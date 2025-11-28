School Assembly News Headlines November 28 : स्कूल असेंबली के लिए 28 नवंबर की देश विदेश की बड़ी खबरें

संक्षेप: School Assembly News Headlines today November 28 : बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आसपास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें।

School Assembly News Headlines today November 28 : बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आसपास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। यह एक्टिविटी बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में काफी मददगार भी साबित होती है। स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। छात्रों को सुबह देश-दुनिया, खेल, बिजनेस और टेक्नोलॉजी आदि की खबरों के बारे में जानना चाहिए।

यहां जानें स्कूल असेंबली के लिए 28 नवंबर की समाचार सुर्खियां- राष्ट्रीय खबरें साफ हवा के लिए जादुई आदेश नहीं दे सकते:सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि प्रदूषण के चलते दिल्ली-एनसीआर में खराब हवा की गुणवत्ता को सही करने के लिए अदालत से जादुई आदेश पारित करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध असम विधानसभा ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को गुरुवार को पारित कर दिया। इसके बाद बहुविवाह को अब अपराध माना जाएगा और दोषी को 10 साल की सजा हो सकेगी।

नौकरी से हटाने पर48 घंटे में पूरा भुगतान जरूरी केंद्र सरकार द्वारा लागू नई श्रम संहिता में कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। इसके तहत अब किसी भी कर्मचारी के नौकरी छोड़ने, इस्तीफा देने या बर्खास्त होने की स्थिति में उसका पूरा भुगतान नियोक्ता कंपनी को सिर्फ दो कार्य दिवसों में करना होगा। पहले इसके लिए कोई निर्धारित समयसीमा तय नहीं थी।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी निजी कंपनियां आएंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हैदराबाद में भारतीय अंतरिक्ष उद्योग क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र भी निजी कंपनियों के लिए खुलेगा।

भारत को मिल गया पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 हैदराबाद में स्काईरूट एयरोस्पेस के इनफिनिटी कैंपस में गुरुवार को भारत के पहले प्राइवेट तौर पर बने रॉकेट विक्रम-1 को दिखाया। यह ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल एक ही लॉन्च में कई उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में भेज सकता है।

ईडी ने दिल्ली-यूपी समेत 10 राज्यों में छापेमारी की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को मेडिकल कॉलेज में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार मामले में देश के कई राज्यों में बड़े स्तर पर छापेमारी की। रिपोर्ट के मुताबिक, धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में यह छापेमारी एक साथ 10 राज्यों में की गई।

विपक्ष से मुद्दों पर चर्चा को तैयार सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के लिए सरकार ने अपने विधायी कामकाज का एजेंडा पहले ही जारी कर विपक्ष के साथ सहयोग का पहला कदम बढ़ाया है।

आर्थिक जगत सेंसेक्स ने पहली बार 86 हजार का शिखर छुआ शेयर बाजार गुरुवार को ऐतिहासिक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स ने पहली बार 86,000 का सर्वकालिक उच्चस्तर पार किया, वहीं निफ्टी भी 26,310 के नए रिकॉर्ड स्तर तक जा पहुंचा।

महिंद्रा वाहनों के दाम फिलहाल नहीं बढ़ेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा अगले साल जनवरी से वाहनों की कीमतें बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

विदेशी संपत्ति का विवरण 31 दिसंबर तक दे सकेंगे आयकर विभाग ने विदेशी संपत्ति और आय का ब्योरा न देने वाले 25,000 हजार करदाताओं को चिह्नित किया है। इन्हें 28 नवंबर से एसएमएस और ईमेल भेजे जाएंगे और दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल का मौका दिया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार नेपाल ने 100 के नोट पर छापा विवादित नक्शा, भारतीय क्षेत्रों को किया शामिल नेपाल के केंद्रीय बैंक ने 100 रुपये के नए नोट जारी किए हैं, जिनमें भारतीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए विवादित नक्शा छापा गया है। भारत ने इसे 'कृत्रिम विस्तार' बताते हुए विरोध जताया है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने कहा कि नक्शा पहले से ही नोट में था और अब इसे सरकार के फैसले के अनुसार संशोधित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने इसे एकतरफा कदम बताया है।

इंडोनेशिया से रक्षा संबंध और मजबूत होंगे भारत और इंडोनेशिया ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के अधिकार पर आधारित मुक्त, खुले, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत के महत्व पर प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने पर भी सहमति व्यक्त की।

हांगकांग की इमारतों में आग से 280 लापता हांगकांग के एक बहुमंजिला आवासीय परिसर में बुधवार देर रात लगी भीषण आग में मृतकों की संख्या बढ़कर 83 हो गई है, जबकि 280 लोग अब भी लापता हैं। आग पर गुरुवार को भी पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका था।

इमरान खान की मौत की अफवाह पर जुटे समर्थक रावलपिंडी की अदियाला जेल में अगस्त 2023 से बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाह से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। हालांकि, गुरुवार को जेल प्रशासन ने कहा, उनकी हालात बिल्कुल ठीक है।