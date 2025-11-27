School Assembly News Headlines November 27 : स्कूल असेंबली के लिए 27 नवंबर की देश विदेश की बड़ी खबरें

संक्षेप: School assembly news headlines today : छात्रों को सुबह देश-दुनिया, खेल, बिजनेस और टेक्नोलॉजी आदि की खबरों के बारे में जानना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है।

School Assembly News Headlines today November 27 : बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आसपास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। यह एक्टिविटी बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में काफी मददगार भी साबित होती है। स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। छात्रों को सुबह देश-दुनिया, खेल, बिजनेस और टेक्नोलॉजी आदि की खबरों के बारे में जानना चाहिए।

यहां जानें स्कूल असेंबली के लिए 27 नवंबर की समाचार सुर्खियां- राष्ट्रीय खबरें एसआईआर कराने का फैसला अवैध नहीं:कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस दलील को सिरे से ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया था कि देश में पहले कभी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) नहीं हुआ है, इसलिए निर्वाचन आयोग का फैसला अवैध है।

41 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में 20 लाख के इनामी नक्सली दंपती (धनुष-रोनी) और बीजापुर जिले में 41 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

क्रेडिट स्कोर में हर हफ्ते बदलाव होगा भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के ऋण ढांचे को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए साप्ताहिक क्रेडिट स्कोर अपडेट से जुड़े मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं। अभी तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा क्रेडिट ब्यूरो को ग्राहकों के क्रेडिट डेटा की रिपोर्टिंग हर पखवाड़े या महीने में एक बार की जाती है, लेकिन नए प्रस्ताव के लागू होने पर यह संशोधन हर सप्ताह होगा।

दिल्ली में ग्रैप-3 हटा, दफ्तर और स्कूल की पाबंदियां खत्म दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में हल्के सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप तीन की पाबंदियां हटा दी हैं। इसके साथ ही आधे कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा के साथ स्कूलों और वाहनों पर लगी पाबंदियां अब नहीं रहेंगी।

दो करोड़ से अधिक मृतकों के आधार निष्क्रिय किए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने दो करोड़ से अधिक मृत व्यक्तियों के आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए हैं। आधार डाटाबेस को सही और अपडेट रखने के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत उन आधार नंबरों को निष्क्रिय किया जा रहा है, जिन नंबरधारकों की मृत्यु हो चुकी है।

यूनेस्को मुख्यालय में आंबेडकर की प्रतिमा संविधान निर्माता के प्रति उपयुक्त श्रद्धांजलि:मोदी पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में बाबासाहेब भीम राव आंबेडकर की एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के संविधान निर्माता के प्रति "उपयुक्त श्रद्धांजलि" बताया।

आर्थिक जगत ब्याज दर घटने की उम्मीद से सेंसेक्स-निफ्टी उछले स्थानीय शेयर बाजार में तीन कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट पर बुधवार को विराम लगा और चौतरफा लिवाली से बीएसई सेंसेक्स 1,000 अंक से अधिक चढ़ गया जबकि एनएसई निफ्टी ने फिर से 26,000 अंक के स्तर को प्राप्त कर लिया।

यूपीआई खाते से परिजन भी भुगतान कर सकेंगे भीम भुगतान ऐप पर अब यूपीआई सर्किल सुविधा शुरू हो गई है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता अपने यूपीआई खाते से परिवार के लोगों को जोड़कर भुगतान की अनुमति दे सकता है। इसके लिए भुगतान की मासिक सीमा 15,000 रुपये तय होगी।

भारत दुर्लभ चुंबकों में आत्मनिर्भर होगा केंद्र सरकार ने दुर्लभ खनिज चुंबकों (रेयर अर्थ मैग्नेट) का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए बुधवार को 7280 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी। यह पहली ऐसी योजना है, जिसके तहत अगले सात वर्षों में दुर्लभ खनिज तत्वों की खोज और विनिर्माण पर काम किया जाएगा। साथ ही चीन पर निर्भरता पूरी तरह खत्म की जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार अमेरिकी सांसद ने कहा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को लगातार दबाया जा रहा अमेरिकी सांसद जिम रिश्च ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक आजादी के लगातार दमन और उनके खिलाफ सरकार की भेदभाव पूर्ण नीति पर चिंता जताई है।

हसीना के प्रत्यर्पण अनुरोध पर भारत से जवाब की उम्मीद : बांग्लादेश बांग्लादेश ने बुधवार को कहा कि भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के उसके पूर्व के अनुरोध पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बांग्लादेश को भारत से जवाब की उम्मीद है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने और पूर्व प्रधानमंत्री को दोषी ठहराए जाने के बाद ‘‘अब स्थिति अलग है।’’

खेल समाचार टीम इंडिया को गुवाहाटी टेस्ट में 408 रन से मिली शर्मनाक हार भारत को दूसरे टेस्ट मैच में 408 रनों से हार का सामना करना पड़ा। भारत को साउथ अफ्रीका ने 549 रन का टारगेट दिया था, भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 140 रन ही बना सकी। इस हार के साथ ही सीरीज भी भारतीय टीम 2-0 से हार गई।

भारत को राष्ट्रमंडल खेलों की दूसरी बार मेजबानी भारत 20 वर्ष बाद राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। बुधवार को ग्लास्गो में राष्ट्रमंडल खेलों की आमसभा की बैठक में मेजबान शहर के तौर पर अहमदाबाद के नाम पर मुहर लग गई । भारत इन खेलों की दूसरी बार मेजबानी करेगा।