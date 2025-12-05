School Assembly News Headlines December 5 : स्कूल असेंबली के लिए 5 दिसंबर की देश विदेश की बड़ी खबरें

संक्षेप: स्कूल असेंबली के दौरान देश विदेश की ताजा खबरों से छात्रों को रूबरू करवाने के लिए देश, विदेश, आर्थिक, खेल जगत की खबरें पढ़ी जाती हैं। इस दौरान देश दुनिया की खबरों पर चर्चा होती है। आइए जानते हैं आज यानी कि 5 दिसंबर 2025 को देश दुनिया की बड़ी खबरें क्या हैं।

स्कूल असेंबली के दौरान देश विदेश की ताजा खबरों से छात्रों को रूबरू करवाने के लिए देश, विदेश, आर्थिक, खेल जगत की खबरें पढ़ी जाती हैं। इस दौरान देश दुनिया की खबरों पर चर्चा होती है। ग्रुप डिस्कशन होता है। यह एक्टिविटी बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में काफी मददगार भी साबित होती है। स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। ऐसे में आइए जानते हैं आज यानी कि 5 दिसंबर 2025 को देश दुनिया की बड़ी खबरें क्या हैं।

यहां जानें स्कूल असेंबली के लिए 5 दिसंबर की समाचार सुर्खियां- राष्ट्रीय खबरें रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद हवाईअड्डे पर किया स्वागत अमेरिकी टैरिफ और दुनिया में व्याप्त अनिश्चितता के माहौल के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी दो दिवसीय यात्रा पर गुरुवार शाम सात बजे भारत पहुंचे। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को नई रफ्तार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालम हवाईअड्डे पर पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच शुक्रवार को होने वाली शिखर वार्ता पुराने संबंधों को नई ऊंचाई देगी।

तीसरे दिन इंडिगो की 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएं लगातार तीसरे दिन गुरुवार को भी व्यापक पैमाने पर प्रभावित रहीं। क्रू सदस्यों की कमी के चलते 550 से अधिक उड़ानों को रद्द करना पड़ा।

सालभर में टोल बूथ खत्म हो जाएंगे: गडकरी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि एक वर्ष में वर्तमान टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम (बैरियर) को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। टोल टैक्स को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से चुकाया जाएगा।

हरियाणा, यूपी और बिहार में 22 स्थानों पर छापे एनआईए ने गुरुवार को बिहार, यूपी, हरियाणा में 22 स्थानों पर एक साथ छापे मारे। इस दौरान चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई पिछले दिनों दर्ज एफआईआर से जुड़ी है, जिसमें अवैध हथियारों की आपूर्ति की जांच हो रही है। इसी मामले में दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके से जुड़े आरोपियों के संबंध भी खंगाले जा रहे हैं।

पूर्व गवर्नर कौशल स्वराज का निधन पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के पति और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का गुरुवार को निधन हो गया। वह 73 वर्ष के थे। उन्हें सीने में दर्द होने पर एम्स ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया।

दिल्ली में सुरक्षा के लिए ड्रोनरोधी प्रणाली तैनात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दो दिवसीय भारत यात्रा के मद्देनजर गुरुवार से राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा के लिए ड्रोनरोधी प्रणाली और स्नाइपर भी तैनात किए गए हैं।

आर्थिक जगत रूसी बैंक देश में बड़ा निवेश करेगा रूस के सबसे बड़े बैंक स्बेरबैंक ने गुरुवार को कहा कि वह भारत में अपने कारोबार का धीरे-धीरे विस्तार करने की योजना बना रहा है। अगले तीन वर्ष में यहां 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा।

कर्ज की किस्त में कटौती का फैसला आज होगा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में लिए गए निर्णयों की घोषणा करेगा। विशेषज्ञों ने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत कटौती किए जाने की उम्मीद जताई है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि तीसरी बार रेपो रेट को स्थिर रखा जा सकता है।

एनपीएस-यूपीएस में निवेश के दो नए विकल्प मिलेंगे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से जुड़े केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब निवेश के अधिक विकल्प मिलेंगे। पेंशन नियामक संस्था पीएफआरडीए ने दो नए ऑटो-चॉइस निवेश विकल्पों को मंजूरी दे दी है। उन दो नए विकल्पों की शुरुआत के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए कुल छह निवेश विकल्प उपलब्ध हो गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार भारत-रूस की दोस्ती किसी के खिलाफ नहीं : पुतिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत और रूस के बीच बढ़ता सहयोग किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है, इसमें अमेरिका भी शामिल है। क्रेमलिन में एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में उन्होंने यह बात कही।

एच-1बी वीजा के लिए नियम और सख्त किए अमेरिका ने एच-1बी वीजा आवेदकों और उन पर आश्रित एच-4 वीजा धारकों के लिए सत्यापन प्रक्रिया और कड़ी कर दी है। अब सभी आवेदकों को सोशल मीडिया प्रोफाइल का ब्योरा देना होगा। नए आदेश 15 दिसंबर से लागू होंगे। भारतीय आईटी पेशेवर एच-1बी वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं।

खेल समाचार हॉकी टीम को बेल्जियम की कड़ी चुनौती भारत ने आसान पूल में लगभग हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में उसकी असली परीक्षा बेल्जियम के खिलाफ आज शुक्रवार को होने वाले क्वार्टर फाइनल मैच में होगी। पूल बी में भारत ने पहले स्थान पर रहते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश किया है।