School Assembly News Headlines December 3 : स्कूल असेंबली के लिए 3 दिसंबर की देश विदेश की बड़ी खबरें

School Assembly News Headlines today December 3 : बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आसपास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। यह एक्टिविटी बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में काफी मददगार भी साबित होती है। स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। छात्रों को सुबह देश-दुनिया, खेल, बिजनेस और टेक्नोलॉजी आदि की खबरों के बारे में जानना चाहिए।

यहां जानें स्कूल असेंबली के लिए 3 दिसंबर की समाचार सुर्खियां- राष्ट्रीय खबरें एसआईआर पर हंगामे से सदन फिर ठप एसआईआर के मुद्दे पर मंगलवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित होने के बाद बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान सरकार ने कहा कि वह चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।

संचार साथी ऐप जासूसी के लिए नहीं : सिंधिया संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष की आपत्तियों के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह ऐप पूरी तरह स्वैच्छिक और ग्राहक-केंद्रित है। मंगलवार को केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह ऐप निगरानी के लिए नहीं है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार, इस ऐप को सक्रिय कर सकते हैं और जब चाहे तक डिलीट भी कर सकते हैं।

राजस्थान से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद राजस्थान मे राजसमंद के नाथद्वारा के पास अवैध विस्फोटक सामग्री से भरे एक पिकअप को जब्त किया गया है। यह विस्फोटक इतना अधिक था कि 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को तबाह कर सकता था।

भारत को छोटे परमाणु रिएक्टर देने के लिए रूस तैयार रूस ने छोटे परमाणु रिएक्टर भारत को देने पर सहमति जताई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी चार और पांच दिसंबर को भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों में इसे लेकर समझौता हो सकता है।

पेंशन पर्ची हर महीने जारी करने का निर्देश सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने सभी अधिकृत बैंकों के सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर्स को साफ और कड़े निर्देश दिए हैं कि वे हर हाल में बिना किसी चूक के प्रत्येक पेंशनधारक को उनकी मासिक पेंशन जमा होने के बाद उसकी पर्ची मुहैया कराएं।

आर्थिक जगत छोटे कर्ज पर मोटा ब्याज नहीं ले सकते: आरबीआई छोटे कर्ज पर बैंकों द्वारा ज्यादा ब्याज वसूली को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने सख्त रुख अपनाया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंकों को यह बताना होगा कि वह किस आधार पर ब्याज दर तय कर रहे हैं। बैंक को माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए बोर्ड मंजूर नीति बनानी होगी, जिसमें ब्याज दर तय करने का तरीका लिखा होगा।

रुपया पहली बार 90 का स्तर छूकर लौटा विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया मंगलवार को 42 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 90 के स्तर पर पहुंच गया था। अंत में यह 89.95 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

रेपो दर में फिलहाल कटौती की संभावना नहीं :स्टेट बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति की आज बुधवार से शुरू हो रही समीक्षा बैठक में रेपो दर को स्थिर रखा जा सकता है। एसबीआई रिसर्च की नई रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से यह उम्मीदें बन रही थीं कि केंद्रीय बैंक 25 आधार अंक की छोटी कटौती करेगा लेकिन अब ऐसी स्थिति बनती नहीं दिख रही।

सोना 1,670 रुपये टूटा, चांदी में उछाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोर कारोबार के बीच मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,670 रुपये टूटकर 1,31,530 रुपये प्रति 10 ग्राम रही।

क्रेडिट कार्ड की तय सीमा से ज्यादा कर्ज देने पर रोक लगी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए तय सीमा से ज्यादा कर्ज लेना आम है। ग्राहक को इस भूल का खामियाजा अतिरिक्त शुल्क के रूप में भरना पड़ता है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इससे संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया है जिससे करोड़ों क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को राहत मिलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार इमरान खान से जेल में मिली बहन, बोलीं-जिंदा है मेरा भाई पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाहों के बीच मंगलवार को जेल में उनसे बहन उज्मा खान ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मेरा भाई जिंदा है।

खेल समाचार भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला आज छत्तीसगढ़ में रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा।

विराट 15 साल के बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे विराट कोहली 15 साल बाद घरेलू विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे। उन्होंने फोन पर दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) को इसकी जानकारी दी और बोर्ड ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की है।