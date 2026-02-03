Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़school assembly news headlines today : 3 February news headlines in hindi school assembly world news india news
School Assembly News Headlines 3 February : स्कूल असेंबली के लिए 3 फरवरी की देश विदेश की बड़ी खबरें

School Assembly News Headlines 3 February : स्कूल असेंबली के लिए 3 फरवरी की देश विदेश की बड़ी खबरें

संक्षेप:

School Assembly News Headlines 3 February Today : स्कूल असेंबली के दौरान देश विदेश की ताजा खबरों से छात्रों को रूबरू करवाने के लिए देश, विदेश, आर्थिक, खेल जगत की खबरें पढ़ी जाती हैं।

Feb 03, 2026 07:18 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

School Assembly News Headlines 3 February Today : स्कूल असेंबली के दौरान देश विदेश की ताजा खबरों से छात्रों को रूबरू करवाने के लिए देश, विदेश, आर्थिक, खेल जगत की खबरें पढ़ी जाती हैं। इस दौरान देश दुनिया की खबरों पर चर्चा होती है। ग्रुप डिस्कशन होता है। यह एक्टिविटी बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में काफी मददगार भी साबित होती है। स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। ऐसे में आइए जानते हैं आज यानी कि 3 फरवरी 2026 को देश दुनिया की बड़ी खबरें क्या हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यहां जानें स्कूल असेंबली के लिए 3 फरवरी 2026 की समाचार सुर्खियां-

राष्ट्रीय खबरें

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे भारी-भरकम टैरिफ को घटाया

अमेरिका ने सोमवार को भारत के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे भारी-भरकम टैरिफ को घटाकर कुल 18 फीसदी कर दिया। भारतीय उत्पादों पर अमेरिका ने 25 फीसदी प्रतिस्पर्धी और 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसले पर खुशी जताते हुए ट्रंप का आभार जताया। अमेरिका ने प्रतिस्पर्धी शुल्क को घटाने के कुछ देर बाद ही अतिरिक्त शुल्क को भी पूरी तरह से हटाने का ऐलान कर दिया। यह शुल्क रूस से तेल खरीदने के चलते लगाया गया था।

डोकलाम के मुद्दे पर संसद में पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी बहस

लोकसभा में सोमवार को डोकलाम में कथित चीनी घुसपैठ के दावे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक का हवाला दिया, जिसका रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने कड़ा विरोध किया।

नागरिकता देना काफी नहीं, पाक से आए हिंदुओं को आवास दें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि जब पाकिस्तान से आए हिंदुओं को नागरिकता दे दी है तो उन्हें रहने के लिए घर क्यों नहीं दिया गया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से दिल्ली के मजनूं का टीला में रहने वाले इन पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को आवास मुहैया कराने के लिए विचार करने और समाधान तलाशने को कहा।

निजी स्कूलों की फीस पर आया कानून इस सत्र से लागू नहीं

दिल्ली सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोकथाम के लिए बनाए गए कानून को मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2025-26 में लागू नहीं करेगी।

ममता और चुनाव आयोग में मुलाकात के बाद तनातनी

एसआईआर के मुद्दे पर सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने पहुंची ममता बनर्जी और चुनाव आयोग एक बार फिर आमने-सामने हो गए हैं। चुनाव आयोग ने ममता पर झूठे आरोप लगाने और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, वहीं ममता ने कहा कि आयोग में उन्हें अपमानित किया गया। एसआईआर से प्रभावित लोगों को लेकर पहुंची ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं का मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की, इसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए।

जेएनयू छात्रसंघ के सभी पदाधिकारी निलंबित

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने डॉ. बीआर आंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में तोड़फोड़ के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। जेएनयू छात्रसंघ के सभी पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

जातीय गणना में सत्यापन प्रणाली वाले सुझाव पर विचार करें : कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इस मामले पर सुनवाई करेगा कि क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के पास पेटेंट अधिकारों के इस्तेमाल से जुड़े प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण के आरोपों की जांच करने का अधिकार है। अदालत ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) के एक फैसले के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, - ‘बच्चों को वक्त देने के बजाए एटीएम कार्ड थमा दे रहे मां-बाप’

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि माता-पिता के पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है, इसलिए वे अपने बच्चों को एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन दे देते हैं। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चों के नशे में गाड़ी चलाने से होने वाले हादसों के लिए उनके माता-पिता को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने पुणे में नाबालिग द्वारा लापरवाही से लग्जरी (पोर्शे) कार चलाने से हुए हादसे में खून के नमूने बदलने के तीन आरोपियों को जमानत देते हुए यह मौखिक टिप्पणी की।

आर्थिक जगत

चांदी एक दिन में 52 हजार रुपये टूटी

चांदी की कीमत में लगातार तीसरे दिन तेज गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी लगभग 17 प्रतिशत यानी 52 हजार रुपये टूटकर 2.60 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। इससे पहले शनिवार को चांदी 19 प्रतिशत यानी 72,500 रुपये गिरकर 3.12 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रह गई थी। वहीं कमजोर वैश्विक रुझानों और मजबूत डॉलर के बीच सोना 7.73 प्रतिशत यानी 12,800 रुपये टूटकर 1.52 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया।

यूपीआई से लेन-देन मुफ्त बना रहेगा

वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने सोमवार को कहा कि यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफेस) को समर्थन देने को लेकर 2026-27 के बजट में 2,000 करोड़ रुपये के प्रावधान से इसके जरिये मुफ्त में लेन-देन बना रहेगा।

वेतन से ज्यादा पेंशन पर खर्च होगा रक्षा बजट

देश में तीनों सेनाओं के सैनिकों एवं अफसरों के वेतन-भत्तों पर सरकार जितना खर्च करती है, उससे कहीं ज्यादा भूतपूर्व कर्मियों की पेंशन पर खर्च करना पड़ रहा है। रक्षा बजट के आंकड़ों को देखें तो पेंशन पर खर्च होने वाली राशि सेवारत सैनिकों के वेतन-भत्तों से कहीं ज्यादा हो चुकी है।

ये भी पढ़ें:देर से पहुंचने पर छूटी परीक्षा, बिहार बोर्ड ने बताया कब मिलेगा मौका

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

बलोच लड़ाकों का दावा, पाक के 84 सैनिक मारे

प्रांत बलूचिस्तान में बीते शनिवार को सेना और बलूच लड़ाकों के बीच संघर्ष में बीएलए (बलूचिस्तान लिब्ररेशन आर्मी) ने 84 सुरक्षाबलों को मारने और 18 को जिंदा पकड़ने का दावा किया। वहीं पाक सेना ने 177 लड़ाकों को मारने का दावा किया।

टैरिफ कम होने से भारतीय उत्पादों की धमक बढ़ेगी

वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ (आयात शुल्क) में कटौती करने की घोषणा की है। इस फैसले से पिछले कुछ समय से चुनौतियों का सामना कर रहे भारतीय निर्यातकों को न केवल बड़ी राहत मिली है, बल्कि अमेरिकी बाजार में भारत में बने उत्पादों की धमक बढ़ने की भी पूरी उम्मीद है।

भारत अब रूस से नहीं , हमसे तेल खरीदेगा : ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि भारत के साथ एक व्यापार समझौते पर सहमति बनी है, जिसके तहत भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा।

दलाई लामा ने दुनिया का प्रतिष्ठित ग्रैमी अवॉर्ड जीता

दुनिया के प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कार ‘68वें ग्रैमी अवॉर्ड’ समारोह में रविवार को दलाई लामा ने ऑडियो बुक, कथावाचन और किस्सागोई रिकॉर्डिंग श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता। उन्होंने इस श्रेणी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस केतनजी ब्राउन जैक्सन (लवली वन: ए मेमॉयर) को पीछे छोड़ दिया। उनको तिब्बत को मुक्त कराने के लिए उनके अहिंसक संघर्ष के लिए 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

खेल समाचार

भारत पाक मैच की गेंद आईसीसी के पाले में

पाकिस्तान के भारत के खिलाफ टी-20 विश्व कप मैच खेलने से मना करने पर उथल-पुथल मची हुई है। अब गेंद पूरी तरह आईसीसी के पाले में है। 7 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू होना है। ऐसे में आईसीसी को अगले 48 घंटे में पाकिस्तान पर फैसला लेना होगा। सूत्रों के मुताबिक जय शाह की अध्यक्षता वाली आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने पर मंथन कर रही है। आईसीसी ने पाकिस्तान सरकार के फैसले पर अभी तक कोई बैठक तय नहीं की है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस पर चर्चा के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी या नहीं।

शार्दुल, जायसवाल फिर मुंबई टीम में

कप्तान शार्दुल ठाकुर और भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के लिए सोमवार को मुंबई की टीम में शामिल कर लिया गया। मुंबई की टीम चार जीत और तीन ड्रॉ से इलीट ग्रुप डी में शीर्ष पर रही जबकि कर्नाटक ने ग्रुप ए के अपने अंतिम लीग मैच में पंजाब पर रोमांचक जीत की बदौलत अंतिम आठ में जगह बनाई।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
India News India News Today India News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।