School Assembly News Headlines October 28 : स्कूल असेंबली के लिए 28 अक्टूबर की देश दुनिया की प्रमुख खबरें

School Assembly News Headlines October 28 : स्कूल असेंबली के लिए 28 अक्टूबर की देश दुनिया की प्रमुख खबरें

संक्षेप: School Assembly News Headlines in Hindi October 28 : बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आसपास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें।

Tue, 28 Oct 2025 05:52 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
School Assembly News Headlines October 28 : बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आसपास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। यह एक्टिविटी बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में काफी मददगार भी साबित होती है। स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। छात्रों को सुबह देश-दुनिया, खेल, बिजनेस और टेक्नोलॉजी आदि की खबरों के बारे में जानना चाहिए।

यहां जानें स्कूल असेंबली के लिए 28 अक्टूबर की समाचार सुर्खियां-

राष्ट्रीय खबरें

- चुनाव आयोग ने एसआईआर के दूसरे फेज की घोषणा की

चुनाव आयोग ने एसआईआर के दूसरे फेज की घोषणा कर दी है। दूसरे चरण में देश के 12 राज्यों को एसआईआर के अंदर कवर किया जाएगा। दूसरे चरण के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के अलावा अंडमान और निकोबार में एसआईआर प्रस्तावित है।

- चक्रवात के चलते आंध्र प्रदेश में अलर्ट मोड में प्रशासन, दक्षिण मध्य रेलवे ने रद्द की 72 ट्रेनें

दक्षिण मध्य रेलवे ने सोमवार को बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मोंथा को देखते हुए 72 ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। पूर्वानुमान है कि चक्रवात मंगलवार को काकीनाड़ा के पास आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। चक्रवात से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में कई जगहों पर असर पड़ने की आशंका है।

- पीएम मोदी ने देशवासियों से 31 अक्टूबर को ‘रन फॉर यूनिटी’ में शामिल होने का किया आग्रह

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश भर के नागरिकों से सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को आयोजित होने वाले एकता दौड़ (रन फॉर यूनिटी) में भाग लेने का आह्वान किया।

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा - CBI करे डिजिटल अरेस्ट के सभी मामलों की जांच

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभर में डिजिटल अरेस्ट के मामलों की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए वह सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपना चाहता है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से एफआईआर का ब्यौरा मांगा है।

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी सैन्य उपकरणों के प्रभावी उपयोग ने भारत की क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।

-भगवान भास्कर की आराधना का महापर्व छठ श्रद्धाभाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज पर्व के चौथे और अंतिम दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही श्रद्धालुओं का व्रत समाप्त होगा।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

- आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा पर समझौता नहीं; ईस्ट एशिया समिट में बोले जयशंकर

ईस्ट एशिया समिट के मंच से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा के हमारे अधिकार पर कभी कोई समझौता नहीं होगा। जयशंकर ने आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री और मलेशिया के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की।

आर्थिक जगत

- केंद्र ने चार राज्यों में 15,000 करोड़ रुपये की दलहन, तिलहन खरीद योजना को मंजूरी दी

केंद्र ने सोमवार को महाराष्ट्र सहित चार राज्यों के किसानों से 15,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की दलहन और तिलहन की खरीद योजना को मंजूरी दे दी।

- सेबी ने वेदांता समूह की स्टरलाइट इलेक्ट्रिक के आईपीओ को फिलहाल रोका

बाजार नियामक सेबी ने वेदांता समूह की कंपनी स्टरलाइट इलेक्ट्रिक लिमिटेड के प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को फिलहाल स्थगित कर दिया है।

- रिलायंस जियो सितंबर में नए ग्राहक जोड़ने में शीर्ष पर: रिपोर्ट

रिलायंस जियो ने सितंबर 2025 में नए ग्राहक जोड़ने में अग्रणी बने रहते हुए इस महीने 2,12,662 वायरलाइन ग्राहक और 32.49 लाख मोबाइल कनेक्शन जोड़े।

- फ्लिपकार्ट मिनट्स के उपाध्यक्ष कबीर बिस्वास ने दिया इस्तीफा

फ्लिपकार्ट के त्वरित आपूर्ति मंच ‘फ्लिपकार्ट मिनट्स’ के उपाध्यक्ष कबीर बिस्वास ने ‘अन्य अवसरों को तलाशने’ के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
