फॉर्म वित्त वर्ष 27-28 से पहले जारी होंगे केंद्र सरकार ने कहा है कि नए आयकर कानून के हिसाब से तैयार किए जा रहे आयकर रिटर्न फॉर्म वित्त वर्ष 2027-28 से पहले जारी कर दिए जाएंगे। ये फॉर्म आयकर अधिनियम, 2025 पर आधारित होंगे, जो एक अप्रैल 2026 से लागू होगा।

मस्क के बाद नडेला के वेतन पर रार टेक उद्योग की दो दिग्गज कंपनियों, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला के शीर्ष अधिकारियों की वेतन वृद्धि को लेकर शेयरधारकों के विरोध ने कॉरपोरेट गवर्नेंस पर नई बहस छेड़ दी है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दोनों के वेतन पैकेज पर निवेशकों ने कड़ा रुख अपनाया है।

मुनाफावसूली के दबाव में सेंसेक्स-निफ्टी टूटे लगातार दो सत्रों की बढ़त के बाद सोमवार को शेयर बाजार में जोरदार गिरावट हुई और सेंसेक्स 610 अंक लुढ़क गया जबकि निफ्टी 26,000 के स्तर से नीचे आ गया। ऊंचे स्तर पर मुनाफावसूली और विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी रहने से बाजार पर दबाव बढ़ गया। विश्लेषकों ने कहा कि इस सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक से पहले निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया हुआ है।

भारत, अमेरिका 10-11 को व्यापार वार्ता करेंगे अमेरिका के उप अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) रिक स्विट्जर की अगुवाई वाला एक प्रतिनिधिमंडल प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए इस सप्ताह भारत का दौरा करेगा। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार भारत ने कहा, चीन भारतीय नागरिकों को निशाना न बनाए भारत ने चीन को फिर आगाह किया है कि वहां के हवाई अड्डों से गुजरने के दौरान भारतीय नागरिकों को निशाना न बनाया जाए। अंतरराष्ट्रीय हवाई नियमों का पालन सुनिश्चित हो। भारत का यह बयान पिछले महीने शंघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश की युवती को चीनी अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के बाद आया है।

खेल समाचार जापान में तीव्र भूकंप के बाद सुनामी आई उत्तरी जापान के तट के पास सोमवार को 7.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए। इसके बाद तटीय इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक ऊंची सुनामी आई। जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, भूकंप का केंद्र आओमोरी प्रांत के ठीक पूर्व और होक्काइडो द्वीप के दक्षिण में था। भूकंप में एक होटल में कई लोग घायल हो गए।

थाईलैंड ने कंबोडिया पर किया हवाई हमला थाईलैंड ने सोमवार को कंबोडिया से लगती विवादित सीमा पर हवाई हमले शुरू किए। दोनों ने एक-दूसरे पर संघर्ष विराम समझौता तोड़ने का आरोप लगाया। ताजा झड़पों में एक थाई सैनिक और चार कंबोडियाई नागरिक मारे गए हैं।