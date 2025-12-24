Hindustan Hindi News
School Assembly News Headlines 24 December : स्कूल असेंबली के लिए 24 दिसंबर की देश विदेश की बड़ी खबरें

संक्षेप:

School Assembly News Headlines 24 December Today : स्कूल असेंबली के दौरान देश विदेश की ताजा खबरों से छात्रों को रूबरू करवाने के लिए देश, विदेश, आर्थिक, खेल जगत की खबरें पढ़ी जाती हैं।

Dec 24, 2025 06:58 am IST
School Assembly News Headlines 24 December Today : स्कूल असेंबली के दौरान देश विदेश की ताजा खबरों से छात्रों को रूबरू करवाने के लिए देश, विदेश, आर्थिक, खेल जगत की खबरें पढ़ी जाती हैं। इस दौरान देश दुनिया की खबरों पर चर्चा होती है। ग्रुप डिस्कशन होता है। यह एक्टिविटी बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में काफी मददगार भी साबित होती है। स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। ऐसे में आइए जानते हैं आज यानी कि 24 दिसंबर 2025 को देश दुनिया की बड़ी खबरें क्या हैं।

यहां जानें स्कूल असेंबली के लिए 24 दिसंबर की समाचार सुर्खियां-

राष्ट्रीय खबरें

बांग्लादेश में बर्बरता पर बिफरा देश

बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या के खिलाफ देशभर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मंगलवार को दिल्ली समेत सात राज्यों में विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और घटना के विरुद्ध प्रदर्शन किया। कोलकाता में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। नई दिल्ली में चाणक्यपुरी स्थित बांग्लादेशी उच्चायोग के पास विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बैनर तले कार्यकर्ता जमा हुए थे।

चार राज्यों में 95 लाख से ज्यादा वोटर घटे

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मंगलवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान- निकोबार में मसौदा मतदाता सूची जारी की गईं। इनमें करीब 95 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए।

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से 24 वैज्ञानिक सम्मानित

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित समारोह में 24 वैज्ञानिकों और एक वैज्ञानिक टीम को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान के लिए प्रदान किए गए।

अगले साल से नीट यूजी नए पाठ्यक्रम से होगी

अगले साल से नीट यूजी परीक्षा नए पाठ्यक्रम से होगी। नए सिलेबस में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के 11-12वीं के कोर पाठ्यक्रम पर फोकस किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि नए पाठ्यक्रम से उन उम्मीदवारों को फायदा होने की उम्मीद है, जो इन विषयों की गहरी समझ रखते हैं।

देश के सभी जिलों में महिला छात्रावास खुलेंगे

उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए देश के सभी जिलों में महिला छात्रावास खोलने की योजना है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर बढ़ाने की मुहिम के तहत यह योजना आगे बढ़ाई जा रही है।

ठंड और कोहरे से उत्तर भारत में पारा गिरा

उत्तर भारत में इस समय ठंड और कोहरे से लोग हलकान है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में मंगलवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। इस वजह से रेल सेवा और विमान संचालन प्रभावित रहा। आईएमडी के मुतबाकि, अगले चार दिनों के लिए उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट है। मैदानी इलाकों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। बिहार में 24 से 28 दिसंबर के दौरान शीत दिवस के आसार हैं। उत्तराखंड में 27 दिसंबर से मौसम बदलने की संभावना है। इसके अलावा कुछ हिस्सों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है।

अस्पताल लीज पर लेकर भी मेडिकल कॉलेज खोल सकेंगे

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने अगले सत्र से नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि कोई लीज पर अस्पताल लेकर मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता है, तो वे अस्पताल के साथ 30 साल की लीज करके मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अखलाक हत्याकांड में आरोपियों पर दर्ज केस रद्द नहीं होगा:कोर्ट

गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने अखलाक हत्याकांड में मंगलवार को प्रदेश सरकार की केस वापसी की अर्जी खारिज कर दी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ द्विवेदी ने कहा कि यह अर्जी महत्वहीन और आधारहीन है।

ओडिशा में दो करोड़ के इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण

ओडिशा के मलकानगिरी जिले में मंगलवार को कुल 22 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन नक्सलियों पर कुल मिलाकर 2.18 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।

आर्थिक जगत

न्यूजीलैंड कानून में संशोधन करेगा

न्यूजीलैंड ने भारत के साथ अपने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता जताई है। समझौते के लागू होने के 18 महीनों के भीतर अपने कानून में संशोधन करेगा ताकि वहां भारतीय वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (जीआई) पंजीकरण को सुगम बनाया जा सके।

15 लाख संशोधित आईटीआर दाखिल

आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 15 लाख से अधिक करदाताओं ने संशोधित रिटर्न दाखिल किए हैं। आयकर विभाग ने बयान में कहा कि चालू वित्त वर्ष में 21 लाख से अधिक करदाताओं ने अपने आईटीआर संशोधित किए और कुल 2,500 करोड़ रुपये का कर भुगतान किया।

जल्द सस्ती हो सकती हैं जरूरी दवाएं

देश में आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। आने वाले समय में दवाइयों की कीमतों में कमी आ सकती है। दवा उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, यानी एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स की कीमतों में हाल के महीनों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिसका सीधा असर दवाओं की कीमतों पर पड़ सकता है।

पाक इंटरनेशनल एयरलाइन 135 अरब रुपये में बिकी

पाकिस्तान ने मंगलवार को अपनी राष्ट्रीय एयरलाइन पीआईए के निजीकरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली। एयरलाइन को 135 अरब रुपये में एक स्थानीय निवेश कंपनी के नेतृत्व वाले गठजोड़ को बेचा गया।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

श्रीलंका को 45 करोड़ डॉलर की मदद देगा भारत

भारत ने चक्रवात ‘दित्वा’ से प्रभावित श्रीलंका के लिए 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज की मंगलवार को घोषणा की। दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और चक्रवात के बाद श्रीलंका के पुनर्निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

इमरान और बुशरा की गिरफ्तारी पर रोक

पीटीआई के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की नौ मई, 2023 से जुड़े पांच आपराधिक मामलों में 27 जनवरी, 2026 तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। इस्लामाबाद की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को उनकी गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अवधि भी बढ़ा दी है।

खेल समाचार

महाठगी में सोनू सूद के बाद गेल की भी एंट्री

महाठगी के खेल में अभिनेता सोनू सूद, रेसलर खली के बाद पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली के मालवीय नगर निवासी 1500 करोड़ की ठगी के आरोपी रवींद्रनाथ सोनी ने ब्लूचिप नाम से बैंक खोलने की तैयारी की थी। इसके लिए उसने कनाडा में पंजीयन भी करा लिया था और इस बैंक का प्रमोशन गेल ने किया था।

वैष्णवी और श्री चरणी की फिरकी के बाद चला शेफाली का बल्ला

वैष्णवी शर्मा (32/2) और श्री चरणी (23/2) की फिरकी के बाद शेफाली वर्मा (69 नाबाद) की तूफानी पारी से भारतीय महिला टीम ने मंगलवार को दूसरे टी-20 में श्रीलंका को 49 गेंद रहते सात विकेट से धो दिया। दूसरी लगातार जीत के साथ भारतीय टीम ने पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। तीसरा मुकाबला शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा।

एशेज में इंग्लैंड के क्रिकेटरों के ‘ज्यादा शराब पीने’ की जांच होगी

इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। टीम के प्रबंध निदेशक रॉब की ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के दौरे में समुद्र तट पर स्थित एक रिसॉर्ट में छुट्टियां मनाने के दौरान शराब के अत्यधिक सेवन की खबरें सामने आने के बाद वह इंग्लैंड टीम की शराब पीने की लत की जांच करेंगे।

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं।
