School Assembly News Headlines November 21 : स्कूल असेंबली के लिए 21 नवंबर की देश दुनिया की बड़ी खबरें

Hindi Newsकरियर न्यूज़school assembly news headlines today : 21 November news headlines for school assembly world news india news
School Assembly News Headlines November 21 : स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है।

Fri, 21 Nov 2025 06:45 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
School Assembly News Headlines November 21 : बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आसपास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। यह एक्टिविटी बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में काफी मददगार भी साबित होती है। स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। छात्रों को सुबह देश-दुनिया, खेल, बिजनेस और टेक्नोलॉजी आदि की खबरों के बारे में जानना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यहां जानें स्कूल असेंबली के लिए 21 नवंबर की समाचार सुर्खियां-

राष्ट्रीय खबरें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय नहीं हो सकती

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसले में कहा कि वह विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा तय नहीं कर सकता। साथ ही स्पष्ट किया कि राज्यपाल को अनिश्चित काल तक ‌किसी विधेयक को रोके रखने का अधिकार भी नहीं है।

नीतीश कुमार ने दसवीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में दसवीं बार शपथ ग्रहण की है। इस शपथ ग्रहण समारोह में कई मंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों ने भी अपने पद की शपथ ली।

दिल्ली में 17 स्थानों पर एक्यूआई 400 के पार

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार सातवें दिन बेहद खराब श्रेणी में रही। गुरुवार को 17 स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 के पार रहा है, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा जाता है।

चार आरोपी एनआईए की हिरासत में

लाल किले के बाहर बीते 10 नवंबर को हुए कार धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार तीन डॉक्टरों और एक उपदेशक को गुरुवार को अदालत ने दस दिन की रिमांड पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया।

उच्च जोखिम, उच्च प्रभाव वाली अनुसंधान व विकास परियोजनाओं का समर्थन कर रहा है भारत: मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कोष की सोमवार को शुरुआत करते हुए घोषणा की कि उनकी सरकार अब उच्च जोखिम एवं उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं का समर्थन कर रही है, क्योंकि भारत का लक्ष्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरना है।

चीन पाकिस्तान को पनडुब्बियां दे रहा, हम स्थिति पर नज़र रख रहे हैं: उप नौसेना प्रमुख

भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने बृहस्पतिवार को कहा कि नौसेना को पता है कि चीन पाकिस्तान को पनडुब्बियां दे रहा है। उन्होंने कहा कि नौसेना स्थिति पर नज़र रख रही है तथा देश की समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है।

आर्थिक जगत

लिंक भेजकर ठगी करना कठिन होगा

कंपनियों को अब ग्राहकों को भेजे जाने वाले हर एसएमस में मौजूद वेब लिंक को विशेष टैग के साथ चिह्नित कर प्रदर्शित करना होगा। यह आदेश ट्राई ने धोखाधड़ी वाले एसएमस रोकने के लिए दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

इजरायल से मुक्त व्यापार समझौता होगा

भारत और इजरायल के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) होगा। तेल अवीव में गुरुवार को व्यापार शिखर सम्मेलन के दौरान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और इजरायल के उद्योग मंत्री नीर बरकात ने टर्म ऑफ रिफरेंस (संदर्भ की शर्तें) पर हस्ताक्षर किए।

भारत को जैवलिन मिसाइल देगा अमेरिका

भारत अमेरिका से 9.3 करोड़ डॉलर में एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल और जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल खरीदेगा।

ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशन की संपत्तियां जब्त कीं

ईडी ने कारोबारी अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने कंपनी की 1,452 करोड़ रुपये से अधिक की नई संपत्तियां जब्त की हैं।

ट्रंप ने कहा, कुशल प्रवासियों का स्वागत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ऐसे कुशल प्रवासियों का देश में स्वागत करेंगे जो अमेरिकी श्रमिकों को चिप और मिसाइल जैसे जटिल उत्पाद बनाने की तकनीक सिखाएंगे।

प्रदर्शनों से फिर सुलगा नेपाल

नेपाल में गुरुवार को एक बार फिर जेन जी आंदोलनकारियों का गुस्सा भड़क गया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई।

खेल समाचार

गुवाहाटी में गिल नहीं खेले तो ऋषभ पंत होंगे कप्तान

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में ऐंठन के कारण चोटिल भारतीय कप्तान शुभमन गिल का फिटनेस टेस्ट शुक्रवार को होगा। यदि वह फिट नहीं होते हैं तो ऋषभ पंत की कप्तानी में टीम इंडिया शनिवार को गुवाहाटी टेस्ट खेलने उतरेगी।

भारत ने नौ स्वर्ण सहित 20 पदक जीतकर इतिहास रचा

भारतीय मुक्केबाजों ने गुरुवार को विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। उन्होंने सभी 20 वजन वर्गों में पदक जीतकर नया कीर्तिमान रच दिया।

एशेज सीरीज आज से

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित एशेज सीरीज आज से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 49 दिन तक चलने वाली पांच टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले यक्षप्रश्न यह है कि क्या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर खिताबी सूखा खत्म कर सकेगा।

