School Assembly News Headlines 5 February : स्कूल असेंबली के लिए 5 फरवरी की देश विदेश की बड़ी खबरें
School Assembly News Headlines 5 February Today : स्कूल असेंबली के दौरान देश विदेश की ताजा खबरों से छात्रों को रूबरू करवाने के लिए देश, विदेश, आर्थिक, खेल जगत की खबरें पढ़ी जाती हैं।
School Assembly News Headlines 5 February Today : स्कूल असेंबली के दौरान देश विदेश की ताजा खबरों से छात्रों को रूबरू करवाने के लिए देश, विदेश, आर्थिक, खेल जगत की खबरें पढ़ी जाती हैं। इस दौरान देश दुनिया की खबरों पर चर्चा होती है। ग्रुप डिस्कशन होता है। यह एक्टिविटी बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में काफी मददगार भी साबित होती है। स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। ऐसे में आइए जानते हैं आज यानी कि 5 फरवरी 2026 को देश दुनिया की बड़ी खबरें क्या हैं।
राष्ट्रीय खबरें
संसद में हंगामे के चलते पीएम मोदी का संबोधन टला
लोकसभा में कांग्रेस सांसदों के भारी हंगामे और प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों की सीटों तक उनके पहुंच जाने के बाद सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। इससे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब नहीं हो सका।
उड़ानें रद्द होने के मामले में इंडिगो की जांच के आदेश
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने परिचालन अड़चनों के कारण दिसंबर में हजारों उड़ानें रद्द किए जाने के मामले में बुधवार को इंडिगो के खिलाफ जांच का आदेश दिया।
मणिपुर से करीब एक साल बाद हटा राष्ट्रपति शासन
भाजपा नेता वाई. खेमचंद सिंह ने बुधवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले दिन में राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया। यहां 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू था।
जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर समेत तीन आतंकवादी ढेर
सुरक्षाबलों ने बुधवार को जम्मू के ऊधमपुर और किश्तवाड़ जिलों में तीन आतंकियों को ढेर कर दिया। उधमपुर में जैश-ए-मोहम्मद के एक शीर्ष कमांडर समेत दो पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। वहीं, किश्तवाड़ में भी एक आतंकी को मार गिराया गया।
कोई भी निर्दोष मतदाता सूची से बाहर न हो : शीर्ष कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी निर्दोष नागरिक सूची से बाहर न रह जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसलिए हमने 19 जनवरी को तार्किक गड़बड़ी लिस्ट के पारदर्शी सत्यापन के लिए कई निर्देश दिए थे।
नीट पीजी कटऑफ कम करने पर जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नीट-पीजी 2025-26 के लिए क्वालिफाइंग कट-ऑफ पर्सेंटाइल को कम करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
आर्थिक जगत
नई कर व्यवस्था में 86% करदाता
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि लगभग 86 प्रतिशत व्यक्तिगत करदाता नई कर प्रणाली में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पुरानी कर व्यवस्था को समाप्त करने की कोई योजना नहीं है। आकलन वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 75 प्रतिशत था।
चांदी फिर तीन लाख के करीब
कीमती धातुओं ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन राष्ट्रीय राजधानी में अपनी तेजी को बरकरार रखा। इस दौरान चांदी की कीमतें बढ़कर 2.98 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं और सोना 1.65 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी 14,300 रुपये, या 5.03 प्रतिशत बढ़कर 2,98,300 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई।
आईटी में बड़ी गिरावट ने दबाव बढ़ाया
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों में तेज गिरावट आने से घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 79 अंक की बढ़त पर रहा जबकि निफ्टी 48 अंक चढ़कर बंद हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय समाचार
ईरान में महिलाएं बाइक चला सकेंगी
सरकार विरोध प्रदर्शन से उपजे तनाव के बीच ईरान सरकार ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। सरकार ने महिलाओं को बाइक चलाने की इजाजत दे दी है। ईरान के उपराष्ट्रपति रजा आरिफ ने इससे जुड़े प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
भारत किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र: रूस
रूस ने बुधवार को कहा कि भारत किसी भी देश से कच्चा तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा, भारत हमेशा से अन्य देशों से भी ये उत्पाद खरीदता रहा है, इसलिए हमें इसमें कुछ भी नया नजर नहीं आता।
ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र में भारत को मिली जगह
भारत बुधवार को ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र में शामिल हो गया, जिससे देश के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के विकास में मदद मिलेगी।
खेल समाचार
भारत रिकॉर्ड जीत से फाइनल में
आरोन जॉर्ज ने अंडर-19 वनडे विश्व कप में पहला शतक जड़ा। उनके करियर की दूसरी शतकीय पारी से भारत ने बुधवार को अफगानिस्तान को 53 गेंद रहते सात विकेट से धोकर लगातार छठी और कुल दसवीं बार फाइनल का टिकट कटा लिया। भारतीय टीम ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया।
संजू की जगह ईशान की ओपनिंग लगभग तय
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार को अभ्यास मैच में संजू सैमसन की जगह ईशान किशन बतौर ओपनर उतरे। सैमसन बेंच पर ही बैठे रहे जबकि अन्य बल्लेबाजों ने भी हाथ खोले। ऐसे में लगभग तय है कि 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ टी-20 विश्व कप मैच में अभिषेक के साथ ईशान पारी का आगाज करेंगे। भारतीय टीम ने अभ्यास मैच 30 रन से जीता।
