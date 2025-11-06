Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़school assembly news headlines today : 6 november news headlines for school assembly news india news
School Assembly News Headlines November 6 : स्कूल असेंबली के लिए 6 नवंबर की देश और विदेश की बड़ी खबरें





Thu, 6 Nov 2025 06:53 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
School Assembly News Headlines November 6 : बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आसपास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। यह एक्टिविटी बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में काफी मददगार भी साबित होती है। स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। छात्रों को सुबह देश-दुनिया, खेल, बिजनेस और टेक्नोलॉजी आदि की खबरों के बारे में जानना चाहिए।

यहां जानें स्कूल असेंबली के लिए 6 नवंबर की समाचार सुर्खियां-

राष्ट्रीय खबरें

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज का मतदान आज

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज का मतदान आज हो रहा है। 121 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। पहले फेज में पटना, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जिलों समेत कुल 14 जिलों की सभी विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है।

ट्रेन से कटे छह श्रद्धालु

यूपी के मिर्जापुर में चुनार रेलवे स्टेशन पर बुधवार की सुबह सवा नौ बजे ट्रैक पार कर रहीं छह महिला श्रद्धालुओं की नेताजी एक्सप्रेस (हावड़ा-कालका मेल) की चपेट में आने से मौत हो गई। सभी कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के लिए पैसेंजर ट्रेन से चुनार स्टेशन पहुंची थीं।

नौसेना में इक्षक

भारतीय नौसेना में स्वदेशी ताकत का नया प्रतीक ‘इक्षक’ 6 नवंबर को औपचारिक रूप से शामिल होने जा रहा है।

भारत-जापान साझेदारी में नई उड़ान; निवेश से बदलेगा भविष्य

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत-जापान हिंद-प्रशांत फोरम में कहा कि आने वाले दशक में दोनों देश 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य हासिल करेंगे।

केंद्र सरकार ने वापस लिया PU सीनेट भंग करने का फैसला, नोटिफिकेशन रद्द

केंद्र सरकार ने पंजाब यूनिवर्सिटी (PU) की सीनेट और सिंडिकेट को भंग करने संबंधी नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। अब यूनिवर्सिटी की सीनेट और सिंडिकेट पहले की तरह कार्य करती रहेंगी।

बर्फ की सफेद चादर में लिपटा बद्रीनाथ धाम

उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम में अचानक से मौसम ने करवट बदल ली है। बुधवार सुबह से लगातार तेज बर्फबारी हो रही है और चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

न्यूयॉर्क के मेयर बने ममदानी

जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव जीत गए। भारतीय मूल के ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर के मेयर पद पर आसीन होने वाले पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम व्यक्ति बन गए हैं।

पाक ने ननकाना साहिब जा रहे हिन्दुओं को रोका

गुरु नानक जयंती समारोह में भाग लेने ननकाना साहिब जा रहे कुछ भारतीय हिंदू श्रद्धालुओं को पाकिस्तान के अधिकारियों ने वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि सिख जत्थे के साथ हिन्दू नहीं जा सकते।

आर्थिक जगत

पेंशन कटौती से पहले दो महीने का नोटिस जरूरी

गलती से बढ़ी हुई पेंशन के मामले में लागू नई व्यवस्था के अनुसार, यदि किसी पेंशन या पारिवारिक पेंशन में कोई त्रुटि दो साल से अधिक समय बाद पाई जाती है, तो उसे कम करने से पहले संबंधित मंत्रालय को पेंशनभोगी कल्याण विभाग से मंजूरी लेनी होगी। साथ ही रकम वापसी से पहले पेंशनभोगी को दो माह का नोटिस देना होगा।

गलत रिटर्न देने पर दावा अमान्य नहीं

मुंबई आयकर अपीलीय अधिकरण ने एक मामले में एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि अगर कोई करदाता गलती से गलत आईटीआर फॉर्म भर देता है, तो इसे जानबूझकर की गई गलती या गंभीर उल्लंघन नहीं माना जा सकता।

एसबीआई जीवन प्रमाणपत्र के लिए अभियान चलाएगा

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है. इसके तहत देशभर में 115 शहरों की 575 शाखाओं में डिजिटल कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां पेंशनभोगी अपना प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं।

खेल जगत

टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच चौथा टी-20 मुकाबला आज

टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच चौथा टी-20 मुकाबला आज होगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगी। तीन मैचों के बाद सीरीज 1-1 से बराबर है।

पंत ने की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट टीम में वापसी

स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को दक्षिण अफ्रीका के साथ पहले चार दिवसीय मैच में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। उन्होंने पैर के फ्रेक्चर से उबरकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की घरेलू सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम में वापसी की है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की

- भारत के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती टी-20 खिलाड़ियों की आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार हैं।

