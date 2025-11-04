School Assembly News Headlines November 4 : स्कूल असेंबली के लिए 4 नवंबर की देश विदेश की बड़ी खबरें

संक्षेप: School Assembly News Headlines November 4 : बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आसपास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें।

School Assembly News Headlines November 4 : बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आसपास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। यह एक्टिविटी बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में काफी मददगार भी साबित होती है। स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। छात्रों को सुबह देश-दुनिया, खेल, बिजनेस और टेक्नोलॉजी आदि की खबरों के बारे में जानना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यहां जानें स्कूल असेंबली के लिए 4 नवंबर की समाचार सुर्खियां- राष्ट्रीय खबरें लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी

एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में सोमवार को देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। मामला लावारिस कुत्तों की समस्या से जुड़ा था, जिसकी सुनवाई शीर्ष अदालत में चल रही है।

जेएनयू छात्र आज चुनेंगे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में आज (मंगलवार को) छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान होगा।

देश में शोध और नवाचार के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को ब­ढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कोष की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि उनकी सरकार अब उच्च जोखिम एवं उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं का समर्थन कर रही है, क्योंकि भारत का लक्ष्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरना है।

एसआईआर आज से 12 राज्यों में शुरू होगा देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। इन राज्यों में 51 करोड़ मतदाताओं की गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद सात फरवरी 2026 को सूची का प्रकाशन होगा।

बिहार में मेक इन इंडिया पर जोर, मोबाइल फैक्ट्री लगेगी : मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को सहरसा और कटिहार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार आने वाले दिनों में मेक इन इंडिया का बड़ा केंद्र बनेगा। यहां मोबाइल बनाने की फैक्ट्री लगेगी। इलेक्ट्रिक इंजन की फैक्ट्री लगेगी। बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

ऑनलाइन गेमिंग पर रोक को लेकर जवाब मांगा सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार पाकिस्तान-चीन और रूस कर रहे भूमिगत परमाणु परीक्षण : ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान और चीन परमाणु हथियारों का भूमिगत परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने रूस और उत्तर कोरिया को भी चोरी-छिपे परमाणु परीक्षण करने वाला देश बताया

आर्थिक जगत नियम बदले, महंगा हो सकता है सोना देश में सोने के आभूषण और महंगे हो सकते हैं। क्योंकि जो कंपनियां या व्यापारी यूएई से सोना आयात करना चाहते हैं अब उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित होना जरूरी होगा ।