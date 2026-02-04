School Assembly News Headlines 4 February : स्कूल असेंबली के लिए 4 फरवरी की देश विदेश की बड़ी खबरें

संक्षेप: School Assembly News Headlines 4 February Today : स्कूल असेंबली के दौरान देश विदेश की ताजा खबरों से छात्रों को रूबरू करवाने के लिए देश, विदेश, आर्थिक, खेल जगत की खबरें पढ़ी जाती हैं।

School Assembly News Headlines 4 February Today : स्कूल असेंबली के दौरान देश विदेश की ताजा खबरों से छात्रों को रूबरू करवाने के लिए देश, विदेश, आर्थिक, खेल जगत की खबरें पढ़ी जाती हैं। इस दौरान देश दुनिया की खबरों पर चर्चा होती है। ग्रुप डिस्कशन होता है। यह एक्टिविटी बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में काफी मददगार भी साबित होती है। स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। ऐसे में आइए जानते हैं आज यानी कि 4 फरवरी 2026 को देश दुनिया की बड़ी खबरें क्या हैं।

यहां जानें स्कूल असेंबली के लिए 4 फरवरी 2026 की समाचार सुर्खियां- राष्ट्रीय खबरें लोकसभा से आठ सांसद निलंबित लोकसभा में हंगामे के बीच आसन के करीब आकर कागज उछालने के मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। सदन की अवमानना के मामले में आठ सांसदों को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबित सांसदों में सात कांग्रेस और एक माकपा के सदस्य हैं।

मेटा कानून माने या देश छोड़ दे: कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेटा और व्हाट्सऐप को फटकार लगाते हुए साफ कर दिया कि भारतीय नागरिकों के निजता के अधिकार से समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, यदि व्हाट्सऐप और मेटा लोगों का निजी डाटा साझा कर रहे हैं तो वे इसका स्पष्ट हलफनामा दाखिल करें या फिर देश छोड़ दें।

ईयू समझौते के चलते भी टैरिफ घटा: निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी टैरिफ में कटौती का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ और उससे पहले कतर, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सरकार ने कहा, अमेरिका से करार का कृषि पर असर नहीं अमेरिका से व्यापार करार पर मंगलवार को सरकार ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इससे कृषि, डेयरी जैसे क्षेत्रों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। संसद में मंगलवार को विपक्षी दलों के सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने में विफल रही और उसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेल खरीद संबंधी दावे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।

फ्लिपकार्ट की जांच का आदेश रद्द नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी के वर्ष 2020 का वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें ई-कॉमर्स विक्रेता फ्लिपकार्ट के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कानून के कथित उल्लंघन की जांच के निर्देश दिए गए थे। अदालत ने कहा कि फ्लिपकार्ट की दलील पर विचार करते हुए मामले पर फिर से फैसला करना होगा कि उसने जिन टिप्पणियों पर भरोसा किया था, उन्हें अपीलीय न्यायाधिकरण ने निरस्त कर दिया था।

व्हाट्सएप निजता नीति जानकारी चोरी करने का तरीका : कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मंगलवार को कहा कि व्हाट्सऐप की निजता नीति निजी जानकारी चोरी करने का एक सभ्य तरीका बन गई है। उन्होंने कहा कि आपको यह हलफनामा देना होगा कि आप लोगों का निजी डाटा साझा नहीं करेंगे, अन्यथा आपकी अपील खारिज की जा सकती है।

आर्थिक जगत निजी पीएफ ट्रस्ट को लेकर भ्रम दूर सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ ने भविष्य निधि ट्रस्ट के लिए आयकर प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में रखे गए प्रस्ताव का मंगलवार को स्वागत करते हुए कहा कि विभिन्न नियमों को एक-दूसरे के अनुरूप बनाने और तालमेल बिठाने से हितधारकों के हितों को मजबूती मिलेगी।

आठवें वेतन आयोग के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं व्यय सचिव वी वुअलनाम ने मंगलवार को कहा कि आठवें वेतन आयोग ने अपना काम अभी शुरू किया है और यह शुरुआती चरण में है, ऐसे में बजट में फिलहाल इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

व्यापार समझौते की खबर से झूमे शेयर बाजार भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बनने की घोषणा से उत्साहित घरेलू शेयर बाजार और भारतीय रुपये में मंगलवार को जबर्दस्त उछाल दर्ज हुआ। सेंसेक्स ने धमाकेदार शुरुआत करते हुए 4,205.27 अंक यानी 5.14 प्रतिशत की छलांग लगाई वहीं निफ्टी ने भी 1,252.80 अंक यानी 4.99 प्रतिशत की तेजी के साथ अपनी पहली चार अंकीय बढ़त दर्ज की। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 2,073 अंक और निफ्टी 639 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ।

3 दिन बाद सोने चांदी में तेजी चांदी और सोने की कीमतों में तीन दिन की भारी गिरावट मंगलवार को खत्म हो गई और चांदी 24,000 रुपये बढ़कर 2.84 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि मजबूत ग्लोबल संकेतों और कमजोर अमेरिकी डॉलर के बीच सोना 5,000 रुपये, या 3.3 प्रतिशत बढ़कर 1.57 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमतें 24,000 रुपये, या 9.23 प्रतिशत बढ़कर 2,84,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं। सोमवार को 52,000 रुपये की गिरावट के बाद यह धातु 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

गोल्ड लोन कारोबार पर निगरानी बढ़ाई सोने की कीमतों में हालिया तेज उतार-चढ़ाव और गोल्ड लोन कारोबार में असाधारण बढ़ोतरी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो पर करीबी निगरानी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय बैंक यह परख रहा है कि ऋणदाता जोखिम प्रबंधन, मूल्यांकन और नियामकीय मानकों का कितना पालन कर रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार अंतरराष्ट्रीय कानून युद्ध रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे बीते 18 महीनों में 23 सशस्त्र संघर्षों पर किए अध्ययन के बाद दावा किया गया है कि युद्ध के प्रभावों को सीमित करने वाला अंतरराष्ट्रीय कानून टूटने की कगार पर है। इन युद्धों में एक लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि यातना और बलात्कार लगभग करनेवालों को कोई सजा नहीं मिली है।

वार्ता से पहले ट्रंप ने ईरान को फिर चेताया तुर्किये के इस्तांबुल में ईरान-अमेरिका के बीच शुक्रवार को परमाणु मुद्दे पर वार्ता शुरू होगी। इसी बीच ट्रंप ने सोमवार देर शाम तेहरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो शायद नतीजे अच्छे नहीं होंगे।

ईरान की जेल में बंद आठ भारतीयों को रिहा किया ईरान की तेहरान जेल में बंद गाजियाबाद के मर्चेंट नेवी इंजीनियर केतन मेहता के आठ सहयोगियों को मंगलवार देर शाम रिहा कर दिया गया है। हालांकि, केतन मेहता की रिहाई अबतक नहीं हो सकती है।

खेल समाचार भारतीय युवा टीम की निगाह दसवें फाइनल पर अजेय युवा ब्रिगेड लगातार छठी और कुल दसवीं बार अंडर-19 वनडे विश्व कप के फाइनल का टिकट कटाने उतरेगी। आयुष म्हात्रे की टीम बुधवार को अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में प्रबल दावेदार के रूप में उरतेगी।

पाक बोर्ड पर ‘कानूनी बाउंसर’ की तैयारी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ टी-20 विश्व कप का बहिष्कार करना महंगा पड़ सकता है। टूर्नामेंट के आधिकारिक प्रसारक जियोस्टार सहित अन्य प्रसारक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के खिलाफ कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं। आईसीसी ने पीसीबी को यह चेतावनी दी। पीसीबी के एक सूत्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी।