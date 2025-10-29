Hindustan Hindi News
school assembly news headlines today : 29 October news headlines for school assembly news india news
School Assembly News Headlines October 29 : स्कूल असेंबली के लिए 29 अक्टूबर की देश विदेश की बड़ी खबरें

संक्षेप: School Assembly News Headlines in Hindi October 29 : बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आसपास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें।

Wed, 29 Oct 2025 05:35 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
School Assembly News Headlines October 29 : बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आसपास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। यह एक्टिविटी बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में काफी मददगार भी साबित होती है। स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। छात्रों को सुबह देश-दुनिया, खेल, बिजनेस और टेक्नोलॉजी आदि की खबरों के बारे में जानना चाहिए।

यहां जानें स्कूल असेंबली के लिए 29 अक्टूबर की समाचार सुर्खियां-

राष्ट्रीय खबरें

आठवें वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 69 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। यह आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने के भीतर प्रस्तुत करेगा।

गैर-बीएस-6 वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध

- दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने अहम कदम उठाया है। 1 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गैर-बीएस-6 वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

बिहार चुनाव में महागठबंधन का हर घर में एक सरकारी नौकरी का वादा

- महागठबंधन ने मंगलवार को अपना 32 पन्नों का चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया। 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। 200 यूनिट बिजली फ्री करने की भी घोषणा की गई है।

दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयास, हल्की बूंदाबांदी हुई

दिल्ली में लगातर बढ़ते प्रदूषण को कम करने के मकसद से बुधवार को कृत्रिम बारिश का प्रयास किया गया। इसके असर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कुछ क्षेत्रों में बहुत हल्की बारिश दर्ज हुई।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

अमेरिका में भारतीय नागरिक पर उड़ान में दो किशोरों पर चाकू से वार करने का आरोप

शिकागो से जर्मनी जा रही एक उड़ान में 28 वर्षीय एक भारतीय ने कांटे वाले चम्मच से दो किशोरों पर कथित तौर पर वार किया और एक सह-यात्री को थप्पड़ मारा। अमेरिकी अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पाक -अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता रही बेनतीजा

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर दीर्घकालिक युद्धविराम के लिए तुर्किये में चल रही बातचीत बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। इस महीने हुई हिंसक झड़पों के बाद यह क्षेत्र में शांति के लिए एक बड़ा झटका है।

आर्थिक जगत

सर्राफा बाजार में गिरावट जारी, सोना 1.18 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब, चांदी 1,41,896 रुपए प्रति किलो

सोने में गिरावट का दौर जारी है और कीमत अब 1.18 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गई है। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 3,034 रुपए घटकर 1,18,043 रुपए हो गई है। इससे पहले सोने की कीमत 1,21,077 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।

गैर यूरिया उर्वरकों पर 38 हजार करोड़ की सब्सिडी

केंद्रीय कैबिनेट ने चालू 2025-26 रबी सत्र के लिए गैर-यूरिया उर्वरकों फॉस्फोरस और सल्फर पर 37,952 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है।

खेल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज 29 अक्टूबर से खेला जाएगा। टीम इंडिया की कप्तानी की जिम्मेदारी सूर्यकुमार यादव निभाते हुए नजर आएंगे।

