School Assembly News Headlines 6 February : स्कूल असेंबली के लिए 6 फरवरी की देश विदेश की बड़ी खबरें
School Assembly News Headlines 6 February Today : स्कूल असेंबली के दौरान देश विदेश की ताजा खबरों से छात्रों को रूबरू करवाने के लिए देश, विदेश, आर्थिक, खेल जगत की खबरें पढ़ी जाती हैं।
School Assembly News Headlines 6 February Today : स्कूल असेंबली के दौरान देश विदेश की ताजा खबरों से छात्रों को रूबरू करवाने के लिए देश, विदेश, आर्थिक, खेल जगत की खबरें पढ़ी जाती हैं। इस दौरान देश दुनिया की खबरों पर चर्चा होती है। ग्रुप डिस्कशन होता है। यह एक्टिविटी बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में काफी मददगार भी साबित होती है। स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। ऐसे में आइए जानते हैं आज यानी कि 6 फरवरी 2026 को देश दुनिया की बड़ी खबरें क्या हैं।
राष्ट्रीय खबरें
ट्रेड डील से स्थिरता-गति मिलेगी: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए पहली बार अमेरिका से व्यापार समझौते पर बात की। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ व्यापार समझौते के बाद स्थिरता का अहसास कर रहे विश्व को अमेरिका के साथ देश के इसी तरह के करार के बाद गति का भी अहसास होने लगा है।
भारत टैक्सी सेवा शुरू, तीन साल के भीतर देशभर में विस्तार होगा
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा मंच ‘भारत टैक्सी’ की शुरुआत की। दो महीने के सफल परीक्षण के बाद यह सेवा फिलहाल दिल्ली-एनसीआर और गुजरात में शुरू की गई है।
अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष सिद्दीकी गिरफ्तार
दिल्ली बम धमाके के बाद चर्चाओं में आई फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को अब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है।
भारतीय वीरों के नाम से जानी जाएंगी सैन्य छावनी की सड़कें और इमारतें
भारतीय सेना ने दिल्ली छावनी परिषद समेत देश भर के छावनी परिषद क्षेत्रों में सड़कों-कॉलोनियों के नाम में बदलाव किया है। औपनिवेशिक दौर के नामों को हटाकर इनकी जगह देश के वीरता पुरस्कार विजेताओं, युद्ध नायकों और विशिष्ट सैन्य नेतृत्व का नाम दिया गया है। देश भर के छावनी परिषद क्षेत्रों में कुल मिलाकर 246 सड़कों, इमारतों, सैन्य परिसरों के नामों में बदलाव किया गया है।
रैंक बढ़ाने के लिए बार-बार परीक्षा पर रोक
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में पहले से कुछ सेवाओं में नियुक्त उम्मीदवारों के लिए पात्रता से जुड़े कड़े नियम लागू किए गए हैं। नए प्रावधानों में सेवा में रहते हुए बार-बार परीक्षा देने का रास्ता बंद कर दिया गया है। इसके अनुसार, वर्तमान में आईएएस या आईएफएस में कार्यरत कोई भी उम्मीदवार सीएसई-2026 में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि कोई उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के बाद आईएएस या आईएफएस में नियुक्त होता है, तो वह प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा।
एफएनटीए गठन के लिए त्रिपक्षीय समझौता
नगालैंड में फ्रंटियर नगालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (एफएनटीए) के गठन को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ईस्टर्न नगालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन (ईएनपीओ) ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
फ्लैट मालिक ‘उपभोक्ता’ श्रेणी से बाहर नहीं होगा’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी रिहायशी फ्लैट को किराए या पट्टे पर देने भर से उसका खरीदार उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ‘उपभोक्ता’ की श्रेणी से बाहर नहीं हो जाता है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी खरीदार को ‘वाणिज्यिक उद्देश्य’ के आधार पर उपभोक्ता की परिभाषा से बाहर करने के लिए बिल्डर को यह साबित करना होगा कि फ्लैट खरीदने का प्रमुख उद्देश्य व्यावसायिक था।
राजपाल यादव तिहाड़ जेल में भेजे गए
चेक बाउंस मामले में कोर्ट की फटकार के बाद गुरुवार शाम 4 बजे बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिन में अभिनेता को आत्मसमर्पण करने के अपने निर्देश को वापस लेने से इनकार कर दिया।
कांग्रेस सांसद अप्रत्याशित घटना को अंजाम दे सकते थे:ओम बिरला
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को सदन में खुलासा किया कि उनके पास इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य प्रधानमंत्री के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना को अंजाम दे सकते थे। उन्होंने यह दृश्य सदन में देखा भी। इसे टालने के लिए उन्होंने ही प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए।
नोएडा के ट्विन टावर मामले में 11 अधिकारी दोषी
नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर मामले में जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इसमें नोएडा में तैनात रहे 11 अधिकारियों को दोषी माना गया है। शासन को अब आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। अधिकारियों में से सात सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
आर्थिक जगत
करार पर संयुक्त बयान अगले सप्ताह : गोयल
भारत-अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर मार्च के मध्य तक हस्ताक्षर होने की संभावना है। गुरुवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि दोनों पक्ष अगले 4 से 5 दिनों में समझौते के पहले चरण को लेकर एक संयुक्त बयान जारी करेंगे। इसके बाद अमेरिका भारतीय सामान पर लगने वाला आयात शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा।
खाड़ी सहयोग परिषद के साथ एफटीए की शर्तें तय
भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के बीच गुरुवार को मुक्त व्यापार संधि (एफटीए) से जुड़े संदर्भ की शर्तों (टीओआर) पर दोनों पक्षों के मुख्य वार्ताकारों ने हस्ताक्षर किए है। अब दोनों पक्षों के बीच एफटीए को लेकर वार्ता आगे बढ़ेगी।
भारत अपनी जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेगा
विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि देश के 1.4 अरब लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना शीर्ष प्राथमिकता है। पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद को लेकर उसका नजरिया मुख्य रूप से इसी बात पर आधारित है।
ओला-उबर चालक कल हड़ताल करेंगे
ओला, उबर और रैपिडो जैसे कैब और बाइक, ऑटो सर्विस देने वाले ऐप्स पर काम करने वाले चालकों की यूनिय ने शनिवार सात फरवरी को हड़ताल का ऐलान किया है। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में ये आंदोलन होगा। गुरुवार को उन्होंने कहा कि पूरे देश के ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स पूरे भारत में हड़ताल रखेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय समाचार
सीमा के पास फिर गरजेंगे वायुसेना के लड़ाकू विमान
पाकिस्तान सीमा के पास एक बार फिर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट गरजते नजर आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में पराक्रम दिखा चुकी वायुसेना अब पाक सीमा के पास जैसलमेर में 27 फरवरी को सबसे बड़ा वायु सैन्य अभ्यास करने जा रही है।
ईरान-अमेरिका में परमाणु वार्ता आज, ट्रंप ने चेताया
तनाव के बीच ईरान-अमेरिका शुक्रवार को ओमान में परमाणु मुद्दे पर वार्ता करेंगे। वार्ता से पहले गुरुवार को ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को चेताया कि उन्हें चिंतित होना चाहिए।
खेल समाचार
बेंगलुरु दूसरी बार चैंपियन, दिल्ली की लगातार चौथे फाइनल में हार
स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वोल के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में छह विकेट से शिकस्त देकर दो साल के बाद फिर से महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) का खिताब जीत लिया। दोनों की तूफानी पारियों से बेंगलुरु ने 204 रन का रिकॉर्ड लक्ष्य 19.4 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया। दिल्ली फाइनल का रिकॉर्ड स्कोर बनाकर भी जीत नहीं पाई। लगातार चौथे साल उसे उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ा।
पाक का नहीं पता, हम मैच खेलने जाएंगे : सूर्यकुमार
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गुरुवार को कहा कि हमारी टीम पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप मैच के लिए कोलंबो जाएगी। भले ही पड़ोसी देश ने मैच का बहिष्कार करने की घोषणा क्यों ना की हो। दोनों को 15 फरवरी को मैच खेलना है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उसकी सरकार ने मैच में हिस्सा नहीं लेने के लिए कहा है।
अजेय युवा ब्रिगेड की निगाह अपने छठे विश्व खिताब पर
भारतीय युवा ब्रिगेड की निगाह चार साल में पहले जबकि कुल छठे विश्व खिताब पर है। आयुष म्हात्रे की टीम आज शुक्रवार को अपने राह की अंतिम बाधा इंग्लैंड से पार पाकर अंडर-19 वनडे विश्व कप की ट्रॉफी जीतने के इरादे से उतरेगी। दोनों टीमें अजेय रहते हुए खिताबी मुकाबले में पहुंची हैं। ऐसे में मुकाबले के रोमांचक होने की उम्मीद है।
