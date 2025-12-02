Hindustan Hindi News
school assembly news headlines today : 2 december news headlines for school assembly world news india news
School Assembly News Headlines December 2 : स्कूल असेंबली के लिए 2 दिसंबर की देश विदेश की बड़ी खबरें

School Assembly News Headlines December 2 : स्कूल असेंबली के लिए 2 दिसंबर की देश विदेश की बड़ी खबरें

संक्षेप:

School Assembly News Headlines today December 2 : बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आसपास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें।

Tue, 2 Dec 2025 AM
School Assembly News Headlines today December 2 : बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आसपास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। यह एक्टिविटी बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में काफी मददगार भी साबित होती है। स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। छात्रों को सुबह देश-दुनिया, खेल, बिजनेस और टेक्नोलॉजी आदि की खबरों के बारे में जानना चाहिए।

यहां जानें स्कूल असेंबली के लिए 2 दिसंबर की समाचार सुर्खियां-

राष्ट्रीय खबरें

अब हर मोबाइल में होगा साइबर सुरक्षा संचार साथी ऐप

केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों से फोन में सरकारी साइबर सिक्योरिटी एप्लीकेशन ‘संचार साथी’ को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने को कहा है।

डिजिटल अरेस्ट के मामलों की सीबीआई जांच होगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डिजिटल अरेस्ट के जरिए देशभर में लोगों से की जा रही ठगी केे मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी।

प्रदूषण पर हर महीने दो बार सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई को केवल सर्दियों के महीनों में ‘रस्मी’ सुनवाई के तौर पर नहीं देखा जा सकता। इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए महीने में दो बार सुनवाई की जाएगी।

संसद में एसआईआर को लेकर हंगामा

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने दोनों सदनों में हंगामा किया। ये दल एसआईआर पर तत्काल चर्चा की मांग कर रहे थे।

डीए और डीआर मूल वेतन में नहीं जुड़ेंगे

केंद्र सरकार ने लोकसभा में बयान देकर साफ कर दिया कि फिलहाल मूल वेतन, महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को एक साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपग्रह के जरिए टोल वसूली नहीं होगी

केंद्र सरकर की बहुप्रतिक्षित सेटेलाइट से टोल टैक्स वसूलने की योजना अधर में पड़ गई है। वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाने से जासूसी की आशंका और लोगों की निजता से समझौता होने की चिंता के चलते इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन पर काम किया जा रहा है।

ईडब्ल्यूएस छात्रों को फोन और लैपटाॅप मुहैया कराने को नीति बनाए केंद्र : कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को देशभर के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक ऐसी नीति का प्रस्ताव देने को आदेश दिया है, जिससे सुनिश्चित हो सके कि कम आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और पिछड़े बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं हो।

आर्थिक जगत

तंबाकू-पान मसाला पर उच्च दरों वाला कर जारी रहेगा

केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक के जरिए केंद्र सरकार द्वारा सिगरेट, सिगार, हुक्का, जर्दा समेत अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा, जो तंबाकू पर लगाए जा रहे जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेगा। वहीं, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक पान मसाला पर लगाए जाने वाले क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेगा।

सोना 3040 रुपये और चढ़ा

मजबूत वैश्विक रुख और कमजोर डॉलर के कारण सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 3,040 रुपये उछलकर 1,33,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं।

रुपया सबसे निचला स्तर छूने के बाद लौटा

घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी से रुपया सोमवार को अंतर-दिवसीय कारोबार में 34 पैसे टूटकर 89.79 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

एयरबस के ए320 विमानों में नई खामी सामने आई

दुनिया की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी एयरबस के ए320 विमानों में एक नई गुणवत्ता संबंधी खामी सामने आई है। कंपनी ने पुष्टि की है कि कुछ विमानों के बाहरी ढांचे में लगाए गए धातु पैनलों में समस्या पाई गई है। इन विमानों की जांच जारी है और जहां आवश्यकता होगी, सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

भारतीय वायुसेना ने 57 लोगों को बचाया

श्रीलंका में चक्रवात दित्वा से हुई व्यापक तबाही के बीच भारतीय वायुसेना ने राहत अभियान तेज कर दिया है। भारतीय उच्चायोग ने सोमवार को बताया कि वायुसेना के आईएफसी 1875 हेलीकॉप्टर ने इलाके में 57 फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया।

देश छोड़कर चले जाएं मदुरो: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मदुरो को फोन पर चेतावनी दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने मदुरो से कहा कि अपनी व अपनी करीबी लोगों की जान बचाना चाहते हो तो देश छोड़कर भाग जाओ।

खेल समाचार

बेंगलुरु के प्रशिक्षण केंद्र में गिल की फिटनेस जांच होगी

भारतीय टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम के उपकप्तान शुभमन गिल सोमवार को अनिवार्य फिटनेस आकलन के लिए बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर नौ दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही पांच मैचों की टी-20 सीरीज में उनकी संभावित वापसी पर फैसला लिया जाएगा।

हरेंद्र सिंह ने महिला हॉकी टीम का कोच पद छोड़ा

भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने निजी कारणों का हवाला देते हुए तुरंत प्रभाव से पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने हॉकी इंडिया को ईमेल भेज इसे व्यक्तिगत निर्णय कहा।

भारत का जूनियर महिला विश्व कप में विजयी आगाज

भारत ने जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में शानदार शुरुआत करते हुए नामीबिया को 13-0 से हराया। सोमवार को सैंटियागो में खेले गये मैच में हिना बानो और कनिका सिवाच ने हैट्रिक दागी।

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
