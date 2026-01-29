School Assembly News Headlines 29 January : स्कूल असेंबली के लिए 29 जनवरी की देश विदेश की बड़ी खबरें

संक्षेप: School Assembly News Headlines 29 January Today : स्कूल असेंबली के दौरान देश विदेश की ताजा खबरों से छात्रों को रूबरू करवाने के लिए देश, विदेश, आर्थिक, खेल जगत की खबरें पढ़ी जाती हैं।

स्कूल असेंबली के दौरान देश विदेश की ताजा खबरों से छात्रों को रूबरू करवाने के लिए देश, विदेश, आर्थिक, खेल जगत की खबरें पढ़ी जाती हैं। इस दौरान देश दुनिया की खबरों पर चर्चा होती है। ग्रुप डिस्कशन होता है। यह एक्टिविटी बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में काफी मददगार भी साबित होती है। स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। ऐसे में आइए जानते हैं आज यानी कि 29 जनवरी 2026 को देश दुनिया की बड़ी खबरें क्या हैं।

यहां जानें स्कूल असेंबली के लिए 29 जनवरी 2026 की समाचार सुर्खियां- राष्ट्रीय खबरें अजित पवार की हादसे में मौत महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की बुधवार सुबह पुणे जिले में बारामती हवाई अड्डे पर विमान की लैंडिंग के दौरान दुर्घटना में मौत हो गई। मृतकों में पवार के सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और एक महिला क्रू मेंबर भी शामिल हैं। 66 वर्षीय अजित पवार पांच फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनाव के लिए रैली संबोधित करने जा रहे थे।

यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। याचिकाओं में यूजीसी पर जाति-आधारित भेदभाव की एक गैर-समावेशी परिभाषा अपनाने का आरोप लगाया गया है।

बीटिंग रिट्रीट समारोह आज भारतीय सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के बैंड बृहस्पतिवार को यहां बीटिंग रिट्रीट समारोह में ‘वंदे मातरम्’, ‘कदम कदम बढ़ाए जा’, ‘विजय भारत’, ‘सितारे हिंद’ और ‘ब्रेव वारियर’ गीत सहित कई मधुर गीतों की धुनें प्रस्तुत करेंगे जो राष्ट्र गीत के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न भी होगा। यह भव्य समारोह परंपरागत रूप से हर साल गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक होता है।

कोटे के लिए परीक्षा से पहले धर्म बदलना धोखाधड़ी:कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में अल्पसंख्यक आरक्षण का लाभ लेने के लिए परीक्षा से ठीक पहले उच्च जाति के छात्रों द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने को ‘नए किस्म की धोखाधड़ी’ बताया।

एसआईआर पर सरकार को घेरेगा विपक्ष संसद के बजट सत्र के पहले दिन ‘इंडिया’ गठबंधन के कई घटक दलों के नेताओं ने बैठक कर सत्र के दौरान की रणनीति पर चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर विचार किया गया। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस इस बैठक से दूर रही।

नए आधार ऐप से डिजिटल सत्यापन की सुविधा शुरू आधार से जुड़े काम अब आसान और ज्यादा सुरक्षित हो गए हैं। नई आधार ऐप आधिकारिक तौर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दी गई है। इस नई ऐप को लाने का ऐलान नवंबर 2025 में किया गया था। नई ऐप से डिजिटल पहचान मजबूत होगी और भौतिक आधार कार्ड पर निर्भरता कम होगी। अक्सर होटल चेक-इन, सिम कार्ड लेने, सत्यापन जैसे कामों में आधार की फोटो कॉपी देनी पड़ती है, जिससे डेटा के गलत इस्तेमाल का खतरा रहता है। इसमें बिना इंटरनेट भी पहचान का सत्यापन किया जा सकता है। ऐप के जरिए केवल जरूरी जानकारी जैसे नाम या उम्र ही साझा की जा सकती है।

कोड, क्लाउड भविष्य के युद्ध का मैदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आधुनिक युद्ध सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। कोड और क्लाउड भविष्य में युद्ध का मैदान होगा। दिल्ली छावनी में बुधवार को आयोजित वार्षिक ‘राष्ट्रीय कैडेट कोर’ की रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।

लावारिस कुत्तों पर बातें हवा-हवाई : कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लावारिस कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए समुचित कदम नहीं उठाए जाने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिकांश राज्य सरकारें कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण, शेल्टर और कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर ‘हवा-हवाई बातें’ कर रही हैं।

अनिल अंबानी समूह की कराेड़ों की संपत्ति जब्त रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ चल रही धनशोधन मामले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा की नई संपत्ति अटैच की है। इस ताजी कार्रवाई के साथ मामले में संघीय जांच एजेंसी ने अब तक लगभग 12 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है।

आर्थिक जगत एनपीएस स्वास्थ्य योजना में इलाज की सुविधा मिलेगी पेंशन नियामक संस्था पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना नाम से नई पहल शुरू की है। इस योजना में अंशधारक अपने लिए बचत कर सकते हैं और बाद में उसका इस्तेमाल अस्पताल और डॉक्टर के बिल चुकाने के लिए कर सकते हैं।

सोने के बदले कर्ज दो साल में दोगुना सोने की कीमतों में तेज उछाल के बीच सुरक्षित माने जाने वाले इस खंड में बैंकों और अन्य कर्जदाताओं की दिलचस्पी बढ़ने से देश में सोने के आभूषण के बदले कर्ज दो साल में करीब दोगुना होकर नवंबर 2025 तक 15.6 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

करार से उत्साहित शेयर बाजार दूसरे दिन भी चढ़ा भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता से बढ़े उत्साह के बीच बुधवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 487.20 अंक उछलकर 82,344.68 अंक पर बंद हुआ।

औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर दो साल के उच्च स्तर पर खनन, विनिर्माण एवं बिजली क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन के दम पर भारत के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर दिसंबर 2025 में दो साल से अधिक के उच्च स्तर 7.8 प्रतिशत पर पहुंच गई। बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के संदर्भ में मापा जाने वाला औद्योगिक उत्पादन दिसंबर 2024 में 3.7 प्रतिशत बढ़ा था।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार परमाणु वार्ता ठुकराने पर ट्रंप ने ईरान को बड़े हमले की चेतावनी दी परमाणु वार्ता ठुकराने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ईरान पर बड़े हमले की धमकी दी। उन्होंने कहा, ये हमले जून में हुए हमलों से कहीं ज्यादा भयानक होंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समय खत्म हो रहा है। उम्मीद है कि ईरान जल्द बातचीत की मेज पर आएगा। वह कोई परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, जो सभी के लिए अच्छा होगा। साथ ही ट्रंप ने कहा, हमारा एक और जंगी बेड़ा तेहरान की ओर बढ़ रहा है।

खेल समाचार न्यूजीलैंड को आखिर मिली जीत न्यूजीलैंड को आखिरकार टी-20 सीरीज में भारत के खिलाफ पहली जीत मिल ही गई। टिम सिफर्ट, कॉन्वे और सेंटनर के दम पर मेहमान टीम ने चौथे टी-20 में बुधवार को भारत को 50 रन से हारया।